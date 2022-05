‘SITUACIJA JE VRLO OZBILJNA’ Rusi udaraju bez prestanka. Prodiru u još jedan grad. Ukrajincima stiže moćno oružje?

Autor: Dnevno.hr

Kako se bitka za regiju Donbas zahuktava, ruske snage pokušavaju opkoliti ukrajinske trupe u Lisičansku i Severodonjecku. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov kaže da je “apsolutni prioritet” Moskve “osloboditi” regiju Donbas potiskivanjem ukrajinskih snaga. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio je u nedjelju vojnike i “pozicije na prvoj liniji” u Harkovu, u svom prvom putovanju izvan regije Kijev od početka invazije. Ukrajinska vojska kaže da je započela protuofenzivu protiv ruskih snaga na jugu i tvrdi da je značajno napredovala u smjeru Hersona.

14:10 Ukrajina: Dobit ćemo najmoćnije oružje dosad





Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, rekao je da bi Ukrajina uskoro trebala dobiti dugo očekivane višecijevne bacače raketa (c-ove), čiji domet je veći od sto kilometara. Podoljak je rekao da Rusija “histerično reagira” na najave da će SAD poslati Ukrajini moderne MLRS-ove pa dodao da je to “jedan od najvećih strahova Moskve”. To oružje, naime, ima znatno veći domet od bilo kojeg oružja kojim trenutno raspolaže ukrajinska vojska. Washington Post je, podsjetimo, krajem prošlog tjedna objavio da se SAD priprema poslati MLRS-ove Ukrajini, a konačnu odluku bi ovog tjedna trebao donijeti američki predsjednik Joe Biden.

13:50 Rusija: Ukrajinci napadaju civilnu infrastrukturu u Donbasu

Rusija optužuje ukrajinsku vojsku za “nečuvene napade” na civilnu infrastrukturu tijekom borbi u Donbasu, javlja ruska novinska agencija Interfax. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kaže da Ukrajina pogađa mete među kojima su i dječje ustanove dodajući da su se ruske trupe borile da spriječe upravo takvu vrstu napada na istoku Ukrajine. “I upravo je to, zaštita ljudi od ovih neonacista koji to čine, upravo to je glavni cilj kojem se teži tijekom specijalne vojne operacije”, rekao je Peskov.

12:30 Bivši ukrajinski predsjednik Porošenko napustio zemlju radi političkog sastanka

Bivšem ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku, koji se nalazi pod istragom zbog moguće izdaje, dozvoljeno je napustiti Ukrajinu na graničnom prijelazu s Poljskom kako bi prisustvovao političkom sastanku, objavili su lokalni mediji i Porošenkovi saveznici u ponedjeljak. Porošenka se istražuje zbog povezanosti s financiranjem proruskih separatista na istoku Ukrajine ilegalnom prodajom ugljena u razdoblju između 2014. i 2015. godine. Porošenko poriče da je kriv za bilo što.

Ukrajinski je sudac u siječnju odbacio zahtjev tužitelja da se Porošenka uhiti zbog povezanosti sa slučajem, za koji Porošenko tvrdi da su orkestrirali njegovi politički protivnici. Porošenko, koji je već u dva navrata spriječen da napusti zemlju, zaputio se na sastanak Europske pučke stranke u Rotterdamu, napisale su novine Ukrajinska pravda, navodeći izvore iz policije. Viktorija Sjumar, odvjetnica iz Porošenkove stranke Europska solidarnost, također je u objavi na Facebooku potvrdila da je bivši predsjednik napustio zemlju radi sastanka u inozemstvu.









11:00 Savjetnik: Situacija u Donbasu vrlo ozbiljna

Yuriy Sak, savjetnik ukrajinskog ministra obrane, rekao je za BBC da Rusija “pokušava opkoliti i uništiti male džepove” ukrajinskih vojnika. “Čini se da su ukrajinske oružane snage stabilizirale situaciju, one brane područja koja drže”, kaže.

“Ruski agresori imaju mnogo veću vatrenu moć, mnogo teže topništvo; udaraju po tim područjima 24 sata dnevno bez prestanka, i naravno pogađaju civilne kuće, civilnu infrastrukturu kao i ukrajinsku vojsku”, kaže Sak. “Situacija je vrlo, vrlo ozbiljna – i naravno, ukrajinske oružane snage i dalje očekuju isporuku više teškog naoružanja što već dugo tražimo od Zapada.”









10:00 Ekspolozija u Melitopolju

Ruska agencija RIA Novosti piše da je u ukrajinskom gradu Melitopolju (oblast Zaporižje), kojeg su Rusi okupirali na početku invazije, došlo do velike eksplozije. “Jutros oko 7:40 snažna eksplozija zatresla je sam centar grada te ga ispunila gustim crnim dimom”, kaže član tamošnjeg ruskog vojnog vijeća Vladimir Rogov.

