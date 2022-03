SAD: MOSKVA TRAŽI VOJNU POMOĆ OD KINE, AMERIKANCI UPOZORAVAJU: ‘Snosit ćete posljedice!’. U ponedjeljak novi pregovori

Danas je 18. dan ruske invazije na Ukrajinu. Rano jutros snažne eksplozije zatresle su grad Lavov na krajnjem zapadu države, sok je u Kijevu srušen dron s tri kilograma eksploziva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je rekao da je dosad u borbama poginulo oko 1.300 ukrajinskih vojnika. Situacija u južnom gradu Mariupolju sve je teža, ruske ga trupe drže pod opsadom, a polako se kreću prema njegovu središtu koje je većim dijelom razoreno. Rusija je zaprijetila SAD-u, kažu da će konvoji koji šalju oružje Ukrajini biti tretirani kao vojne mete. Oko 13 tisuća ljudi evakuirano je u subotu iz brojnih ukrajinskih gradova, što je dvostruko više nego dan ranije, rekla je potpredsjednica ukrajinske Vlade Iryna Vereshchuk.

22:30 Kina: Prioritet je da situacija ne eskalira

U odgovoru na izvješća da Rusija traži vojnu opremu i drugu potporu od Kine, kinesko veleposlanstvo u SAD-u kazalo je da je trenutno prioritet osigurati da napeta situacija ne eskalira ili izmakne kontroli, navodi Reuters.

22:25 Novi pregovori u ponedjeljak

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mikailo Podoljak u nedjelju je potvrdio da će se razgovori s Rusijom održati u ponedjeljak putem video veze. U tweetu s Podoljakove verificirane Twitter stranice piše: “Opet. Pregovori se odvijaju bez prestanka u formatu videokonferencija. Radne grupe stalno rade. Velik broj pitanja zahtijeva stalnu pažnju. U ponedjeljak, 14. ožujka održat će se pregovaračka sjednica kako bi se sumirali preliminarni rezultati…”.

Again. Negotiations go non-stop in the format of video conferences. Working groups are constantly functioning. A large number of issues require constant attention. On Monday, March 14, a negotiating session will be held to sum up the preliminary results… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022

21:55 Rafali odjekuju Harkovom

Očevici u Harkovu izvještavaju o zvukovima koji nalikuju rafalima višestrukog lansiranja raketnog sustava (MLRS) i eksplozijama u Saltivki i Novom Budynkyju, piše Ukrajinska Pravda. Na snimkama koje su očevici podijelili na društvenim mrežama, na horizontu se mogu vidjeti blistavi bljeskovi i ponovljeni rafali.

21:45 TIME objavio izjavu o smrti američkog novinara ubijenog u Ukrajini









Časopsi TIME je u nedjelju objavio izjavu o smrti američkog novinara Brenta Renauda u Ukrajini.

“Uništeni smo gubitkom Brenta Renauda. Kao nagrađivani filmaš i novinar, Brent se bavio najtežim pričama širom svijeta često zajedno sa svojim bratom Craigom Renaudom”, rekao je glavni urednik TIME-a i izvršni direktor Edward Felsenthal. U izjavi se dodaje: “Posljednjih tjedana Brent je bio u regiji radeći na projektu Time Studios fokusiranom na globalnu izbjegličku krizu. Naša srca su uz sve Brentove voljene. Bitno je da novinari mogu sigurno izvještavati o ovoj invaziji koja je u tijeku i humanitarna kriza u Ukrajini.” Renauda, ​​nagrađivanog američkog novinara, ubile su ruske snage u ukrajinskom gradu Irpinu, objavila je policija u Kijevu na društvenim mrežama u nedjelju. Još jedan američki novinar je ranjen.

