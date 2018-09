SMRTONOSNA OSVETA: Iranska Revolucionarna garda opasno prijeti

Iranska Revolucionarna garda u nedjelju je obećala da će se osvetiti na “smrtonosan i nezaboravljiv” način za napad na vojnu paradu u kojoj je poginulo 25 ljudi, među kojima 12 njihovih pripadnika, a za koji je Teheran optužio države Perzijskog zaljeva.

Napad u subotu, dosad najveći izveden protiv tih elitnih jedinica, velik je udarac sigurnosti Irana u vrijeme u koje Sjedinjene Države i njezini zaljevski saveznici pokušavaju izolirati Teheran.

“Uzimajući u obzir naše znanje o lokacijama čelnika terorista… oni će u bliskoj budućnosti osjetiti smrtonosnu i nezaboravljivu osvetu”, priopćila je Revolucionarna garda.

Četiri napadača u subotu su napala vojnu paradu u zapadnom gradu Ahvazu u naftom bogatoj pokrajini Kuzestan, a državna televizija je objavila da je cilj napada bilo postolje na kojem su bili iranski dužnosnici okupljeni kako bi pratili godišnju ceremoniju obilježavanja početka Iransko-iračkog rata koji je trajao od 1980. do 1988. godine.

Iranski, etnički arapski oporbeni pokret nazvan Nacionalni otpor Ahvaza preuzeo je odgovornost za napad. Sva četiri napadača su ubijena. Odgovornost je preuzela i Islamska država no nijedna grupacija nije dala dokaze za svoje tvrdnje.

