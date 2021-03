SNAŽAN POTRES POGODIO BALKAN: Mediteran zatreslo 5,7 stupnja po Richteru! Tresle su se zgrade…

Novi snažan potres pogodio je balkanski poluotok, odnosno središnju Grčku u petak.

Potres je bio magnitude 5,7, objavio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ). Zasad nema izvještaja o ozlijeđenima i ozbiljnijoj šteti.

Epicentar potresa bio 16 kilometara južno od grada Elassone u središnjoj Grčkoj i na dubini od 8,5 kilometara.

Podsjetimo, jak potres pogodio je isto područje prošli tjedan, oštetio stotine zgrada i prisilio brojne ljude da napuste svoje domove i privremeno se sklone u šatore koje su im osigurale vlasti.

At the exact time of the M5.9 earthquake in #greece a router connecting EMSC to the Internet went down making both LastQuake app and websites unreachable. We do apologize especially to our users in Greece. We are doing our best to resume our services asap. Sorry again









— EMSC (@LastQuake) March 12, 2021