21:25 Rusija je od početka invazije tražila od Kine vojnu opremu









Američki dužnosnici kažu da je Rusija zatražila vojnu opremu od Kine od početka invazije, navodi Financial Times.To je izazvalo strah u Bijeloj kući da bi Kina mogla odlučiti pomoći Rusiji i potkopati napore Zapada da pomogne Ukrajini. Druga osoba je za FT rekla da su se “SAD spremale upozoriti saveznike na situaciju usred nekih naznaka da se Kina možda sprema pomoći Rusiji”. “Drugi američki dužnosnici također su rekli da postoje znakovi da Rusiji ponestaje nekih vrsta oružja dok se rat u Ukrajini bliži početku trećeg tjedna”, navodi se u izvješću FT-a.

21:15 Što se događa u ukrajinsko-ruskim pregovorima?

U videu objavljenom na društvenim mrežama, savjetnik predsjednika Zelenskog, Mihail Podoljak, rekao je da Rusija počinje konstruktivno surađivati. “Rusija sada puno adekvatnije percipira svijet oko sebe. Puno je osjetljivija na položaj Ukrajine, što je dokazano na ratištima, i u djelovanju Ukrajine u smislu zaštite svojih interesa. “Naši prijedlozi su na stolu i vrlo su teški. Prije svega, tiču ​​se povlačenja trupa, prekida vatre i tako dalje. U principu, nećemo odustati ni od jednog svog stava. Rusija to već razumije. Rusija počinje konstruktivno razgovarati.”

Čak je i viša američka diplomatkinja Wendy Sherman rekla da Rusija pokazuje znakove upuštanja u temeljne pregovore, kaže BBC-jev diplomatski dopisnik James Landale. No, niti jedna strana nije htjela reći gdje je napredak, ako je uopće, postignut, u humanitarnim pitanjima ili čak o mogućnosti prekida vatre, dodaje naš dopisnik. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian donio je pesimističniju notu, rekavši za francuski radio da će rat biti dug i da je “najgore pred nama”.

20:30 MMF bankrot Rusije više ne smatra nemogućim, globalna kriza nije izgledna

Međunarodni monetarni fond (MMF) više ne smatra nemogućim da Rusija prestane plaćati svoje dugove, ali to ne bi trebalo izazvati globalnu financijsku krizu, prenose agencije. “Više ne smatramo da je ruski prestanak plaćanja nevjerojatan”, rekla je čelnica MMF-a Kristalina Georgieva u intervjuu za američku televizijsku kuću CBS u nedjelju. Zbog sankcija uvedenih kao rezultat invazije na Ukrajinu, Rusija je sada u opasnosti od ulaska u “duboku recesiju”, rekla je Georgieva, prenosi agencija dpa.

Devalvacija nacionalne valute, rublje, već je “značajno umanjila” kupovnu moć ruskog stanovništva, dodala je. Međunarodne devizne rezerve ruske središnje banke uglavnom su blokirane kao rezultat sankcija, što Rusiji otežava stabilizaciju tečaja rublje. “Rusija ima novac za servisiranje svog duga, ali ne može mu pristupiti”, rekla je Georgieva. Osim toga, servisiranje državnog duga u stranim valutama poput američkih dolara ili eura postalo je sve kompliciranije.

Upitana bi li takvo neispunjavanje obveza moglo izazvati financijsku krizu diljem svijeta, odgovorila je: “Za sada ne.” Ukupna izloženost banaka u Rusiji iznosila je oko 120 milijardi dolara, iznos koji, iako nije beznačajan, “nije sustavno relevantan”, rekla je Georgieva, prenosi Reuters.

20:00 Ukrajina tvrdi da su nastavljeni pregovori. Kremlj demantira

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksij Arestovič rekao je nacionalnoj televiziji da su razgovori s Rusijom u tijeku. Rekao je da je situacija u Mariupolju posebno u fokusu ukrajinskih vlasti. “Razgovori se upravo nastavljaju”, rekao je Arestovič, dodajući da Ukrajina ima dovoljno vojnika raspoređenih u Mariupolju kako bi spriječila da je zarobe ruske snage. Tome je, međutim, proturječila Rusija. Novinska agencija RIA pozivajući se na glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova koji je rekao da su novi pregovori planirani za sutra i da se trenutno ne odvijaju.

