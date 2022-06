RUSIJU RAZVALIO SILOVIT POTRES! Stravična trešnja iz dubine uzdrmala državu, ljudi u panici istrčavali na ulice: ‘Prvi udar srušio me na pod’

Razoran i strašno jak potres pogodio je Rusiju.

Naime, rusko Ministarstvo za hitne situacije izvijestilo je o silovitom potresu magnitude 8.4 po Richteru u jezeru Bajkal, prenosi agencija Anadolija.

#BREAKING Russian Emergency Ministry reports strong earthquake in Lake Baikal with 8.4 magnitude at epicenter





— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 8, 2022