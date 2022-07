‘SKLONITE SE, BIT ĆE BORBE, BIT ĆE GRANATIRANJA!’ Ukrajinska potpredsjednica vlade pozvala ljude na evakuaciju iz južne regije

Autor: Ivor Kruljac

Iako je rekla kako ne može otkriti kada će početi ukrajinska protuofenziva na južnu pokrajinu Herson započeti, Irina Vereščuk, pozvala je preko ukrajinske nacionalne televizije stanovništvo te regije na hitnu evakuaciju.

“Jasno je da će biti borbe, granatiranja i zbog toga pozivamo ljude na hitnu evakuaciju. Sigurna sam da će ondje biti žena i djece i oni ne smiju biti ljudski štit”, rekla je Vereščuk. Ukrajina je inače veći dio te pokrajine i istoimeni crnomorski grad izgubila još na početku invazije 24. veljače.

Istovremeno, vlast koju je Moskva postavila na spomenutom teritoriju, najavila je referendum o priključenju te regije Rusiji, no trenutno nije poznat datum tog očekivanog glasnja. Kremlj je do sada istaknuo kako odluku u budućnosti te regije trebaju odlučiti tamošnji stanovnici. Trenutno nije poznato koliko je stanovnika ostalo u gradu Hersonu, no prije rata je grad brojio 300 000 stanovnika.