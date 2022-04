RUSIJA SPREMA ZAOKRET? ZAPOVIJEDI ĆE IZDAVATI GENERAL S ISKUSTVOM IZ SIRIJE Oglasio se Biden: ‘Rusi počinili stravičan masakr’, Zelenski: ‘Ove sankcije nisu dovoljne!’

Autor: Dnevno.hr

44. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Australija je Ukrajini poslala prvu pošiljku svojih oklopnih vozila Bushmaster. Države članice EU-a odlučile su o novim sankcijama protiv Rusije, koje uključuju i zabranu uvoza ugljena, drva i votke. Dat će i novih 500 milijuna eura za nabavu oružja Ukrajini. Opća skupština Ujedinjenih naroda izglasala je suspenziju Rusije iz Vijeća za ljudska prava.

22:45 Zelenski: “Mi branimo pravo na život”

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Ukrajinci “brane pravo na život” u intervjuu za CBS. “Nikad nisam mislio da je ovo pravo toliko skupo. To su ljudske vrijednosti – tako da Rusija ne bira što bismo trebali učiniti i kako ja koristim svoja prava”, rekao je. Rekao je da je u nedavnom posjetu Buči, gdje je Rusija optužena za ratne zločine, svjedočio “smrti, samo smrti”.

22:30 Austrijski kancelar putuje u Ukrajinu, posjetit će Buču

Austrijski kancelar Karl Nehammer otputovao je u petak u Ukrajinu te će u subotu boraviti u Kijevu i u Buči, koja je postala simbol strahota u ruskoj agresiji na Ukrajinu, priopćio je njegov ured.

22:15 SAD vjeruje da je Rusija koristila kratkometni projektil u napadu na Kramatorsk

Sjedinjene Države vjeruju da je Rusija ispalila kratkometni balistički projektil u napadu na željezničku postaju u Kramatorsku u petak u kojem je ubijeno najmanje 50 osoba, rekao je visoki dužnosnik američkog ministarstva obrane koje procjenjuje da je ruska borbena moć opala i da Moskva novači novih 60.000 ljudi.

22:00Ukrajina: Rusi koji su kopali rovove kod Černobila imaju još godinu dana života

Ukrajinski ministar energetike Herman Galušenko rekao je kako ruski vojnici koji su kopali rovove kod nuklearne elektrane u Černobilu, koju su ruske snage zauzele početkom rata, “imaju još najviše godinu dana života”.

russian soldiers who were digging fortifications near the Chornobyl nuclear power plant have no more than a year to live, says the head of @minenergo_ua German Galushchenko. That’s the hard fate and ruthless end of russian military who are being killed by their own command. — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 8, 2022









21:55 Zelenski poručio čelnicima EU-a da posljednje sankcije Rusiji “nisu dovoljne”

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u petak čelnicima Europske unije da najnoviji paket sankcija bloka protiv Rusije još uvijek “nije dovoljan”.

“Želio bih zahvaliti cijelom svijetu, EU, Ursuli von der Leyen osobno, za 5. paket sankcija, ali mislim da to nije dovoljno”, rekao je, govoreći u Kijevu uz predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen. Dok Ukrajina može “vratiti teritorije”, ona ne mogu “vratiti te ljude u život”, rekao je. “Molim vas, nastavite nam pomagati sa sankcijama”, dodao je.









21:50 Rusija opozvala registracije Amnestyja i Human Rights Watcha

Rusko ministarstvo pravosuđa objavilo je u petak da je opozvalo registraciju 15 stranih organizacija, uključujući Amnesty International i Human Rights Watch (HRW). Ruski ogranci tih organizacija, uključujući Carnegie Endowment for International Peace, “isključeni su jer je otkriveno kršenje važećeg zakonodavstva Ruske Federacije”, navodi se priopćenju ministarstva. Odluka, u kojoj nisu navedene pojedinosti o kakvim se kršenjima radi, objavljena je nekoliko dana pošto je HRW sa sjedištem u New Yorku objavio da je otkrio “nekoliko slučajeva u kojima su ruske vojne snage počinile ratne zločine” u Ukrajini. Ukrajina i zapadne zemlje optužuju Rusiju za ratne zločine, ali Moskva to poriče i tvrdi da ne cilja civile.

21:00 Biden: Napad na civile na postaji je stravičan masakr koji su počinili Rusi

Jutrošnji raketni napad na željezničku postaju u Kramatorsku, u kojem je ubijeno 50 civila, oštro je osudio i američki predsjednik Joe Biden. “Napad na ukrajinsku željezničku postaju je još jedan stravičan masakr koji su počinili Rusi. Napali su civile koji su se pokušavali evakuirati i doći na sigurno”, objavio je Biden na Twitteru.