19:45 800 osoba privedeno na antiratnim prosvjedima u Rusiji

U Rusiji je bilo i antiratnih prosvjeda, policija je u nedjelju privela više od 800 ljudi. Nevladina organizacija OVD-Info, koja prati uhićenja tijekom prosvjeda, priopćila je da je policija privela 817 ljudi tijekom demonstracija u 37 gradova u Rusiji. Policija u Moskvi priopćila je da je pritvorila oko 300 ljudi u centru grada zbog kršenja javnog reda i mira.

19:20 U njemačkim gradovima deseci tisuća prosvjednika protiv rata u Ukrajini

Deseci tisuća prosvjednika demonstrirali su u nedjelju u nekoliko njemačkih gradova protiv ruske invazije na Ukrajinu, podaci su policije i organizatora. U Berlinu su prosvjednici okupljeni blizu Brandenburških vrata isticali transparente u bojama ukrajinske zastave te natpise: “Stop Putinu” i “Stop ratu”. Policija kaže da je bilo između 20.000 i 30.000 prosvjednika. U Frankfurtu je, po podacima policije, solidarnost s Ukrajincima izrazilo oko 11.000 ljudi. Prosvjedi su protekli u miru i bez incidenata. Sudionici demonstracija mahali su ukrajinskim i europskim zastavama te su pjevali “Zaustavite rat”. Drugi prosvjedi održani su u Stuttgartu, Leipzigu i Hamburgu. Okupili su i mlađe i starije stanovnike, ali i čitave obitelji s djecom. Prosvjede je organizirao savez više od 40 organizacija za zaštitu ljudskih prava, sindikati i kršćanske udruge.

#StandWithUkraine: Tens of thousands took to the streets in Berlin and across Germany again today to show #SolidarityWithUkraine and to protest against #PutinsWar in #Ukraine. 🇺🇦🇩🇪🇪🇺 pic.twitter.com/2OD4jsCqtC — Sebastian Fischer (@SFischer_EU) March 13, 2022

18:55 U Černobilu opet ima struje

Ukrajinsko ministarstvo atomske energije priopćilo je kako u nuklearnoj elektrani Černobil opet ima struje, nakon upozorenja o povećanom riziku od radijacije ako se ne popravi visokonaponski dalekovod oštećen u borbama. Sustavi za hlađenje rade normalno bez potrebe za rezervnim napajanjem, priopćilo je ministarstvo atomske energije. Ruske snage zauzele su nuklearnu elektranu – mjesto najgore nuklearne katastrofe na svijetu – prvog dana invazije prošlog mjeseca. Iako više nije funkcionalna elektrana, Černobil nikada nije bio potpuno napušten i još uvijek zahtijeva stalno upravljanje.

18:45 Ukrajina: U Javorivu nema stranih plaćenika

Ukrajina je odgovorila na tvrdnje Rusije da je ubila do 180 stranih plaćenika tijekom napada na vojnu bazu Javoriv, ​​nazvavši to “čistom ruskom propagandom”, rekao je glasnogovornik ukrajinskog ministarstva obrane Markiyan Lubkivski za CNN. “Ovo nije istina. Čista ruska propaganda”, rekao je Lubkivsky u poruci CNN-u, dodajući da još uvijek nema potvrđenih stranaca među mrtvima u vojnoj bazi Javoriv.

18:25 Ukrajina: Zelenski napustio rezidenciju kako bi posjetio ranjene u bolnici

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski viđen je u nedjelju izvan svoje službene rezidencije u Kijevu prvi put od eskalacije ruske invazije, na video snimkama objavljenim na društvenim mrežama na kojima se vidi kako posjećuje ranjene u bolnici. Do sada su slike i snimke Zelenskija prikazivale samo u njegovom uredu ili službenoj rezidenciji. Ruski mediji više puta su nagađali da je 44-godišnji ukrajinski čelnik napustio glavni grad Ukrajine.

