SADA VIŠE NEMA SUMNJE? Neosporivi dokazi pronađeni na odlagalištu otpada: DNK analiza otkrila šokantnu istinu, Biran i dalje tvrdi da je nevin

Tužiteljstvo u SAD-u u srijedu je iznijelo pregršt dokaza koji Briana Walsha terete za ubojstvo supruge Anne, dok on negira krivnju. Među dokazima su Anin DNK, kao i Brianov, pronađen na odlagalištu otpada u blizini kuće njegove majke, kao i 10 vreća predmeta s krvlju.

Brian Walshe was criminally charged with murdering his wife, Ana Walshe, and disinterring her body. His short arraignment just took place at Quincy District Court. pic.twitter.com/SOluqwGotU

“Neke od vreća koje je Walsh bacio spaljene su prije nego što su pronađene, ali u vrećama na odlagalištu Peabody nalazila se pila za metal, sjekira, umrljan tepih i odijelo”, rekao je tužitelj.

Njihov DNK pronađen je na odjeći umrljanoj krvlju, zajedno s čizmama i torbicom Prada za koju je Brian rekao da je Ana nosila kad je nestala.

Podsjetimo, Walsh je optužen da je na smrt pretukao svoju suprugu Anu u podrumu njihove kuće u Cohassetu u Massachusettsu u ranim jutarnjim satima 1. siječnja, zatim je raskomadao njezino tijelo i riješio ga se.

WATCH: Prosecutors go through the long list of Google searches allegedly made by Brian Walshe while using his son’s iPad the morning he claimed his wife, Ana Walshe, was last seen, and beyond. pic.twitter.com/KNelzWhzvk

— 7News Boston WHDH (@7News) January 18, 2023