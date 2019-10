NEČUVENO! TKO SVE MOŽE DOBITI NOBELA? Miloševićev prijatelj, poricatelj srebreničkog genocida sada slavi

Autor: Dnevno, B.V.

Švedska akademija proglasila je dobitnike Nobela za književnost za 2018. i 2019. godinu. Nobelom su nagrađeni poljska spisateljica Olga Tokarczuk za 2018., te austrijski pisac Peter Handke.

No tko je Petar Handke? Javnosti on ipak nije ostao u sjećanju po umjetničkome radu, koliko po prijateljstvu sa Slobodanom Miloševićem, osuđenikom za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj i na Kosovu, kao i osobi optuženoj za genocid nad Muslimanima i Hrvatima u BiH.

Protiv poznatog pisca prosvjedovali su u Oslu kad mu je 2014. dodijeljena ugledna norveška književna nagrada Ibsen. Razlog tome je svojedobna Handkeova podrška srpskome predsjedniku i njegovi kontroverzni stavovi o Srebrenici, zbog čega su ga prosvjednici optužili da je “poricatelj genocida” i “fašist”.

Fra dagens protest mot folkemodfornekteren og Ibsenprisvinneren Peter Handke idag. Han kom med verbale angrep mot oss pic.twitter.com/xNFxbIMsIh — Sylo Taraku (@SyloTaraku) 21 September 2014



“Tvrdio je da su muslimani sami iscenirali svoje pokolje u Sarajevu i da su za to krivili Srbe. On nije ni vjerovao da su srpski vojnici masakrirali tisuće muslimana u Srebrenici u ljeto 1995. godine”, navodi se u “The Guardianovom” članku objavljenom prije više od 20 godina.

Javnost je šokiralo njegovo mišljenje o Miloševiću za koga je rekao da “uop­će ni­je bio na­ci­o­na­li­st, već je samo želio sa­ču­vati Ju­go­sla­vi­ju”. “Poštovanje” je riječ kojom je opisao šta prema Miloševiću osjeća. Govorio je i da Milošević nije bio “balkanski diktator”. “Mo­je pri­su­stvo na sprovodu Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća je pri­vat­na stvar”, rekao je Handke svojevremeno.

Ovaj čovek je upravo dobio Nobelovu nagradu za književnost ❤️ Hvala mu za sve pic.twitter.com/LF8KcuRj5h — Jovan (@jovan984) 10 October 2019

Da nagrade može dobiti svatko, dokaz su i proglašenje Adolfa Hitlera i Josifa Staljina osobama godine, u režiji američkog tjednika Time. Izbor ove dvije ličnosti izazvao je priličnu kontroverzu u svijetu, baš kao što i Handke izaziva zgražavanje danas.

A kada u ovome kontekstu govorimo o Nobelovim nagradama, ne zaboravimo ni najveće skandale i spomenimo da je i Hitler bio nominiran. Nacistički vođa Adolf Hitler našao se na popisu nominiranih za nagradu za mir 1939., na što su ljudi ostali u šoku, a saznanje da je u pitanju šala jednog od članova švedskog parlamenta, još više ih je zgrozilo. Među istinskim, a kontroverznim nominacijama svakako je i ona sovjetskog diktatora Josifa Staljina, koji je i 1945. i 1948. bio nominiran za nagradu za mir zbog svojih napora da se okonča Drugi svjetski rat.