Šire se jezive snimke poplave: Bujica nosila sve pred sobom, a pogledajte gdje je jadna žena zaglavila

Autor: Z.S.

Oluja biblijskih razmjera koja je pogodila nekoliko područja u provinciji Zaragoza može se opisati kao povijesna, javlja lokalni portal El Periodico. Navode kako su najgore stradala ruralna područja, dok su u glavnom gradu Aragona jake kiše i tuča ostavile zastrašujuće prizore. Na Twititerru su tako osvanule snimke na kojima se vidi kako bujica nosi sve pred sobom, a posebno je uznemirujuće vidjeti jednu ženu koja je ostala zarobljena na krovu automobila.

Najugroženije područje bilo je na cesti Z-30, u dijelu blizu Parka Venecija, poznatom kao “Barranco de la Muerte” (Sklonište smrti), gdje su vatrogasci morali spašavati desetak ljudi koji su ostali zarobljeni na krovovima svojih vozila ili, u još gorim slučajevima, uhvatili se za vegetaciju dok je poplava visoka gotovo dva metra prijetila njihovim životima.









Prema podacima Meteorološke agencije, u Zaragozi je palo više od 54 litre kiše po kvadratnom metru u samo nekoliko sati, od čega je 19,6 litara palo u deset minuta, što se smatra izrazito jakim pljuskom. Zbog tuče je, također, puno lišća otpalo sa stabala, a zatim je ono začepilo odvode, što je pridonijelo poplavama na ulicama.

WATCH: A woman gets trapped on the roof of her car, after getting trapped in the flash floods in Zaragoza, Spain pic.twitter.com/xhOJcLnuVH — Overton (@OvertonLive) July 7, 2023







Kako piše El Periodico de Aragon, nekoliko minuta prije 18:00 sati započela je snažna kiša. Nebo se otvorilo i započeli su problemi.

“Bili smo u automobilu i voda je dolazila, sve više i više. Automobili u desnoj traci su se zaustavili, dok su se oni u lijevom traku kretali polako. Mi smo se prebacili u desni trak od straha i odjednom, voda je sve ih natjerala da se povuku. Na cesti su bili automobili kojima je voda dosezala do krova. Mi smo imali sreće, voda je došla samo do haube”, rekao je Luis Ramos, mladić koji je upravo izašao iz svog automobila.