The attack on a Ukrainian train station is yet another horrific atrocity committed by Russia, striking civilians who were trying to evacuate and reach safety. — President Biden (@POTUS) April 8, 2022

20:15 Scholz: Njemačka bi ove godine mogla prestati uvoziti rusku naftu

Njemačka bi ove godine mogla prestati uvoziti rusku naftu, rekao je u petak kancelar Olaf Scholz, signalizirajući hitnost koja tjera najveće europsko gospodarstvo da se prestane oslanjati na energiju iz Rusije nakon njezine invazije na Ukrajinu.

19:43 EU Ukrajini nudi mogući brži ulazak

EU je predsjedniku Zelenskom uručila upitnik koji će Ukrajinu odvesti korak dalje u dobivanju statusa kandidata za članstvo u EU na konferenciji u Kijevu. U razgovoru s ukrajinskim predsjednikom, šefica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da će EU podržati Ukrajinu kako bi osigurala da njezin završetak pregovora traje “tjednima, a ne godinama”, budući da je proces donekle ubrzan zbog rata.

“Rusija će pasti u ekonomsko, financijsko i tehnološko propadanje, dok Ukrajina maršira prema europskoj budućnosti, to je ono što vidim”, rekla je. Primivši upitnik u omotnici, Zelenski je uvjeravao novinare da će biti spreman za tjedan dana.

19:40 Rusija je reorganizirala zapovjedništvo

Zapadni dužnosnik potvrdio je da je Rusija sada reorganizirala zapovjedništvo nad svojim operacijama u Ukrajini s generalom koji je sada na čelu imao veliko iskustvo iz Sirije. Snage koje su izvršile invaziju 24. veljače bile su organizirane i zapovijedane odvojeno od okruga iz kojeg su došle.

“Postojala je jako loša koordinacija između tih različitih zapovjedništava”, rekao je dužnosnik, budući da se ruske snage nikada nisu uvježbavale za rad na ovaj način. Zapovjednik Južnog vojnog okruga sada je zadužen za operacije kako bi se pokušala osigurati bolja koordinacija – navodno je to general Aleksandar Dvornikov.

“Taj zapovjednik ima puno iskustva u ruskim operacijama u Siriji. Stoga bismo očekivali da se cjelokupno zapovijedanje i kontrola poboljšaju”, rekao je dužnosnik.

Što se tiče vremena, zapadni dužnosnik smatrao je da bi politički imperativi mogli imati prednost nad vojnim prioritetima u Rusiji koja se gura naprijed kako bi postigla neku vrstu uspjeha uoči 9. svibnja kada zemlja obilježava pobjedu u Drugom svjetskom ratu. Zapadni dužnosnici rekli su da vide postupno slanje više snaga prema Donbasu umjesto da zastanu kako bi se omogućilo snagama da se pravilno pregrupiraju.

“Postoji napetost između vojne logike da se snage pravilno postave za oživljenu rusku operaciju u Donbasu, potencijalno korištenje prikladnije taktike i učenja nekih lekcija iz katastrofalnih operacija uglavnom do sada, protiv političkog imperativa da se stvarno nastavi s operacijom i brzo krenuti”, rekao je dužnosnik.

Smatra se da Rusija ima nešto manje od 100 bataljunskih taktičkih skupina na raspolaganju za operacije, nakon što se rekonstituiraju nakon trenutnih poteza. To bi bila “znatna” ruska snaga, ali dužnosnik je rekao da ruska taktika znači da ih čak i uz brojčanu prednost zadržava manji broj ukrajinskih jedinica koje djeluju na daleko pametniji način i s iznenađenjem.

“Osim ako Rusija ne bude u stanju promijeniti svoju taktiku i biti daleko učinkovitija u korištenju svih alata u svoju korist, ako to ne uspije, onda je vrlo teško vidjeti kako će uspjeti čak i u ovim ograničenim ciljevima koje su ponovno postavili sami sebe, a zasigurno ne onim tempom kojim bi se nadali”, rekao je dužnosnik.

19:36 Tužiteljica: U Buči pronađeno 164 tijela

Ukrajinska glavna tužiteljica Iryna Venedyktovae otkrila je u petak da su 164 tijela pronađena u kijevskom predgrađu Buča, gdje je otkriven masakr civila nakon povlačenja ruskih trupa.

“Od jučer (7. travnja) u Buči su pronađena 164 mrtva tijela,” rekla je u televizijskim izjavama. “Plus danas 21, koje smo ekshumirali iz masovne grobnice prije nego što je počela jaka kiša.”

Venedyktova je rekla da je 26 tijela jučer izvučeno ispod ruševina srušene zgrade u drugom predgrađu Kijeva, Borodianki, te da su još dva tijela pronađena u petak. Upozorila je da će se u porušenim zgradama u gradu vjerojatno naći još tijela.

