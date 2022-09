RUSKI STAMPEDO NA GRANICE! Rusi u klopci, okolne zemlje ih počele zatvarati, Kadirov pobijesnio: ‘Devijanti, kukavice, izdajice!’ Nezadovoljstvo u zemlji strelovito raste

Autor: Lucija Brailo

Situacija rata u Ukrajini, odnosno ‘specijalne vojne operacije’, kako ju Vladimir Putin naziva, sve se više zahuktava.

Međutim, fokus se s ukrajinske bojišnice posljednjih dana preselio na ruske unutarnje probleme izazvane pokušajem osvajanja Ukrajine, pa tako sada, nakon što je objavljena mobilizacija ruskih građana, ogroman broj njih svim silama i na sve raspoložive načine pokušava napustiti zemlju.

Istovremeno, Putin prijeti redom prosvjednicima koji prosvjeduju posljednja dva dana diljem Rusije, privodi ih, zatvara, a nezadovoljstvo u zemlji strelovito raste. Međutim, ruski predsjednik ne popušta, već Zapadu i Ukrajini prijeti i nuklearnim oružjem.





‘Rusija će napade na Donbas smatrati napadima na vlastite teritorije’

“Rusija će pokušaj Ukrajine da povrati teritorije Donbasa smatrati napadima na vlastite teritorije”, rekao je danas Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov, govoreći na brifingu za novinare u Moskvi. Dotaknuo se i planiranih referenduma u istočnoj Ukrajini, kazavši da će se, ako se glasa za pridruživanje Rusiji, odredbe ruskog ustava primjenjivati ​​i na nove teritorije.

“Ne mogu sa sigurnošću reći koliko će ovaj proces trajati. Uvjeren sam da će biti brz”, rekao je. Peskov je rekao da je sigurnost referenduma osigurana “na odgovarajućoj razini”, što će “spriječiti pokušaje osujećivanja glasanja”.

Istodobno, glasnogovornik Kremlja je rekao da Moskva ne odbija mirovne pregovore s Ukrajinom, ali nema znakova da je Kijev spreman uključiti se u njih. “Pregovarački proces, naravno, postoji. Traži se da bismo postigli naše ciljeve. Ali, kao što smo već rekli, ne vidimo preduvjete za pregovarački proces”, rekao je i dodao da se ukrajinska strana prije nekoliko mjeseci povukla iz pregovaračkog procesa i “na različitim razinama – od visokih do najviših – izjavila da će svoje probleme rješavati na bojnom polju”.

Ruski referendumi u Ukrajini

U utorak su četiri ukrajinske okupirane regije – Donjeck, Luhansk, Herson i Zaporižja – najavile referendum o pridruživanju Rusiji od 23. do 27. rujna. Odluku su pozdravile ruske vlasti, a osudili zapadni političari.

Države članice skupine G7, koja okuplja najjače ekonomije svijeta, poručile su u zajedničkoj izjavi da nikad neće priznati ruske “lažne” referendume, koji su se danas počeli održavati u okupiranim dijelovima istočne Ukrajine.

“Referendumi koji se održavaju u četiri ukrajinske regije pod ruskom okupacijom su pokušaji Moskve da stvori lažan izgovor za promjenu statusa suverenog teritorija Ukrajine”, navodi se u izjavi.









Naoružani vojnici provode referendume

“Nikad nećemo priznati te referendume koji su korak prema ruskoj aneksiji ukrajinskog teritorija. Nikad nećemo priznati ni aneksiju ako dođe do nje”, stoji u izjavi koju potpisuju lideri skupine G7.

O koliko se demokratskom procesu radi dokazuje snimka s nadzorne kamere, koja prikazuje proces prikupljanja glasova po kućama stanovnika, na kojoj se vidi kako se članica izborne komisije penje po stepenicama zgrade u pratnji dva vojnika naoružana puškama.

“Ovo su ‘referendumi’ u istočnoj Ukrajini. Ruske okupacijske snage doslovno dolaze ljudima na vrata s puškama u rukama i prikupljaju ‘glasove'”, napisao je na Twitteru Kevin Rothrock, urednik ruskog neovisnog portala Meduza, koji je podijelio snimku.









Stampedo na granice, zemlje ih zatvaraju

Istovremeno, ruski se egzodus nastavlja, a nezadovoljstvo građana raste. Na sve načine pokušavaju napustiti zemlju, ne bi li izbjegli mobilizaciju, o čemu svjedoči i objava Finske u petak navečer kako će za Ruse zatvoriti granice, budući su masovno počeli bježati u tu nordijsku zemlju.

Finski ministri večeras su najavili da će vlada zabraniti ulazak ruskim turistima u zemlju u narednih nekoliko dana.

