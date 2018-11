Samo dva dana nakon povratka iz Pariza, Trump sasuo seriju tvitova protiv Macrona

Autor: Hina

Američki predsjednik Donald Trump napao je svojeg francuskog kolegu Emmanuela Macrona u utorak u seriji tvitova koji pokazuju koliko su se nekoć prijateljski odnosi pokvarili, samo dva dana nakon povratka iz Pariza.

U pet postova objavljenih isti dan kad su francuski dužnosnici obilježavali godišnjicu terorističkih napada u kojima je ubijeno 130 ljudi u Parizu, Trump je kritizirao ključnu američku saveznicu zbog gotovo poraza od Njemačke u dvama svjetskim ratovima te zbog vinske industrije i Macronove niske popularnosti.

Američki predsjednik vratio se u Washington nakon vikenda provedenog u Parizu na komemoraciji 100. obljetnice završetka Prvoga svjetskog rata gdje su do punog izražaja došli zategnuti odnosi između njega i europskih saveznika.

Trump je u utorak naveo Macronovu “nisku popularnost” i nepoštene trgovinske prakse te branio svoju odsutnost s komemorativnog događaja u subotu kazavši da mu je američka tajna služba zabranila vožnju avenijom zbog lošeg vremena.

Ciljajući na Macronove nedavne komentare o tome kako se Europa mora sama braniti, Trump je napisao “u dva svjetska rata to je bila Njemačka – kako je to završilo za Francusku? U Parizu su počeli učiti njemački prije nego se priključio SAD. Platite NATO-u ili ne!”

“Uzgred, nema nacionalističkije zemlje od Francuske, vrlo ponosan narod – i to s pravom!”, napisao je Trump u seriji tvitova, završivši porukom pisanom velikim slovima: “UČINIMO FRANCUSKU PONOVNO VELIKOM”.

Upitan o Trumpovim tvitovima, ključni Macronov savjetnik rekao je da je francuski predsjednik izvijestio Trumpa i predstojnika njegova ureda tijekom boravka u Parizu da “Francuska ne bira između europskoga obrambenog sustava i multilateralnih pristupa”.

By the way, when the helicopter couldn’t fly to the first cemetery in France because of almost zero visibility, I suggested driving. Secret Service said NO, too far from airport & big Paris shutdown. Speech next day at American Cemetery in pouring rain! Little reported-Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 November 2018

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two – How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 November 2018

……MAKE FRANCE GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 November 2018