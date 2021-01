SABO GOSTOVAO KOD ŠPRAJCA: Voditelj mu postavio škakljivo pitanje, a on najavio da se ta tema od ponedjeljka više neće smjeti spominjati!

SDP-ov Željko Sabo u srijedu je gostovao u RTL Direktu.

“Rekao bih, danas simbolično smo imali sjednicu gdje je jednoglasno podržana moja kandidatura, napravili smo anketu i 91 posto članova dalo je potporu mojoj kandidaturi…sutra očekujem da shodno statutu SDP-a Hrvatske, vrh dozvoli da gradska organizacija ima samostalno i autonomno pravo da sama odabere kandidata za gradonačelnika”, rekao je Sabo.

Ako to ne naprave, Sabo kaže:

“U tom slučaju imamo mogućnosti žaliti se na odluke, statutarnoj komisiji i glavnom odboru, i to ćemo učiniti.”

Kako tumačite da vašem članstvu ne smeta što ste bili u zatvoru, a i sad se vodi jedan postupak protiv vas, pitao ga je Šprajc.









“Nisam htio napominjati na neki određen način to što je prošlost, što ste spomenuli, to je bila tema čak i predsjednika… 28.12. prošle godine ja sam dobio totalnu rehabilitaciju. Dozvolit ću još neka bude sad u ovoj emisiji tema, ali ćete svi mediji u Hrvatskoj već od ponedjeljka dobiti napismeno tu odluku o brisanju tog kaznenog djela i to se više po zakonu ne smije spominjati. Ja sam uvijek govori da sam nevin osuđen i ako je sud rekao što je rekao, ja sam svoje završio”, rekao je.

Na pitanje kako komentira slučaj Tušek, kojeg mediji uspoređuju s njegovim slučajem, Sabo kaže:

“Netko je otvorio pandorinu kutiju u presedanu presedana, kada se događao Željko Sabo, trebalo je likvidirat Sabu. Nisu me ubili, ali su me na taj način smjenili da dođu HDZ i Penava na vlast. To je iza mene”, kaže.









“Ustavno pravo je da vas nitko ne smije snimati. Prvi puta je vrhovni sud prihvatio tajnu snimku u mojem slučaju”.

“Ako se bude gledalo po mojem slučaju i bude radilo, gospodin Tušek ide u zatvor”, kazao je Sabo.

“Kaže da se o koalicijama pregovara prije, ne poslije izbora. Pregovori ne mogu biti predmet korupcije. A kako ih vodimo? Na razne načine, ja bih htio da nam netko objasni kako pregovaraju u Njemačkoj ili Austriji”, zaključuje.