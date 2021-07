‘SABLASNA SLIKA’ POPLAVLJENIH PODRUČJA: Meteorologinja Mazzocco Drvar otkrila uzroke katastrofalnih poplava

Autor: L.D.

Poplave su posljednjih dana u Njemačkoj opustošile zapad zemlje, a stigle su zatim i na jug te istok. Ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Dunja Mazzocco Drvar, gostujući na RTL-u, govorila je na o vezi klimatskih promjena i katastrofalnih poplava, u Njemačkoj, kao i u Nizozemskoj, Belgiji i drugim europskim zemljama.

“Ovakve stvari, generalno rečeno, imaju veze s klimatskim promjenama. Međutim, za svaku pojedinačnu stvar, vremenski događaj, mora se napraviti određena analiza kako bi se vidjelo da to ima veze s klimatskim promjenama te se studije rade kad sve prođe, kada se procijeni šteta. Ali sigurno da ekstremni vremenski događaji jesu glavna posljedica klimatskih promjena. Čak ne bih rekla posljedica, već pojavnost, s obzirom na to da posljedica zvuči da će to biti u dalekoj budućnosti, a ovo je nešto što se već događa”, kaže Mazzocco Drvar.

Govoreći o prognozama, odgovorila je i na pitanje jesu li se ovakve poplave mogle predvidjeti te je li se nešto moglo učiniti da se izbjegnu ovakve tragične posljedice.

“Prognoze jesu sve bolje i bolje i sigurno da se upozorenja izdaju na vrijeme. Međutim, ovako nešto je strašno teško predvidjeti jer, ako se ne dogodi, onda se samo kaže da se dizala panika. Još uvijek nismo naučili živjeti s tim upozorenjima, naučili kako ih treba percipirati i kako se treba ponašati”, navodi.

‘Ovakve stvari bit će sve češće’

Meteorologinja ističe i kako smo svašta naučili i to zovemo prilagodbom na klimatske promjene.

“Jer, osim što radimo na smanjenju štetnog utjecaja na klimu, isto tako radimo i na prilagodbi, tako da postoje razni načini kako ćemo se morati prilagođavati na ovakve stvari jer će one biti sve češće i sve će ih biti više”, kaže Mazzocco Drvar.

Podsjetimo, njemačka je kancelarka Angela Merkel danas je posjetila poplavama opustošene pokrajine na zapadu Njemačke.

“Mi smo uz vas. I pokrajina i država”, rekla je Merkel i dodala kako je došla da bi uživo dobila “sablasnu sliku” poplavom pogođenih područja.









“Njemački jezik nema riječi kojima bih mogla opisati ovu devastaciju”, rekla je.

“Zbroj svih događaja kojima svjedočimo u Njemačkoj i snaga kojom se događaju sugeriraju da to ima veze s kimatskim promjenama”, rekla je Merkel za posjeta općini Adenau, prenosi Reuters.

“Moramo požuriti, moramo biti brži u borbi protiv klimatskih poemmjenama, rekla je njemačka kancelarka.

“Vidimo s kojom snagom priroda može djelovati”, kazala je Merkel.









“Suprotstavit ćemo se toj snazi prirode – kratkoročno, ali i u srednjem te dugom roku”, dodala je.