‘SAMO VAS GLEDAMO’: Rusi poslali jezivu ‘čestitku’ NATO-u, ‘ovo su centri moći’

Uoči samita NATO-a u Madridu, ruski Roscosmos, državna svemirska agencija, objavio je satelitske snimke s koordinatama mjesta održavanja samita, kao i “centara za donošenje odluka” na Zapadu.

Fotografije su objavljene na Telegram kanalu agencije kojom upravlja Dmitrij Rogozin.

‘Posebna čestitka’ NATO savezu sadržava slike Madrida, Washingtona, Pentagona i Bijele kuće, Londona, Pariza, Berlina, Bruxellesa, uz koordinate točnih lokacija i poruku:

“Samit NATO-a počinje danas u Madridu, gdje će zapadne zemlje Rusiju proglasiti svojim najvećim neprijateljem. Dok će se predstavnici 30 zemalja Alijanse, kao i partneri i kandidati baviti strateškim konceptom do 2030. godine, Roscosmos objavljuje satelitske fotografije mjesta održavanja samita i samih „centra odlučivanja“ koji podržavaju ukrajinske nacionaliste”.

⚠️⚠️⚠️Satellite pics released by “Roscosmos” (Rus Space agency) on the eve of the Nato summit in Madrid Spain⚠️⚠️⚠️ pic.twitter.com/jIVhY7RYT3

— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZmilitary1) June 28, 2022