RIA Novosti tvrde da je eksplodirao automobil koji je bio parkiran u blizini jedne od zagrada gradskih vlasti u Melitopolju. Rusi tvrde da iza eksplozije stoji ukrajinska saboterska skupina. Sve ove informacije nije moguće neovisno potvrditi.

09:15 Borrell optimističan glede sporazuma o embargu na rusku naftu

Članice Europske unije trebale bi tijekom razgovora između dužnosnika postići sporazum o novom paketu sankcija protiv Rusije, uključujući i ograničenja na uvoz ruske nafte, rekao je šef europske diplomacije Josep Borrell u ponedjeljak. “Trebamo jednoglasno odlučiti. Bilo je teških pregovora jučer poslijepodne kao i ovog jutra. Mislim da ćemo ovog poslijepodneva moći ponuditi sporazum čelnicima država članica”, rekao je Visoki predstavnik Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Borrell za radijsku mrežu France Info.

Vlade zemalja članica EU-a nisu uspjeleu nedjelju postići sporazum o embargu na rusku naftu, koji nastoje postići do početka samita EU-a u ponedjeljak poslijepodne. Na pitanje bi li plan da se zabrani uvoz ruske nafte mogao propasti zbog protivljenja Mađarske i drugih istočnoeuropskih zemalja, Borrell je odgovorio: “Ne, ne mislim tako … na kraju će biti sporazuma”.

09:00 Poseban sastanak Europskog vijeća o šestom paketu sankcija Rusiji

Veleposlanici članica Europske unije nisu jučer uspjeli postići dogovor o šestom paketu sankcija Rusiji, koji uključuje zabranu uvoza ruske nafte. Danas bi u Bruxellesu o tome trebali raspravljati čelnici europskih država i vlada na posebnom sastanku Europskog vijeća. Europska unija odlučila je promijeniti odluku, kojom se zabranjuje uvoz ruske nafte. Predlaže se embargo na morsku sirovu naftu iz Rusije, ali se odustaje od nametanja ograničenja na uvoz iz ključnog naftovoda za Mađarsku – Družbe, kako bi se udovoljilo zahtjevima Budimpešte. Države članice postupno će ukinuti uvoz morske sirove nafte za šest mjeseci, a rafiniranih naftnih derivata za osam mjeseci. Njemački ministar gospodarstva Robert Habeck uoči summita izrazio je zabrinutost zbog “urušavanja” jedinstva Europske unije.

08:15 Lavrov opovrgava nagađanja da je Putin bolestan

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov opovrgnuo je nagađanja da je predsjednik Vladimir Putin bolestan. Odgovarajući na pitanje francuskog TF1, agencija France-Presse citira glavnog ruskog diplomata koji je rekao:

“Mislim da razumni ljudi ne mogu vidjeti u ovoj osobi znakove neke bolesti ili bolesti.” Lavrov je rekao da se Putin, koji će u listopadu napuniti 70 godina, pojavljuje u javnosti “svaki dan”. U komentarima koje je objavilo rusko ministarstvo vanjskih poslova, Lavrov je rekao: “Možete ga gledati na ekranima, čitati i slušati njegove govore. Ostavljam to na savjesti onima koji šire takve glasine.” Putinovo zdravlje i privatni život su tabu teme u Rusiji i o njima se gotovo nikad ne govori u javnosti.

07:45 Dva civila ubijena prilikom ulaska ruskih trupa u Severodonjeck

Ruske snage ušle su u predgrađe ukrajinskog grada Severodonjecka, rekao je regionalni guverner Luganska. U granatiranju su poginula dva civila, a pet ih je ozlijeđeno. Osvajači napadaju grad svim oružjem i zračnom potporom, ušli su i u jugoistočna i sjeveroistočna područja, rekao je Serhiy Gardai. Susjedni grad Lisičansk i dalje je pod kontrolom Ukrajine, ali je glavna cesta koja vodi prema dva grada izložena granatiranju, rekao je. Evakuacije se provode iz Lisičanska. Rusija je svoje napade usmjerila na istočnu Ukrajinu nakon povlačenja iz sjevernih područja ranije tijekom rata.

07:10 Zelenski smijenio šefa sigurnosne službe u Harkovu

U videoobraćanju kasnije u nedjelju, Zelenski je pohvalio regionalne dužnosnike u Harkovu, ali je rekao da je smijenio regionalnog čelnika najviše sigurnosne agencije zemlje, SBU, zbog njegovog lošeg učinka.

07:00 Lavrov: Oslobođenje Donbasa je prioritet Rusije

Oslobođenje ukrajinskog Donbasa je bezuvjetni prioritet za Moskvu, dok bi ostali ukrajinski teritoriji mogli sami odlučiti o svojoj budućnosti, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

