SIN (2) UBIO MAJKU TIJEKOM ONLINE SASTANKA! Otac policiji otkrio morbidnu naviku, kolege traumatizirane: ‘Krvi je bilo posvuda!’

Mlada majka Shamaya Lynn (21) iz američke države Floride ubijena je u vlastitom domu dok je s kolegama imala online sastanak putem Zoom aplikacije.

Da cijela priča bude još strašnija, nesretnu je ženu usmrtio njezin dvogodišnji sin, koji je uzeo očev pištolj i igrajući se s njim, slučajno opalio.

Zbog krvoprolića, koje su njezine kolege gledale uživo, uhićen je njezin 22-godišnji muž i otac djeteta, Veondre Avery, koji je i vlasnik pištolja, javlja NY Post.

“Tijekom sastanka sam u pozadini vidio dijete u pelenama kako skače po krevetu, a onda sam odjednom čuo zaglušujuću buku i dijete je počelo vrištati. Gledali smo dramatične scene. Najprije je Shamayina glava klonula unazad, a potom naprijed. Izgledalo je kao da ima krv na licu. Potom je više nismo vidjeli”, ispričao je kolega ubijene žene policiji.

On je i pozvao policiju, a u kući se, kako navode američki mediji, ubrzo pojavio i dječakov otac.

Kad su ga istražitelji pitali zna li njegov sinčić nešto o pištoljima, 22-godišnjak je priznao da se dijete igralo oružjem.

“Doslovno sam upravo ušao u kuću. Ulazim unutra, a moja cura koja je radila na laptopu samo je ležala. Krvi je bilo posvuda”, rekao je Avery.

Nastavio je u panici vikati:

“Hajde! Hajde! Hajde već jednom, požurite, molim vas požurite! Molim vas! Ne znam što se dogodilo, upravo sam ušao u kuću. Upravo sam ušao kroz vrata!”

Police say the 2-year-old found a loaded handgun in his “Paw Patrol” backpack, then fired a single shot that hit his mother, Shamaya Lynn, in the head. https://t.co/rxpyVbfI2c

— News 4 San Antonio (@News4SA) October 13, 2021