18:20 SAD upozorio Kinu na posljedice zaobilaženja sankcija Rusiji

Američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan upozorio je u nedjelju, uoči sastanka s kineskim diplomatom, da će Peking “apsolutno” snositi posljedice bude li pomagao Moskvi izbjegavati zapadne sankcije nametnute zbog ruske agresije na Ukrajinu. “Kažemo izravno Pekingu, apsolutno će se suočiti s posljedicama, sankcijama velikih razmjera, pokušajima izbjegavanja ili potpore Rusiji”, rekao je Sullivan za CNN. “To nećemo dopustit i nećemo dopustiti da to bude pojas za spašavanje od gospodarskih sankcija za bilo koju zemlju, nigdje u svijetu”, rekao je. Sullivan i kineski diplomat Yang Jiechi trebaju se sastati u ponedjeljak u Rimu i Ukrajina će dominirati njihovim razgovorima s kojih se ne očekuju nikakvih posebni rezultati, rekao je dužnosnik koji je želio ostati neimenovan. Sjedinjene Države i zapadni saveznici nametnuli su najoštrije sankcije Rusiji i zabranile izvoz energenata te pružili vojnu i humanitarnu pomoć Ukrajini. Pojedinačno pozivaju i Kinu i zemlje Perzijskog zaljeva koje to još nisu učinile da se pridruže naporima izolacije Rusije iz globalne ekonomije.

Peking, ključni trgovinski partner Rusije, odbio je nazvati rusku invaziju tim imenom, no kineski predsjednik Xi Jinping prošli tjedan pozvao je na “maksimalnu suzdržanost” nakon virtualnog sastanka s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom i francuskm predsjednikom Emmanuelom Macronom.

18:00 Medijima zabranjen pristup Irpinu

Novinarima više neće biti dopušten ulazak u grad Irpin u blizini Kijeva, rekao je gradonačelnik grada Oleksandr Markušijin na Telegramu, nakon smrti američkog novinara Brenta Renauda u gradu ranije danas. “Od danas zabranjujemo novinarima ulazak u Irpin. Želimo spasiti živote i njima i našim braniteljima”, rekao je. Također je pozvao novinare i ukrajinske civile da ne objavljuju na internetu informacije o vojnom osoblju, njihovoj opremi ili bilo čemu što bi moglo ukazivati ​​na njihovu lokaciju.

17:35 Rusija: Ubili smo 180 ‘stranih plaćenika’

Rusko ministarstvo obrane preuzelo je odgovornost za raketni napad na Međunarodni centar za očuvanje mira i sigurnost, vojnu bazu u blizini Lavova u nedjelju. Rečeno je da se objekt u Javorivu koristi za skladištenje vojne opreme dostavljene od stranih zemalja, navodi Reuters. Glasnogovornik ruskog ministarstva obrane je rekao da je ubijeno do 180 “stranih plaćenika” te je uništena “velika količina” oružja.

17:30 Ukrajina: Rusija dovodi vojnike iz Srbije, Sirije i Gorskog Karabaha

Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine na Facebooku je danas objavio nove informacije vezane uz rusku invaziju. Tvrde da Rusi uključuju vojnike iz drugih država u borbi protiv Ukrajine, a među njima su navodno i plaćenici iz Srbije.

“U svrhu hitne dopune gubitaka okupacijskih trupa Ruskih oružanih snaga, dio kontingenta prebacuje se iz Gornjeg Karabaha u Ukrajinu. Također, prema dostupnim informacijama, uključen je velik broj plaćenih militanata iz drugih zemalja (Sirije, Srbije)”, napisali su na Facebooku. Napominju da Rusi nastavljaju agresiju protiv Ukrajine i da izvode raketne napade na ukrajinske civilne infrastrukture. Na kraju zaključuju: “Vjerujemo u Oružane snage Ukrajine! Zajedno ćemo pobijediti! Slava Ukrajini!”