Exhumation of bodies from the place of temporary mass burial began in Bucha. Prosecutors & forensic teams and examine each body.We already have over 100 pages of data about invaders, who occupied Bucha.Our current task is to identify all involved in the massacre.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/OnDADna6Nh — Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) April 8, 2022

19:30 Policijski sat u Odesi

Ukrajinske vlasti u gradu Odesi na jugu zemlje uvele su policijski sat koji će trajati dan i pol. Odluka o policijskom satu donesena je nakon smrtonosnog raketnog napada na željezničku postaju na istoku Ukrajine, prilikom kojeg je poginulo 50 ljudi, od kojih petero djece. Stanovnicima Odese je rečeno da zbog mogućeg lansiranja ruskih projektila od 21 sat večeras do 6 ujutro u nedjelju ostanu u svojim domovima.

18:45 Finska: Hakirane vladine web stranice dok se Zelenski obraćao parlamentu

Internetske stranice finske vlade bile su meta hakerskih napada u petak, objavila je vlada, u isto vrijeme kada se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski videovezom obratio finskom parlamentu. Ministarstvo obrane i ministarstvo vanjskih poslova tvitali su da su njihove web stranice pretrpjele napade uskraćivanjem resursa kojima je obično cilj učiniti stranice nedostupnima redovitim korisnicima. Ministarstvo vanjskih poslova poslije je objavilo da se situacija normalizirala. Napadnuta je i glavna vladina mreža stranica, priopćila je vlada.

18:15 Šefica EK u Buči: U nevjerici gledala vreće s tijelima civila

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, stigla je u Buču, gradić kraj Kijeva gdje se dogodio najveći masakr u ratu koji bijesni Ukrajinom. Uznemirena šefica EK djelovala u nevjerici je gledala plastične vreće u kojima su bila tijela civila koje su Rusi pobili prije nego što su napustili područje. Naravno, Rusija opovrgava zločin i tvrdi da je sve izrežirano.

“Ovdje se dogodilo nešto nezamislivo, Putinova vojska pokazala je svoje okrutno lice”, rekla je uznemirena Von der Leyen prije nego što je zapalila svijeću kako bi odala počast ubijenim civilima.

It was important to start my visit in Bucha. Because in Bucha our humanity was shattered. My message to Ukrainian people: Those responsible for the atrocities will be brought to justice. Your fight is our fight. I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022

18:00 Putinu raste potpora od invazije na Ukrajinu

Ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu porasla je potpora na 81,6 posto sa 67,2 posto koju je imao prije nego što je naredio invaziju na Ukrajinu 24. veljače, pokazuju u petak rezultati ankete državne agencije VTsIOM. Rat je protjerao više od 10 milijuna Ukrajinaca iz njihovih domova, ubio i ranio tisuće, pretvorio gradove u ruševine i doveo do opsežnih zapadnih sankcija koje će srozati ruski životni standard.

VTsIOM je objavio da je 78,9 posto ispitanika u njihovom posljednjem istraživanju reklo da odobrava Putinove postupke, u usporedbi sa 64,3 posto u posljednjoj anketi prije početka invazije na Ukrajinu koju Rusija naziva svojom “specijalnom vojnom operacijom”. Udio Rusa koji ne odobravaju njegove postupke pao je s 24,4 posto na 12,9 posto.

17:40 Rusija protjeruje 45 poljskih diplomata, kao protumjeru

Rusija je u petak objavila da će protjerati 45 poljskih diplomata kao odgovor na sličnu odluku koju je Varšava donijela krajem ožujka. “Po načelu reciprociteta, 45 suradnika poljskog veleposlanstva i generalnih konzulata u Irkutsku, Kalinjingradu i Sankt Peterburgu proglašeni su ‘personom non grata’ “, navodi se u priopćenju ruskog ministarstva vanjskih poslova. Ti diplomati moraju napustiti Rusiju do 13. travnja, navodi isti izvor.

Poljska je krajem ožujka izvijestila da protjeruje “45 ruskih špijuna koji su se predstavljali kao diplomati”, dok traje ruska ofenziva u Ukrajini koja je počela 24. veljače. Ova mjera je dokaz “svjesne odluke Varšave da konačno uništi bilateralne veze”, kritizirala je u petak ruska diplomacija. Ovih dana su deseci ruskih diplomata protjerani iz europskih zemalja, napose iz Njemačke, Italije, Francuske i Španjolske. Očekuje se da će Moskva uzvratiti na isti način. Rusija je u petak objavila da protjeruje dva bugarska diplomata, kao odgovor na sličnu mjeru koju je Bugarska donijela u ožujku.

17:20 Zastrašujuća svjedočanstva preživjelih: Tijela su bila posvuda

Preživjeli nakon ruskog raketnog udara na željezničku stanicu u Kramatorsku rekli su da su vidjeli tijela posvuda” dok su očajnički tražili svoje voljene među ruševinama nakon današnjeg napada, prenosi AFP. Stotine ljudi okupilo se na postaji kada se napad dogodio, čekajući evakuaciju iz istočne Ukrajine, kao što su to činili u isto vrijeme posljednjih nekoliko dana. Jedna preživjela, Natalia, tražila je svoju putovnicu među napuštenim stvarima kako je rekla za AFP:

“Bila sam na stanici. Čula sam dvostruku eksploziju. Pojurila sam do zida da bih se zaštitila. Vidjela sam ljude prekrivene krvlju kako ulaze u stanicu i tijela posvuda po zemlji. Ne znam jesu li samo ozlijeđeni ili mrtvi”.

