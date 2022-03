‘SJEDI SA MNOM, ALI NE 30 METARA DALJE!’ Snažna poruka Zelenskog Putinu: ‘Ne želim da povijest Ukrajine postane legenda o 300 Spartanaca’

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski održao je konferenciju za novinare na kojoj je pozvao Zapad da mu pošalje ratne avione.

“Ako nemate moć zatvoriti ukrajinsko nebo, onda mi dajte avione”, rekao je i dodao:

“Ako nas tada više ne bude, ne daj Bože, sljedeće će biti Latvija, Litva, Estonija..Do Berlinskog zida, vjerujte mi “, poručio je.

Osim toga, pozvao je Vladimira Putina na sastanak:

“Ja ne grizem. Čega se bojiš?”, poručio mu je i dodao: “Jedini način da se rat zaustavi je da nas dvojica direktno razgovaramo. Ne napadamo Rusiju, niti nam je to plan. Što želite od nas, ostavite našu zemlju? Sjedni sa mnom, ali ne 30 metara dalje, kao s Macronom”, poručio je Zelenski ruskom predsjedniku.

“Ne želim da povijest Ukrajine postane legenda o 300 Spartanaca. Želim mir”, poručio je Zelenski.

“I don’t want Ukraine’s history to be a legend about 300 Spartans. I want peace.”

Ukrainian President Volodymyr Zelensky addresses his country in the face of the Russian invasion. pic.twitter.com/fXZu6igpsr

— CNN (@CNN) March 3, 2022