17:15 SAD upozorava Putina ako napadne kemijskim oružjem

Ranije ovog tjedna Rusija je iznijela nepotkrijepljenu tvrdnju da se biološko oružje razvija u laboratorijima u Ukrajini uz potporu SAD-a. Ukrajina i SAD su to odbacile kao “lažnu zastavu” – tvrdnju čiji je cilj opravdati moguću rusku upotrebu kemijskog oružja protiv gradova u Ukrajini. Sada je savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost upozorio Rusiju da će platiti “ozbiljnu cijenu” ako izvrši napad kemijskim oružjem. Jake Sullivan rekao je da se SAD i saveznici pomno savjetuju o povećanju prijetnje. Dodao je kako bi svaki napad na teritorij države članice NATO-a – nakon jutrošnjeg raketnog udara na bazu Javoriv u blizini poljske granice – potaknuo pun odgovor saveza.

“Uporaba oružja za masovno uništenje bila bi šokantna dodatna granica koju bi (ruski predsjednik Vladimir) Putin prešao kršeći time međunarodno pravo i međunarodne norme”, rekao je Sullivan.

17:00 Rusija i Ukrajina vide znatniji napredak u pregovorima

Ruski i ukrajinski dužnosnici iznijeli su u nedjelju dosad najviše obećavajuću ocjenu napretka u pregovorima, sugerirajući da je pitanje dana kad će doći do pozitivnih rezultata, a naznake napretka vide i Sjedinjene Države. “U principu nećemo popustiti ni na jednom stajalištu. Rusija to sada shvaća. Rusija već počinje konstruktivno razgovarati”, rekao je ukrajinski pregovarač i predsjednikov savjetnik Mihailo Podoljak u videu objavljenom na internetu. “Mislim da ćemo postići neke rezultate za doslovce nekoliko dana”, rekao je.

Ruski izaslanik Leonid Slucki rekao je da je postignut znatan napredak u pregovorima, prenijela je njegovu izjavu novinska agencija RIA. “Po mojim osobnim očekivanjima, ovaj napredak bi u idućim danima mogao prerasti u zajednički stav oba izaslanstva, u dokumente za potpisivanje”, rekao je Slucki. Nijedna strana nije otkrila što bi se sve sporazumom obuhvatilo. Obje strane oglasile su se na 18. dan ruske invazije na Ukrajinu koju Kremlj naziva posebnom vojnom operacijom.

16:15 Ukrajina: U Mariupolju je do sada ubijeno najmanje 2187 osoba

Gradsko vijeće opkoljenog grada Mariupola priopćilo je da je u sukobu do sada ubijeno najmanje 2187 stanovnika, prenosi Reuters. “U (posljednja) 24 sata dogodila su se najmanje 22 bombardiranja civilnog grada”, dodaje se u priopćenju.

“Na Mariupolj je već bačeno preko 100 bombi”, kažu. Lučki grad je bio poprište teškog granatiranja od početka invazije, a ruske snage blokirale su izlazne rute, opskrbe električnom energijom i pristup vodi. Pomoć je trenutno na putu prema gradu.

15:50 Prosvjedi u Hersonu

Prosvjedi su nastavljeni u Hersonu, na istoku Ukrajine, koji je trenutno okupiran od strane ruskih snaga. Do njih je došlo nakon vijesti da Rusija planira organizirati lažni referendum. Ako bude tako, mogla bi stvoriti još jednu otcijepljenu regiju, poput onih u Donjecku i Lugansku, i postaviti administraciju koju podržava Rusija.

Kherson today, 12:30 EET Several thousand Kherson residents went to the peaceful rally in a temporarily occupied city on March 13.–Suspilne Kherson https://t.co/asRsgnq4Cd pic.twitter.com/ZAHwAESPLx — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 13, 2022

15:15 Pokopano 67 osoba u grobnici kod Kijeva, traju napori za evakuaciju iz Mariupolja

Pokopano je 67 civila u masovnoj grobnici u ukrajinskoj Buči u blizini Kijeva, području koje je bilo poprište žestokih borbi. Video koji je objavila novinska agencija UNIAN pokazuje kako se tijela u crnim plastičnim vrećama prebacuju iz kamiona u jamu. U pozadini je crkva. Liječnik je rekao da nisu identificirane sve žrtve, pišu ukrajinski mediji. Stambene zgrade uništene su u granatiranju u gradu sjeverozapadno od Kijeva, navode.

