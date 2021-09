SKANDALOZNO! ‘OVO JE TEŽAK DAN ZA WHO!’ Zaposlenici zdravstvene organizacije pod ozbiljnim optužbama za spolno nasilje! SILOVANO DESETKE ŽENA!

Skandalozne i ozbiljne optužbe o spolnom nasilju, pred kojima se našla Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), vijest je koja je obišla svijet. Naime, navodno su zaposlenici organizacije počinili spolno nasilje nad desecima žena u Demokratskoj Republici Kongu, a povjerenstvo koje istražuje slučaj osudilo je “strukturne propuste” i “pojedinačni nemar”.

Navodnu spolnu zlouporabu počinili su članovi osoblja, domaći suradnici, kao i međunarodni članovi timova zaduženih za suzbijanje epidemije ebole koja je harala DRK-om između 2018. i 2020., istaknuli su istražitelji koji su saslušali desetke žena kojima se nudio posao u zamjenu za spolni odnos ili su bile žrtve silovanja.

Neovisno istraživačko povjerenstvo, koje je 2020. osnovao glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus napisalo je u uvodnom izvješću da se iznosi mračna slika stanja na terenu.

Naime, povjerenstvo je utvrdilo “raširenost slučajeva spolne zlouporabe i iskorištavanja u vrijeme borbe s desetim valom ebole, što je povećalo ranjivost ‘navodnih žrtava’ koje nisu dobile potrebnu pomoć kakvu zahtijeva takvo ponižavajuće iskustvo”.

“This is a dark day for WHO. But by shining a light on the failures of individuals and the Organization, we hope that the victims feel that their voices have been heard and acted on.

We want the perpetrators to know there will be severe consequences for their actions”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 28, 2021