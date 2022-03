ŠEF NATO-a O PADU DRONA U ZAGREBU: ‘Imamo indikacije to nije bio napad’. Otkrio još detalja

Autor: L.B.

Već 20 dana traje ruska invazija na Ukrajinu, a incident s padom bespilotne letjelice u Zagrebu iznenadio je sve, međutim, NATO gotovo da nije uopće reagirao.

Glavni tajnik NATO-a, Jens Stoltenberg, održao je konferenciju za medije.

Stoltenberg je na konferenciji iznio i NATO-ov stav oko pada letjelice u Zagrebu te novosti o ratu u Ukrajini.

“Mjesecima smo razotkrivali dugu listu ruskih laži, rekli su da nisu napravili invaziju u Ukrajinu, lagali su, tvrdili su da štite civile, no ubijaju ih, a sada apsurdno tvrde da u Ukrajini tvrde laboratoriji za biološko oružje, zabrinuti smo da bi Moskva mogla pokrenuti operaciju uz upotrebu kemijskog oružja, ukrajinski narod se bori, moramo im pružiti podršku. Cijeli svijet prati rat, zapad je uveo sankcije Rusiji, NATO saveznici su educirali ukrajinske vojnike. SAD je rasporedio snage u Poljskoj, šaljemo poruku da će napad na jednu članicu saveza izazvati reakciju svih članica Saveza. Bjelorusija predstavlja prijetnju, moramo ponovno uzgraditi NATO stav vezano za ovu stvarnost”.

Ima li dokaza da je Kina pružila podršku Rusiji, što su crvene linije i hoće li biti posljedica ako neka raketa slučajno pogodi NATO teritorij?

“Štitimo sve saveznike, šaljemo veće kapacitete na istočne granice saveza”.

“Što se tiče Kine, trebali bi se pridružiti ostatku svijeta i snažno osuditi agresiju Rusije. Pozivamo ih da osude ruske aktivnosti, ne da im pruža podršku, pratimo sve znakove podrške Kine prema Rusiji”, rekao je Stoltenberg.

Kada će ruske aktivnosti značiti prelazak praga za NATO?

“Ukrajina je vrijedan partner kojem i dalje pružamo podršku vojnom opremom ali i uvođenjem sankcija koje uzrokuju probleme ruskoj ekonomiji. Rusija i Putin su odgovorni za invaziju na Ukrajinu, on mora zaustaviti ovaj rat”.

Zašto SAD i NATO inzistiraju da borbeni avioni neće pomoći Ukrajini?

“NATO pruža mnoge vrste opreme kao i modernu protuzračnu opremu, ne želim ulaziti u detalje vrste vojne opreme. NATO saveznici i dalje pružaju moderne sustave protuzračne opreme”, rekao je.

Ulazak letjelica u NATO teritorij, kako odrediti je li to čin agresije?









“Ne mogu potvrditi incidente, pojačavamo svoju budnost, način na koji pratimo svoj zračni prostor, to činimo raspoređivanjem Patriota na istočne granice, pojačavamo zračne patrole, to nam pomaže da povećamo sposobnost praćenja situacije i da reagiramo ako bude potrebno, NATO-ova proturaketna obrana zabilježila je u nedjelju ulazak ruske letjelice u rumunjski zračni prosotr, istražujemo incident o dronu Hrvatskoj, zasad imamo indikacije da to nije bio napad nego činjenica da zbog veće količine letjelica u zračnom prostoru postoji mogućnost za neke nesreće, reagirat ćemo kada je to potrebno, moramo imati komunikaciju i s Rusima da spriječimo da se incidenti pretvore u opasne situacije”, rekao je.

Glavni tajnik NATO-a poručio je da je neprihvatljiva upotreba kemijskog oružja i pozvao je Rusiju da to ne čini.

“Svaka uporaba kemijskog oružja bit će smatrana kršenjem međunarodnog prava. Rusija je poptpisnica te konvencije. Pozivamo ih da ne koriste kemijsko oružje, i da povuku sve snage. Rusija je i prije koristila kemijske agense, koristila je kemijsko oružje u Siriji. Svaka uporaba kemijskog oružja je neprihvatljiva”, naglasio je Stoltenberg.









Posjet troje čelnika EU Ukrajini danas?

“Važno je da lideri NATO država i EU budu u stalnom kontaktu s predsjednikom Zelenskim. Pozvali smo ministra obrane na sastanak s ministrima obrane NATO saveza, održat će se videolinkom”.

Hoće li se održati izvanredni NATO samit idući tjedan?

“NATO saveznici pružaju mnoge vrste podrške Ukrajini. Nakon invazije saveznici su brzo pružali podršku, to čine vrlo brzo, radi se o podršci u pogledu razne vrste oružja i goriva. I prije same invazije, kao i nakon, održali smo izvanredne sastanke, sutra će biti sastanak ministara vanjskih poslova, možemo brzo organizirati samit, ali nećemo u detalje”.

Pitanje iz Hrvatske, kako je moguće da je bespilotna letjelica od 6 tona ušla u NATO zračni prostor, sat vremena letjela i strušila se u članicu NATO-a, je li to bio dron bez oružja, hrvatski premijer kaže da je u letjelici bila eksplozovna naprava?

“Razgovarao sam s Plenkovićem, preliminarna istraga upućuje da je letjelici ponestalo goriva”, rekao je na početku Stoltenberg.

Zbog nerazumljivog tona moguće je da je rekao da je letjelica bila nenaoružana, čime bi demantirao tvrdnje premijera Andreja Plenkovića. No, valjalo bi pričekati transkritpt odgovora kako bi se sa sigurnošću ustvrdilo je li rekao da je bila ‘armed’ ili ‘unarmed’, odnosno naoružana ili nenaoružana (op.a).

“Uskoro ćemo imati potvrđenije činjenice. Važno je znati da saveznici razmjenjuju informacije i da je ovaj dron bila praćena od strane NATO sustava protuzračne obrane i zatim se srušila u Zagrebu. Svi saveznici razmjenjuju informacije pa ćemo znati više. Moramo više uložiti u radarsku kontrolu i naše protuzračne sustave, to činimo jer smo rasporediti Patriote na istočnim granicama Saveza”, rekao je danas Stoltenberg.