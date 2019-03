Snažan potres pogodio Tursku

Snažan potres magnitude 6,4 pogodio je u srijedu jugozapad Turske, objavila je Europska služba za praćenje potresa.

Potres, koji se dogodio na dubini od 10 kilometara epicentar je imao osam kilometara južno od grada Acipajama.

Turski je opservatorij Kandili objavio je da je potres bio magnitude 5,6.

Zasad nema vijesti o tome da je u potresu netko stradao ili da je počinjena materijalna šteta.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M5.8 in Western Turkey 42 min ago pic.twitter.com/fWIE6MEMRj

— EMSC (@LastQuake) 20 March 2019