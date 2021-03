SLOVENCI TRAŽE TRANSPARENTNOST EU: Janša zatražio ugovor s AstraZenecom, upozorio i na informacije koje posjeduje Češka

Autor: M.V.

Kako bi se utvrdila odgovornost za probleme u dinamici isporuke AstraZeneca cjepiva Europskoj Uniji, slovenski premijer, Janez Janša zatražio je javnu objavu ugovora Europske komisije s AstraZenecom.

On smatra kako činjenica da nitko ne snosi odgovornost za smanjene količine cjepiva, pokazuje kako je ugovor loše sastavljen, a zaključuje kako će ovim putem sredinom godine doći do velikih disproporcija u procijepljenosti stanovništva država članica. Takav razvoj situacije dovest će do velike političke krize i to baš u vrijeme kada Slovenija preuzme presjedanje EU, govori.

Osvrće se i na to da je grupa zemalja, koje su upozorile na disproporcije pri nabavi cjepiva, zatražila da summit Europske unije ponovo donese obvezujući zaključak da će do ljeta protiv covida-19 cijepiti 70 posto odrasle populacije.

Ističe kako se s krizom oko cjepiva Slovenija neće nositi za vrijeme svog presjedanja, a ne smatra ni da je sam odgovoran jer Slovenija nije naručila dodatne količine cjepiva Pfizer-BioNTech. On je, tvrdi, nakon preuzimanja dužnosti privremenog obnašatelja dužnosti ministra zdravstva, kada je dotadašnji, Tomaž Gantar, dao ostavku, dao uputu da se naruče cjepiva svih proizvođača pa Slovenija danas ima naručenih ukupno 7 milijuna doza, što je sasvim dovoljno za cijelu populaciju.

Osvrnuo se i na informacije koje dobiva iz Češke, gdje tvrde kako im se cjepivo AstraZenece nudi po cijeni od 13 eura za dozu dok EU isto kupuje za dva eura za dozu. Na temelju toga zaključuje i da je razlog za sporiju isporuku i špekulativan.