This was how Kramatorsk train station looked before the Russian rocket attacked. Crowds of civilians, including children, scrambling to flee the Donbas as Putin’s forces bear down on the eastern region. https://t.co/nSYXRZF65W — Christopher Miller (@ChristopherJM) April 8, 2022

17:00 Putin viđen na sprovodu Žirinovskog

Vladimir Putin javno se pojavio na pogrebu ultranacionalističkog ruskog političara Vladimira Žirinovskog. Snimka s komemoracije u Moskvi pokazuje kako je Putin položio svijeće kraj lijesa Žirinovskog prije nego što je napravio znak križa i pognuo glavu. Žirinovski je preminuo u srijedu u dobi od 75 godina, navodno nakon komplikacija od Covida. On je tobože bio Putinov politički protivnik, ali je zapravo bio dio upravljane oporbe koja Kremlju omogućuje da zadrži privid demokracije u Rusiji. Ruski predsjednik se posljednjih mjeseci tek povremeno pojavljivao u javnosti. Veliki proratni skup organiziran na stadionu u Moskvi 18. ožujka bio je njegov prvi javni nastup od početka invazije na Ukrajinu 24. veljače.

16:50 Ukrajinski forenzičari počeli ekshumirati tijela iz masovne grobnice u Buči

Forenzički istražitelji počeli su u petak ekshumirati tijela iz masovne grobnice u ukrajinskom gradu Buča, omotavši u crnu plastiku i izloživši tijela civila za koje dužnosnici kažu da su poginuli tijekom ruske invazije. Ruslan Kravčenko iz tužiteljevog ureda u Buči rekao je da su ekshumirali 20 tijela, od kojih je 18 imalo rane od vatrenog oružja i gelera. Rekao je da su dvije žene identificirane, a jedna od njih je radila u supermarketu u centru grada.

“Postoje svjedoci koji mogu potvrditi da su ove ljude ubile ruske snage. Bez ikakvog razloga, samo su hodali ulicom ili su bili evakuirani”, rekao je Reutersu. “Neki od njih su samo pričali ukrajinski.” Rekao je da će forenzički istražitelji raditi na tome da slože sliku što se dogodilo onima koji su zakopani u masovnu grobnicu.

Otkad se ruska vojska povukla iz Buče prošli tjedan, ukrajinski dužnosnici kažu da su pronađene stotine mrtvih civila. Zamjenik gradonačelnika Buče rekao je da je ubijeno više od 360 civila, a između 260-280 su drugi stanovnici zakopali u masovnu grobnicu. Reuters nije uspio nezavisno potvrditi ove brojke. Zapad je smrti civila u Buči osudio kao ratne zločine. Kremlj je u četvrtak rekao da su optužbe da su ruske snage smaknule civile u Buči “monstruozna krivotvorina” usmjerena prema tome da se ocrni ruska vojska.

16:00 Guverner Donjecka: Broj poginulih u napadu na željezničku stanicu u Kramatorsku popeo se na 50

Ukrajinski guverner Donjecka Pavlo Kyrilenko rekao da je broj poginulih na željezničkoj stanici u Kramatorsku porastao na 50. Taj broj uključuje petero djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je rekao da ukrajinski vojnici nisu bili na željezničkoj stanici kada je napadnuta. Gradonačelnik Kramatorska rekao je da je u postaji u trenutku napada bilo 4.000 ljudi, većinom staraca, žena i djece. Rusija poriče da je odgovorna.

15:30 Pljušte osude zbog napada na željezničku postaju

Niz visokih dužnosnika zapadnih zemalja najoštrije je osudio napad na željezničku postaju u Kramatorsku u Ukrajini, u kojem je prema zasad dostupnim podacima ubijeno 39 civila, od kojih dvoje djece.

Britanski ministar obrane Ben Wallace napad je nazvao “raznim zločinom”, dodavši da su precizni projektili bili usmjereni protiv ljudi koji su tražili humanitarnu pomoć. Britanska šefica diplomacije Liz Truss rekla je da je “zgrožena” napadom, dodavši kako je “napad na civile ratni zločin”. “Putin i Rusija će odgovarati za ovo”, dodala je. Napad je osudio i Charles Michel, predsjednik Europskog Vijeća, kazavši da je “užasno” vidjeti da je projektil pogodio jednu od glavnih postaja za evakuaciju civila iz regije.