Ranije je video koji prikazuje masovnu grobnicu u opkoljenom gradu Mariupolju dospio na naslovnice diljem svijeta i prikazao posljedice ruske invazije koja je započela 24. veljače. UN je nedavno objavio da je ubijeno više od 570 civila, ali ukrajinska vlada vjeruje da je broj mrtvih puno veći. Gotovo 125.000 ljudi evakuirano je humanitarnim koridorima iz zona sukoba u Ukrajini, rekao je predsjednik Volodimirr Zelenski u video obraćanju u nedjelju. “Danas je ključna zadaća Mariupolj”, rekao je. Humanitarni koridor sada je nekih 80 kilometara udaljen od tog južnog lučkoga grada koji je danima razaran ruskim napadima, a stanovnici, kojih je prije rata bilo oko 400.000, opkoljeno je bez hrane, vode, lijekova.

14:30 Papa: U ime Boga preklinjem vas: zaustavite taj pokolj!

Papa Franjo zatražio je u nedjelju prestanak neprihvatljivog oružanog napada na Ukrajinu i zavapio “prekinite pokolj!” U dosad najoštrijim komentarima od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače, Papa je nakon nedjeljnog Angelusa zatražio prestanak barbarskog bombardiranja bolnica i drugih civilnih ciljeva bez ikakvih valjanih strateških razloga. “U ime Boga preklinjem vas: zaustavite taj pokolj!”, rekao je Sveti Otac.

14:00 Ubijen novinar New York Timesa

Novinar New York Timesa ubijen je u blizini Kijeva, rekao je to šef regionalne policije. Riječ je nagrađivanom videu novinaru Brentu Renaudu, koji je upucan kada su ruske snage otvorile vatru na automobil u blizini Irpina, pišu svjetski mediji. Još jedan novinar koji je bio s njime je ranjen te je prebačen u bolnicu.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr — NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022

13:30 Pomoć opkoljenom gradu Maorupolju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je najvažniji zadatak dopremiti pomoć opkoljenom gradu Maorupolju. Konvoj s pomoći za Mariupolj udaljen je samo 80 kilometara i da bi mogao stići za dva sata. “Činimo sve da slomimo otpor okupatora, koji blokiraju čak i svećenike pravoslavne crkve”, rekao je dodavši da je gotovo 125.000 ljudi dosad evakuirano kroz humanitarne koridore.

12:40 NATO će štititi svoje konvoje s oružjem za Ukrajinu

Šef ukrajinskog Vijeća nacionalne sigurnosti Oleksij Danilov rekao je: “NATO će štititi svoje konvoje s oružjem za Ukrajinu. Ako i jedan metak, jedna granata padne na konvoj, smatrat će se kršenjem petog članka”.

12:09 Zračni napadi na grad Mikolajiv

U zračnim napadima na grad Mikolajiv na jugu Ukrajine u nedjelju je poginulo devet osoba, rekao je regionalni guverner Vitalij Kim. Grad se smatra ključnim u svakom budućem napadu na luku Odesa, dalje niz obalu Crnog mora.

11:55 Kuleba: Gradonačelnika su oteli ruski ratni zločinci

Ruske snage otele su gradonačelnika južnog grada Dnjiprorudna Jehvena Metvejeva, potvrdio je ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba jutrošnje informacije. Kulebaje rekao da su Metvejeva oteli ruski ratni zločinci. Ovo je drugi ukrajinski gradonačelnik za kojeg ukrajinske vlasti tvrde da je otet od strane ruskih snaga.

