SAD i Britanija udarile na Jemen, stigao odgovor: ‘Platit ćete visoku cijenu’

U petak iza ponoći započeli su žestoki udari SAD-a i Velike Britanije na Jemen. Napadnuti su ciljevi povezani s Hutima, izjavila su četiri američka dužnosnika za Reuters.

To je prvi put da su napadi pokrenuti protiv skupine koju podupire Iran otkako je krajem prošle godine počela gađati međunarodne brodove u Crvenom moru. Huti, koji kontroliraju veći dio Jemena, gađaju brodske rute na Crvenom moru kako bi iskazali podršku Hamasu, palestinskoj islamističkoj skupini. Pritom, napadi su prekinuli međunarodnu trgovinu na ključnoj ruti između Europe i Azije koja čini oko 15 posto svjetskog brodskog prometa.

Reagirali Iran i Rusija

Rusija je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda kako bi se raspravljalo o napadima, koje je Iran oštro osudio, nazivajući ih kršenjem suvereniteta Jemena.

Izjava američkog generala

Središnje zapovjedništvo SAD-a na X-u je objavilo snimke zrakoplova uključenih u napade na Jemen, kao i izjavu generala Michaela Erika Kurille.

“Militante Hutija i njihove destabilizirajuće iranske sponzore držimo odgovornima za nezakonite, neselektivne i bezobzirne napade na međunarodne brodove, koji su dosad utjecali na 55 zemalja, kao i za ugrožavanje života stotina pomoraca. Njihove nezakonite i opasne radnje nećemo tolerirati i oni će za to odgovarati”, rekao je.

On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx

