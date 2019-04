Simpatizeri islamske države likuju nad požarom u Parizu! Zastrašujuće kakve poruke

Fanatični borci i simpatizeri tzv. Islamske države (ISIL) na društvenim slave požar koji je jučer zahvatio simbol Francuske i Pariza i kršćanstva – katedralu Notre Dame.

ISIL-ovi fanatici kažu kako je požar katedrale Notre Dame uoči Uskrsa “kazna i osveta” za sve kršćane.

Kako prenose britanski mediji Daily Mail i Express na Twitteru se pojavo i poster koji pokazuje katedralu u plamenu, a na posteru stoji poruka “Želimo vam dan”. Poruku je poslala jedna od podružnica zloglasnog ISIL-a, grupacija Al-Muntasir. Na posteru također piše: “Gradnja je započela je 1163., a završila 1345. Vrijeme je da se oprostite od svog politeizma”.

Ovo nije prvi put da islamisti Itzv. Islamske države slave terorističke napade i tragedije, a više puta su i sami prijetili kako će oni samo uništavati simbole kršćanstva.

Its not just #IslamicState supporters who are attempting to leverage #NotreDame tragedy. The #PewDiePie crowd is among the many others who are as well.

See TRAC analysis https://t.co/5yphX084vk pic.twitter.com/23QqZ3CebJ

— TRACterrorism.org (@TRACterrorism) April 16, 2019