Horrifying to see Russia strike one of the main stations used by civilians evacuating the region where Russia is stepping up its attack. Action is needed: more sanctions on Russia and more weapons to #Ukraine are under way from the EU. 5th package of EU sanctions just approved. — Charles Michel (@eucopresident) April 8, 2022

Europski šef diplomacije Josep Borell također je snažno osudio napad te ga nazvao “novim pokušajem da se zatvore rute za bijeg civilima koji bježe od nepravednog rata”. Glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki je u razgovoru za CNN govorila o “užasavajućim prizorima” u intervjuu za CNN.

15:00 Zelenski: Rusiji treba uvesti koktel sankcija koji će se pamtiti kao Molotovljev koktel

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u današnjem obraćanju finskom parlamentu da Rusiji treba uvesti “koktel sankcija koji će se pamtiti kao Molotovljev koktel”. Finsku je zamolio da “pokaže još više vodstva” u Europskoj uniji, kazavši kako bi to bio “najveći doprinos sigurnosti Europe”. Rekao je da Ukrajini trebaju oružja “koja ima neki od partnera u EU”, baš kao i “moćne i učinkovite stalne sankcije protiv Rusije”. “Moramo razmisliti kao zaštititi Europu od ruskih energetskih oružja”, rekao je Zelenski, aludirajući na ruski plin i naftu. “Koliko dugo će još Europa čekati s uvođenjem embarga na naftu iz Rusije?” zapitao se Zelenski.

14:25 Rusi: Nemamo nikakve veze s napadom na kolodvor

Rusija je demantirala da ima ikakve veze s napadom. Rusko ministarstvo obrane kazalo je da su optužbe da je Rusija napala postaju provokacija i apsolutna neistina. “Sve izjave predstavnika kijevskog nacionalističkog režima o navodnom ‘raketnom napadu’ Rusije 8. travnja na željeznički kolodvor u Kramatorsku su provokacija i apsolutno ne odgovaraju stvarnosti”, piše o priopćenju. “Dana 8. travnja ruske oružane snage nisu izvele niti planirale nikakve topničke paljbe u gradu Kramatorsku. Naglašavamo da taktičke rakete Točka-U, čije su olupine pronađene u blizini željezničke stanice u Kramatorsku i koje su objavili očevici, koriste samo ukrajinske oružane snage”, navode Rusi.

14:23 Najmanje četvero djece među 39 poginulih

Među ubijenima u napadu na željezničku postaju u istočnoj Ukrajini ima i djece. Kako javlja AFP, najmanje četvero djece je među 39 poginulih. No jako je velik broj ozlijeđenih pa se strahuje da će broj mrtvih rasti.

14:15 Ruska središnja banka snizila ključne kamatne stope

Ruska središnja banka neočekivano je danas snizila ključne kamatne stope kako bi poduprla gospodarstvo uzdrmano sankcijama zapadnih zemalja zbog ruske invazije na Ukrajinu.

13:45 Hrvatska šalje Ukrajini žurnu pomoć vrijednu 1.5 milijuna kuna

Kao izraz solidarnosti Hrvatska će, temeljem njezina zahtjeva, Ukrajini uputiti žurnu pomoć u ukupnoj vrijednosti nešto većoj od 1.5 milijuna kuna, odlučila je vlada danas na sjednici. Pomoć će biti upućena iz raspoloživih zaliha i sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Ravnateljstva za robne zalihe, Ministarstva kulture i medija i Ministarstva unutarnjih poslova – Ravnateljstva civilne zaštite. Pomoć će biti upućena iz raspoloživih zaliha i sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Ravnateljstva za robne zalihe, Ministarstva kulture i medija i Ministarstva unutarnjih poslova – Ravnateljstva civilne zaštite.

13:10 Na projektilu kojim je pogođen Kramatorsk pisalo “Za djecu”

Više od 30 ljudi je poginulo, a preko 100 je ranjeno u ruskom raketnom napadu na željezničku postaju u istočnoj Ukrajini u petak dok su se civili pokušavali evakuirati u sigurnije dijelove zemlje, priopćila je državna željeznička tvrtka. Rečeno je da su dvije ruske rakete pogodile postaju u gradu Kramatorsku koja se koristi za evakuaciju civila iz područja koja bombardiraju ruske snage. Novinar The Economista Oliver Carrol na Twitteru je napisao da na projektilu kojim je gađana stanica u Kramatorsku piše “за детей” što bi u prijevodu značilo “za djecu”. “Poremećeno i vjerojatno ukazuje na paralelnu stvarnost koju stvara ruska propaganda”, napisao je Carrol na Twitteru.

12:55 Japan protjerao osam ruskih diplomata

Japan je u petak protjerao osam ruskih diplomata, u rijetkom potezu koji je moriviran ruskim akcijama u Ukrajini, uključujući ubijanje civila.