11:40 Ukrajina: 35 ubijenih, 134 ozlijeđenih

Najmanje 35 ljudi je ubijeno, a 134 ozlijeđeno u ruskom raketnom napadu na vojnu bazu za obuku u zapadnoj Ukrajini.

10:55 Napadnut putnički vlak koji krenuo po izbjeglice

Putnički vlak koji je krenuo po izbjeglice evakuirane iz istočne Ukrajine napadnut je od strane ruskih snaga. U napadu je jedan kondukter poginuo, priopćila je ukrajinska nacionalna željeznička tvrtka. Drugi zaposlenik je prevezen u bolnicu s ozljedama.

10:41 Britancima koji u dom prime ukrajinske izbjeglice oko 3000 kuna mjesečno

Britanija će ljudima platiti nešto više od 3000 kuna da otvore domove ukrajinskim izbjeglicama. Nova shema nazvana Domovi za Ukrajinu omogućit će ukrajinskim ratnim izbjeglicama koji nemaju obiteljskih veza da dođu u Britaniju, rekla je vlada u nedjelju. Britanija će mjesečno platiti ljudima 350 britanskih funta ako ponude smještaj – sobu ili nekretninu – na minimalno razdoblje od šest mjeseci.

10:20 Ukrajinci: Otet još jedan gradonačelnik

U nedjelju u 8:30 sati ruski okupatori oteli su gradonačelnika Dnjeprorudne u okrugu Vasilivka u regiji Zaporižja, izvijestio je načelnik regionalne vojne uprave Zaporižja Oleksandr Starukh.Centar za strateške komunikacije i informacijsku sigurnost objavio je da su ruske snage otele gradonačelnika Dnjeprorudnog Jevhena Matvejeva.

10:15 Prevrnuo se autobus pun izbjeglica, jedna osoba poginula

Autobus u kojem je bilo oko 50 Ukrajinaca sletio je s ceste u Italiji. Jedna osoba je poginula, a nekoliko osoba je ozlijeđeno. Nesreća se dogodila na autocesti između Cesene i Riminija, na sjeveroistočnoj obali.

9:45 Ukrajina: Ovo je novi teroristički napad na mir i sigurnost

Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov nazvao je terorističkim napadu ruske raketne napade na vojnu bazu koja nosi naziv Međunarodni centar za očuvanje mira i sigurnosti. Rekao je da u vojnoj bazi rade strani instruktori. “Ovo je novi teroristički napad na mir i sigurnost u blizini granice EU-a i NATO-a. Moraju se poduzeti radnje kako bi se to zaustavilo. Zatvorite nebo!”, rekao je.

9:04 Devetoro ubijenih, 57 ranjenih

Guverner oblasti Lavov rekao je da je devetero ljudi ubijeno u napadu na vojnu bazu zapadno od Lavova, a da 57 ljudi ranjeno.

8:10 Jedina osoba koja ima osobne kontakte s Putinom i s ukrajinskim dužnosnicima

Bivši njemački kancelar Gerhard Schroeder sastao se s Putinom u četvrtak navečer i razgovarao nekoliko sati u pokušaju da okonča rat u Ukrajini, objavio je njemački list Bild am Sontag (BamS). Schroeder je također dugo razgovarao s najbližim Putinovim savjetnicima. Bivši kancelar, koji je Putinov osobni prijatelj i ima veze s ruskim tvrtkama, sastao se sa skupinom Ukrajinaca povezanom s ukrajinskim izaslanstvom za mirovne pregovore s Rusijom u Turskoj u ponedjeljak navečer. Izvor je za BamS rekao da je Schroeder trenutno jedina osoba koja ima osobne kontakte s Putinom i s ukrajinskim dužnosnicima.

7:30 Ukrajina pod sirenama

Sirene za zračni napad oglasile su se u nekoliko dijelova Ukrajine, javlja ukrajinska novinska agencija. Uzbune su se oglasile u Žitomiru koji se nalazi zapadno od Kijeva te u regijama Ternopil, Rivne i Ivano-Frankivsk na zapadu. U Ivanu-Frankvirsku su prijavljene i eksplozije, prema izjavama očevidaca. Sirene su se također oglasile u regiji Volin na sjeverozapadu i Kramatorsku na istoku Ukrajine.

