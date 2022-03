‘RUSKI ZLOČINI NEĆE PROĆI NEKAŽNJENO, NI U KOJEM SLUČAJU!’ Putin zadao udarac Zapadu, riječ ‘nuklearno’ sve češća: ‘Kolaps Rusije dovest će do velike nuklearne eksplozije’

Danas je 28. dan ruske invazije na Ukrajinu. Glavni ukrajinski grad Kijev i lučki grad Mariupolj su pod teškim napadima. Rusija prvi put napala stambene zgrade u Odesi. Kremlj je objavio da nema osnove za sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Rusija spominje upotrebu nuklearnog naoružanja.

18:10 Putin naredio da se Rusiji plin i nafta plaćaju u rubljima

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će za isporuke plina “neprijateljskim zemljama”, kao što su članice EU i SAD primati samo rusku valutu. Dio je to ekonomskog rata koji se odvija između Rusije na jednoj strani te Europske unije, SAD-a i još nekoliko zemalja na drugoj. Dok Rusija invazijom na Ukrajinu pokušava okupirati tu zemlju, s ekonomske strane je u defenzivnoj poziciji i pokušava ublažiti udarac ekonomskih sankcija.

“Nema smisla da isporučujemo svoja dobra Europskoj uniji i Sjedinjenim Državama te isplatu primamo u dolarima, eurima i drugim valutama. Zbog toga sam odlučio uvesti set mjera kako bismo što je prije moguće prebacili isplate – počnimo s našim prirodnim plinom – koje primamo za isporuke u tzv. neprijateljske zemlje, u ruske rublje. To znači da ćemo odbijati koristiti kompromitirane valute u takvim transferima”, rekao je Vladimir Putin.

17:45 Ukrajinski gradonačelnik: Jedna osoba ubijena, dvije ranjene danas u Kijevu

Gradonačelnik Kijeva rekao je da je jedna osoba ubijena, a dvije su ranjene u današnjem granatiranju glavnog grada Ukrajine, javlja Reuters.

17:35 Von der Leyen će o opskrbi plinom za iduće dvije zime razgovarati s Bidenom

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, najavila je u srijedu u Europskom parlamentu da će u četvrtak razgovarati s američkim predsjednikom Joeom Bidenom o isporuci ukapljenog plina kako bi se osigurala opskrba Europe za iduće dvije zime. “Sutra ću razgovarati s predsjednikom Bidenom o tome kako staviti prioritet na opskrbu EU ukapljenim prirodnim plinom iz SAD-a tijekom sljedećih mjeseci”, rekla je von der Leyen na plenarnoj sjednici EP-a.

17:15 Predsjednik Europskog vijeća: ‘Zločini u Ukrajini neće proći nekažnjeno ni u kojem slučaju’

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel rekao je danas pred Europskim parlamentom da će se odgovorni za zločine počinjene u Ukrajini, na koju je Rusija izvršila invaziju prije mjesec dana, suočiti s međunarodnim pravosuđem.

“Rusija je odgovorna za ovaj rat. Rusija i jedino ona. Ciljanje civilnog stanovništva, žena, djece, to su sve zločini i odgovorni moraju biti izvedeni pred međunarodno pravosuđe. To neće proći nekažnjeno ni u kojem slučaju”, rekao je Michel obraćajući se europskim zastupnicima na plenarnoj sjednici u Bruxellesu te poručio da su pritisci proizašli iz rata u Ukrajini pokazali snagu, ali i slabosti Europske unije.

17:05 Ukrajina objavila nove informacije

U redovnom ratnom biltenu ukrajinskog veleposlanstva u SAD-u stoji:

Od početka sukoba poginulo je 121 dijete, a ranjeno je 167 djece. Ruski borbeni gubici koje je Ukrajina zabilježila od 24. veljače uključivali su 15.600 vojnika, 517 tenkova i 101 zrakoplov. 9 milijuna Ukrajinaca prisiljeno je napustiti svoje domove Ukrajina nastavlja provoditi obrambenu operaciju u istočnom, južnom i sjeveroistočnom smjeru, uključujući obranu u opkoljenim gradovima Mariupolj i Černihiv i zaustavljanje ruskog napredovanja prema Kijevu.

16:35 Putinov najbliži saveznik: Kolaps Rusije dovest će do velike nuklearne eksplozije

Jedan od najbližih saveznika predsjednika Vladimira Putina upozorio je danas Sjedinjene Države da bi se svijet mogao okrenuti prema “nuklearnoj distopiji” ako Washington nastavi s onim što Kremlj naziva dugoročnom zavjerom za uništenje Rusije, prenosi Reuters.

16:15 Objavljena snimka razrušenog Mariupolja iz zraka

Video snimljen iz zraka, a koji prikazuje razrušeni Mariupolj objavljen je na Twitteru. Objavio ga je Bakhti Nishanov, koji radi za OSCE, a snimio ga je dronom.

“Izbjegavao sam objavu uništenja u Ukrajini, ali rusko razaranje Mariupolja mora biti objavljeno. 90 posto grada je nestalo. Poljski predsjednik Duda je rekao da izgleda kao Varšava 1944. i u pravu je”, napisao je.

I’ve been trying to avoid posting images of the destruction in Ukraine but this obliteration of Mariupol by the Russian troops needs to be out there. 90% of the city is gone. Duda said it looks like Warsaw in 1944 and it does. pic.twitter.com/G1tRZzhMF0

— Bakhti Nishanov (@b_nishanov) March 23, 2022