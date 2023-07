U srijedu se po društvenim mrežama i medijima počela širitni snimka ogromne eksploziju navodno u istočnoj regiji Donjecka u Ukrajini nakon što je Kijev rekao da je ciljao rusku vojnu bazu na teritoriju pod kontrolom Moskve.

“Kao rezultat efektivnog vatrenog udara jedinica Obrambenih snaga, još jedna formacija ruskih terorista u privremeno okupiranoj Makiivki prestala je postojati”, poručili su je ukrajinska vojska u utorak navečer.

Ukrainian forces hit a massive stockpile of Russian rocket artillery in Donetsk city. pic.twitter.com/okgD5yppA0

Ruski državni mediji izvijestili da je Ukrajina granatirala Makiivku, pri čemu je ubijen najmanje jedan muškarac, a više od 36 ljudi je povrijeđeno.

This is what the explosion at an ammunition depot in occupied #Makiivka looked like from the air.

Recall that Russian propagandists claimed that the APU hit a hospital. pic.twitter.com/EqgN8Jlld4

— NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2023