12:50 Britanija: Sankcije za Putinove kćeri

Britanija je u petak stavila kćeri Vladimira Putina na listu sankcioniranih osoba, slijedeći korake SAD-a u onome što naziva ciljanjem na životni stil osoba u unutrašnjem krugu predsjednika Vladimira Putina. Poslije ruske invazije Ukrajine, Britanija i drugi zapadni saveznici najavili su nekoliko valova sankcija koje ciljaju bogate moskovske elite, ključne industrije i pristup međunarodnom financijskom sustavu. Na novoj britanskoj listi sankcioniranih osoba kojima su zamrznuta sredstva, našle su se Putinove odrasle kćeri Katerina Tihonova i Maria Voroncova te Sergejevna Vinokurova, kći ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova. Sve tri je ranije ovaj tjedan sankcionirao SAD. “Naš paket sankcija bez presedana pogađa elitu i njihove obitelji, dok degradira rusku ekonomiju na razini koju Rusija nije vidjela od pada Sovjetskog Saveza”, rekla je ministrica vanjskih poslova Liz Truss u priopćenju.

12:46 Zelenski: Ovo je zlo koje nema granica

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je napad na željezničku stanicu u Kramatorsku, u kojem je poginulo najmanje 35 ljudi. “Okupatori su Točkom-U pogodili željezničku stanicu Kramatorsk, gdje su tisuće mirnih Ukrajinaca čekale na evakuaciju… Oko 30 ljudi je poginulo, oko 100 je ozlijeđeno. Policija i spasioci su već na terenu. Ruski neljudi ne napuštaju svoje metode. U nedostatku snage i hrabrosti da nam se suprotstave na bojnom polju, cinično uništavaju civilno stanovništvo. Ovo je zlo koje nema granica. A ako se ne kazni, nikad neće prestati”, napisao je.

12:40 Njemačka: Tražimo da Putin i Lavrov odgovaraju za zločine pred Haškim sudom

Njemački predsjednik založio se za to da se ruskog predsjednika Vladimira Putina i ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova izvede pred Međunarodni sud u Den Haagu.

12:00 EU i formalno usvojila nove sankcije protiv Rusije

Države članice EU su i formalno potvrdile usvajanje petog paketa sankcija protiv Rusije, koji uključuje zabranu uvoza ugljena, zabranu svih transakcija za četiri ključne ruske banke, zabranu pristajanja ruskih brodova u europske luke i niz mjera kako bi se pojačao pritisak na Moskvu da zaustavi agresiju. “Ove sankcije su usvojene nakon zvjerstava koje su počinile ruske snage u Buči i drugim mjestima pod ruskom okupacijom. Cilj ovih sankcija je zaustaviti bezobzirno, nehumano i agresivno ponašanje ruskih vojnika i jasno poručiti Kremlju da će nelegalna agresija imati veliku cijenu”, izjavio je visoki predstavnik EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell.

11:30 Guverner: Vrlo su dobro znali gdje gađati i što žele postići

Rusi su postaju pogodili s dvije rakete, a prve snimke s mjesta napada su zastrašujuće – na desetke mrtvih tijela leži među ruksacima i putnim torbama. Vrlo su dobro znali gdje gađati i što žele postići. Htjeli su ubiti što je moguće više civila”, rekao je guverner Donjecka Pavle Kirilenko.

11:20 Poginulo dvoje djece

Tatiana Inatčenko, glasnogovornica regionalne administracije Donjecka, rekla je da je najmanje 27 ljudi, uključujući dvoje djece, ubijeno, a 30 osoba ozlijeđeno u ruskom raketnom napadu na željezničku stanicu u gradu Kramatorsku na istoku Ukrajine. “Ovu informaciju za sada potvrđuju spasioci i policija. Brojke će biti puno veće”, rekla je. “Evakuacije traju od 26. veljače, a Rusi su znali da su tisuće ljudi tamo svaki dan. Vjerujem da su na to računali”, rekao je Ihnatchenko.

10:50 Ukrajinci: Imamo oko 7000 ostavljenih ruskih leševa, Rusi ih ne žele preuzeti

“Ukrajina ima oko 7000 ostavljenih ruskih leševa u mrtvačnicama i hladnjačama u željezničkim vagonima, navodi ukrajinski dužnosnik za Washington Post. Oleksij Arestovič, savjetnik šefa ukrajinske predsjedničke administracije ispričao je da je brojka njegove vlade od 18.600 mrtvih Rusa utemeljena na ukrajinskim izvješćima s bojišta i presretnutim ruskim vojnim komunikacijama. Ukrajina je trećeg dana invazije pokušala vratiti tijela 3000 ruskih pripadnika, rekao je. Kaže da su Rusi odgovorili: “Ne vjerujemo u takve količine. Nemamo ovaj broj. Nismo ih spremni prihvatiti”. Ukrajina je više puta predlagala razmjenu, rekao je Arestovič, ali “oni o tome ne žele razgovarati”.