“Naš cilj i želja je značajno smanjiti broj ljudi koji u Finsku ulaze iz Rusije”, rekao je predsjednik Sauli Niinisto u razgovoru za državnu televiziju.

Guardian podsjeća kako je Finska u proteklim tjedna bila pod golemim pritiskom svojih susjeda iz EU nakon što je odbila zabraniti ulazak ruskim turistima, što su već ranije napravile Estonija, Latvija, Litva i Poljska.

Snimka Radija Slobodna Europa prikazuje kolonu vozila na jednom od graničnih prijelaza između Rusije i Gruzije. Osoba koja snima navodi kako je “sve zakrčeno” te kako Rusi koji pokušavaju pobjeći iz Rusije prelaze u suprotan smjer kako bi izbjegli gužvu.

Guardian javlja kako su i inače prazni granični prijelazi s Kazahstanom i Mongolijom od Putinove najave mobilizacije rata prepuni ljudi koji žele pobjeći.

NATO: Rusija zna da će posljedice biti teške bude li koristila nuklearno oružje u Ukrajini

No, Putin ne odustaje, pa prijeti, kako vlastitim građanima, tako i Zapadu.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg danas je zato poslao upozorenje ruskom predsjedniku koji je u svom TV obraćanju naciji u srijedu zaprijetio mogućim korištenjem nuklearnog oružja.

“Rusija zna da će posljedice biti teške bude li koristila nuklearno oružje u Ukrajini”, rekao je Stoltenberg u razgovoru za CNN.

“Oni to znaju. Neću elaborirati točno kako ćemo reagirati, to ovisi o tome kakvu vrstu oružja za masovno uništenje bi mogli upotrijebiti”, poručio je glavni tajnik NATO-a.

“Jasno šaljemo ove poruke i dajemo im jasno do znanja kako bi spriječili da se to dogodi. Stvar je u tome da je vjerojatnost korištenja nuklearnog oružja i dalje niska, ali posljedice bi bile tako velike da moramo to uzeti ozbiljno. Ta retorika, te prijetnje koje Putin uporno iznosi, podižu tenzije i opasne su”, zaključio je šef NATO-a.

Ipak, Rusija prema najnovijem planu planira potrošiti 34 bilijuna rubalja (600 milijardi dolara) na obrambeni i sigurnosni sektor te policiju između 2022. i 2025., rekao je Reutersu izvor upoznat s planovima ministarstva financija.

Oglasio se i zloglasni Kadirov

Međutim, oglasio se i Putinov povjerljivi čečenski vođa, zloglasni Ramzan Kadirov, koji se u svom govoru obratio Rusima koji napuštaju zemlju zbog najave djelomične mobilizacije.

“Vama se obraćam, devijanti. Možete smisliti različite izgovore, možete reći da ne podržavate sadašnju politiku. Možete izmisliti i bajku da su vam ideja rata i pojam oružja strani ili da jednostavno ne prihvaćate nasilje. Ali znajte da ste samo kukavice, izdajice i drugorazredne osobe“, rekao je Kadirov na svom Telegramu.

“Kad vam je potrebna država, vi ste građani s velikim slovima koji zahtijevaju poštovanje svojih prava i volite se pozivati na drugi članak ruskog ustava. Kad želite izaći iz zone komfora, tek tad ste domoljub do srži”, dodaje.

“Kad država treba tvoju podršku i zove te u rat i to odbijaš, tko si ti? Ne, nisi zahvalan državi i branitelj odan narodu. Ti si obična kukavica, rob svoje duše, napuštaš rodbinu, prijatelje, poznanike, dom, grad. Nikakvi izgovori neće oprati ovu tvoju sramotu. Čak se bojite priznati svoj kukavičluk”, kazao je čečenski vođa.

Ukrajinci ismijavaju rusku vojsku: Druga vojska svijeta. Nevjerojatno

Bilo kako bilo, pritisak na Rusiju, iznutra i izvana nezaustavljivo raste, a ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je na društvenim mrežama snimku u kojoj ismijvaju rusku vojsku.

Video je objavljen na Twitteru, a navodno je, kako se na njemu tvrdi, nastao u ukrajinskom gradu Izjumu koji su Ukrajinci ponovo zauzeli. Tom prilikom su snimali položaje koje je ruska vojska ostavila.

Na snimci se, međutim, vidi prilično neuredna prostorija u kojoj je sve razbacano, što je ukrajinske vojnike natjeralo da podjele niz komentara.

“Urednost nije najbolja vrlina ruske vojske”, napisali su u objavi.

“Osmi rujan bio je posljednji dan kad su Rusi bili ovdje. Brzo su pobjegli. Ovdje su živjeli, jeli, sr*li… Druga vojska svijeta. Nevjerojatno”