7:14 Eksplozije u Lavovu

Rano jutros snažne eksplozije zatresle su grad Lavov na krajnjem zapadu države. Prema informacijama BBC-jevog ukrajinskog servisa i novinske agencije Unian, nešto prije 6 sati po lokalnom vremenu čulo se nekoliko jakih detonacija koje su uslijedile nakon noći u kojoj su se oglasile sirene za zračnu uzbunu. Kako javlja kijevski Independent, na udaru ruskih projektila našla se jedna vojna baza u široj gradskoj okolici. Riječ je o centru za međunarodne mirotvorne snage i sigurnost u gradiću Javorivu koji se nalazi 50-ak km sjeverozapadno od Lavova, ali i tek 16 km od granice s Poljskom, objavile su regionalne vlasti Lavova navodeći da je navodno ispaljeno osam projektila.

7:11 Ukrajinske snage srušile dron s eksplozivom

Prema izvještajima ukrajinskim dužnosnika ukrajinske snage sigurnosti srušile su dron u Kijevu u subotu poslijepodne. Navodi se da je dron u sebi imao tri kilograma eksploziva. Sve je izazvalo manji požar u poslovnici banke.

7:10 Biden: Putin je računao na podijeljeni Zapad, NATO i Ameriku

Američki predsjednik Joe Biden na Twitteru se oglasio komentarom o tome na što je, po njemu, računao Putin kada je kretao s invazijom. Putin je računao na podijeljeni NATO, podijeljeni Zapad i, iskreno, podijeljenu Ameriku. Ali nije dobio ništa od toga”, napisao je Biden.

7:05 Rusija bi mogla upotrijebiti kemijsko oružje

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da bi Rusija mogla upotrijebiti kemijsko oružje u invaziji na Ukrajinu i da bi takav potez bio ratni zločin, dodavši da Kremlj izmišlja lažne izgovore kako bi opravdao moguću upotrebu kemijskog oružja. “Posljednjih dana čuli smo apsurdne tvrdnje o laboratorijima kemijskog i biološkog oružja. Sada kada su te lažne tvrdnje iznesene, moramo biti na oprezu jer je moguće da bi Rusija sama mogla planirati operacije kemijskog oružja pod krinkom ovoh izmišljotina i laži. To bi bio ratni zločin”, rekao je Stoltenberg.

7:03 Ukrajinske rezerve plina iznose 9,5 milijardi kubičnih metara

Ukrajinske rezerve plina iznose 9,5 milijardi kubičnih metara, rekao je ukrajinski premijer Denis Šmihal, dodavši da se proizvodnja nastavlja u svim postrojenjima osim na ratnim sukobima zahvaćenim područjima.

7:02 Istočna Europa prihvaća ukrajinske izbjeglice kao radnu snagu

Istočnoeuropske zemlje pripremaju se za prihvat milijuna ukrajinskih izbjeglica i u njima vide potencijalnu radnu snagu. Stručnjaci upozoravaju da će biti izazov sve ih integrirati.Oko 2,5 milijuna napustilo je Ukrajinu otkako je počela ruska invazija. Najbrži je to odljev stanovništva od Drugog svjetskog rata. Više od pola ih je u Poljskoj, ali na deseci tisuća otišli su u Bugarsku i Moldaviju, dvije zemlje kojima rapidno pada broj stanovnika.

6:50 13 tisuća ljudi evakuirano

Oko 13 tisuća ljudi evakuirano je u subotu iz brojnih ukrajinskih gradova, što je dvostruko više nego dan ranije, rekla je potpredsjednica ukrajinske Vlade Irina Vereščuk. Ddala u poruci objavljenoj na internetu da nitko nije uspio napustiti opkoljeni grad Mariupolj, optuživši rusku stranu za opstrukcije.J