10:20 Rusi napali kolodvor na istoku Ukrajine

Dva ruska projektila pogodila su željeznički kolodvor u Kramatorsku. Ukrajinske željeznice navode da je više od 30 mrtvih te više od 100 ranjenih u raketnom napadu u regiji Donjeck. Tisuće civila bilo je na kolodvoru kada se dogodio raketni napad. Kolodvor se koristi za evakuaciju civila iz područja koja ruke snage već tjednima bombardiraju.

10:02 Ruski vojnici zaplijenili humanitarnu pomoć koja je bila namijenjena Melitopolju

Gradonačelnik Ivan Fedorov izjavio je da su ruski vojnici zaplijenili humanitarnu pomoć koja je bila namijenjena Melitopolju. Himanitarne potrepštine pokradene su zajedno s kamionima koji su ih prevozili.

9:33 Nobelovac Muratov zaliven crvenom bojom u ruskom vlaku

Ruskog dobitnika Nobelove nagrade za mir Dmitrija Muratova u vlaku je napao nepoznati počinitelj koji ga je zalio crvenom bojom, objavio je Muratov. Liberalni list Novaja Gazeta objavio je u četvrtak fotografiju svog glavnog urednika na kojoj se vidi da su mu lice, gornji dio tijela i ruke prekriveni crvenom uljanom bojom. “Oči me užasno peku”, napisao je Muratov na Twitteru. Muratov (60) je bio u vlaku Moskva-Samara kada ga je napao muškarac. Vikao je: “Muratov, ovo ti je za naše dečke”, nastavio je novinar. “Pokušavan sam to isprati”, izvijestio je Muratov. Detalji o motivu i počiniteljima napada još se ne znaju. Muratov je pokazao i svoj kupe u spavaćim kolima poprskan crvenom bojom. Vjerojatno postoji povezanost s ruskim ratom u Ukrajini, u kojem je poginulo mnogo vojnika. Policija je pokrenula potragu za osumnjičenima, izvijestila je ruska novinska agencija Interfax, pozivajući se na ministarstvo unutarnjih poslova, te provodi mjere u svrhu identifikacije i zadržavanja dvojice muškaraca.

9:20 SAD ukinuo povlašteni trgovinski status Rusiji i Bjelorusiji

SAD je glasanjem u Kongresu službeno ukinuo povlašteni trgovinski status Rusiji i Bjelorusiji kao odgovor na rat u Ukrajini, čime se otvara put za uvođenje kaznenih carinskih tarifa na proizvode iz te dvije zemlje. Ukidajući Rusiji status povlaštene nacije, osnovnog principa reciprociteta u slobodnoj trgovini, Zapad će de facto odsjeći Rusiju iz svjetske slobodne trgovine, s pravom uvođenja visokih tarifa na uvezene ruske proizvode. Što se tiče SAD-a, samo još dvije zemlje su za sada isključene iz ovog režima reciprociteta koji predstavlja osnovni element međunarodnih trgovinskih odnosa – Kuba i Sjeverna Koreja.

9:00 10 koridora za evakuaciju

Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk najavila je da će se danas biti otvoreno 10 koridora za evakuaciju. Koridori uključuju rute za civile koji bježe iz opkoljenog Mariupolja i iz regije Lugansk, koja je bila pod intenzivnim bombardiranjem.

8:35 Rusija: Najtmurnija ocjena invazije na Ukrajinu

Rusija je u četvrtak dala dosad najtmurniju ocjenu svoje invazije na Ukrajinu, opisujući “tragediju” rastućih vojnih gubitaka i gospodarskih posljedica sankcija, dok se ukrajinski civili evakuiraju iz istočnih gradova a zemlja priprema za novu veliku rusku ofenzivu. Šestotjedna ruska invazija dovela je do bijega više od četiri milijuna Ukrajinaca u inozemstvo, tisuća ubijenih ili ozlijeđenih, pretvorila gradove u ruševine i dovela do oštrih sankcija ruskim čelnicima i tvrtkama. Opća skupština Ujedinjenih naroda suspendirala je Rusiju iz Vijeća UN-a za ljudska prava, izrazivši “ozbiljnu zabrinutost zbog aktualne krize ljudskih prava i humanitarne krize”. Rusija je tada napustila Vijeće. Moskva je ranije priznala da njezin napad nije napredovao tako brzo koliko je željela, no u četvrtak je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izrazio žaljenje zbog velikog broja poginulih. “Imamo značajne gubitke vojnika”, rekao je za Sky News. “To je velika tragedija za nas.” Rusija se suočava s najtežom gospodarskom situacijom u zadnjih tri desetljeća zbog nezabilježenih zapadnih sankcija, rekao je premijergo

8:30 Novi napadi na Odesu

Rusi su započeli napade na lučki grad Odesu s Crnog mora, rekli su ukrajinski dužnosnici. “Kao rezultat toga… pogođeni su infrastrukturni objekti u regiji Odesa”, napisali su gradski dužnosnici na Telegramu.

