SAD planira poslati 5000 američkih vojnika u Kolumbiju?

Bijela kuća razmatra slanje 5000 američkih vojnika u Kolumbiju kao odgovor na trenutačnu situaciju u Venezueli, u kojoj je u tijeku borba za vlast između venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i samoprozvanog predsjednika Juana Guaida, kojeg je već kao legitimnog venezuelanskog predsjednika priznalo više zemalja Zapada te većina američkih zemalja, uključujući i SAD.

Tijekom konferencije za medije u ponedjeljak, novinari su primijetili da Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton na bloku papira ima zapisane dvije stvari.

Prva od njih kaže: “Afganistan – pozdraviti pregovore”, a druga, odmah ispod piše “5000 vojnika u Kolumbiju”, prenosi Business Insider.

Iz Bijele kuće potonju stvar nisu demantirali, već je glasnogovornik Bijele kuće citirao Trumpa, rekavši da su “sve opcije na stolu”.

So this notepad that National Security Advisor John Bolton was holding today at the White House briefing on Venezuela says:

“Afghanistan -> Welcome the Talks. 5,000 troops to Colombia.”

If confirmed this would be a pretty terrible OPSEC breach.https://t.co/KS0Issfvps pic.twitter.com/IOrSprG567

— Rao Komar (@RaoKomar747) 28 January 2019