8:10 Ursula von der Leyen i Borrell stigli u Kijev na sastanak sa Zelenskim

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen stigla je u Kijev na sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Na Twitteru je objavila fotografiju svog izlaska iz vlade u glavnom gradu Ukrajine. S Von der Leyen je u Kijev doša je i visoki predstavnik Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell. I on se oglasio na Twitteru. “Na putu za Kijev”, napisao je.

7:39 Nove sankcije Europske unije

Europska unija je odobrila embargo na uvoz ruskog ugljena i zatvaranje luka za ruske brodove. Mjera će stupiti na snagu sredinom kolovoza, mjesec dana kasnije nego što je prvobitno planirano, nakon pritiska Njemačke da se provedba odluke odgodi, izvještava novinska agencija Reuters. Paket također uključuje zabranu izvoza u Rusiju vrijednu 10 milijardi eura, uključujući visoke tehnologije, i zamrzavanje imovine nekoliko ruskih banaka. Francuska kaže da se sankcija procjenjuje na 4 milijarde eura godišnje. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da će, ako ne prirodni plin, uskoro uslijediti nafta.

7:37 Nova pjesma Pink Floyda

Nakon gotovo 30 godina Pink Floyd napisao je pjesmu kako bi podržao Ukrajince. Pjesma imena “Hey, Hey, Rise-Up!” bit će objavljena u petak, petak, a koristit će se za prikupljanje sredstava za humanitarne svrhe povezane s ratom. “Mi, kao i mnogi, osjećamo bijes i frustraciju zbog ovog podlog čina invazije neovisne, mirne demokratske zemlje čiji narod ubija jedna od najvećih svjetskih sila”, napisali su članovi Pink Floyda na Twitteru. U videu će biti i Andrij Hlivniuk, iz jednog od najvećih ukrajinskih bendova BoomBox, koji pjeva na trgu Sofijskaja u Kijevu u isječku koji je postao viralan.

7:05 Izvješće Instituta za rat

Američki Institut za rat objavio je dnevni izvještaj o tijeku invazije na Ukrajinu. Navode kako se Rusija sada fokusira na istok Ukrajine i tamo planira veliku ofenzivu uz pomoć preraspoređenih trupa sa sjevera Ukrajine. Iako ruske trupe tvrde da su zauzele centar Mariupolja, ključne položaje u gradskoj luci i dalje drže Ukrajinci. Ipak, Mariupolj bi mogao pasti u narednim danima, smatraju analitičari s Instituta. Rusi se i dalje muče s pokrivanjem gubitaka u njihovim snagama. Zapadne sankcije mogle bi prilično uspješno poremetiti rusku vojnu industriju.

6:50 Rusi se povlače sa sjevera

Ruske snage u potpunosti su se povukle sa sjevera Ukrajine, kaže britansko ministarstvo obrane u najnovijem jutarnjem izvješću. Britanci vjeruju da će dio snaga biti poslano u borbu za Donbas na istoku Ukrajine. No, kako su se “potrošili” u borbama kod Kijeva i Černihiva, ovim trupama trebat će najmanje tjedan dana prije nego ih se može prerasporediti na istok zemlje. Istovremeno, ruske snage koje se nalaze na istoku Ukrajine nastavljaju s granatiranjem gradova te su napredovale dalje prema jugu od strateški važnog grada Izjuma koji je pod njihovom kontrolom, zaključuje britansko ministarstvo obrane.

6:05 Australija šalje pomoć Ukrajini

Australija je Ukrajini poslala prvu pošiljku svojih oklopnih vozila Bushmaster, piše The Guardian. Riječ je o prvoj isporuci iz “paketa” od 20 Bushmastera koje je Australija namijenila za Kijev, a koji je ukupno vrijedan 50 milijuna dolara. Vozila su prebojana u zelenu boju, na njih je “nacrtana” i ukrajinska zastava te poruka “ujedinjeni s Ukrajinom” na ukrajinskom i engleskom jeziku.

Inače se radi o vozilima koje je prije nekoliko dana u obraćanju australskom parlamentu izričito molio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ukupno se Australija obvezala Ukrajini isporučiti vojnu pomoć vrijednu oko 142 milijuna američkih dolara.

6:03 Nove članice NATO-a?

Mogućnost pridruživanja Finske i Švedske NATO-u bila je jedna od tema razgovora na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica Saveza u Bruxellesu ovog tjedna, javlja agencija Reuters pozivajući se na riječi neimenovanog visokog dužnosnika State Departmenta. Američki državni tajnik Antony Blinken imao je kratak razgovor s finskim ministrom vanjskih poslova, dodao je isti izvor. “Očito će te zemlje to same odlučiti”, rekao je neimenovani dužnosnik. “Vrata saveza ostaju otvorena i raspravljalo se o toj potencijalnoj kandidaturi”.