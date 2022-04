RUSIJA SPREMA TAJNU MOBILIZACIJU Britanski obavještajci: Na Donbas ide i zloglasna grupa plaćenika. Pljušte optužbe za stravične zločine: ‘Rusi strijeljali ukrajinsku gradonačelnicu’

Četrdeseti dan ruske invazije na Ukrajinu započeo je eksplozijama u ukrajinskoj luci Odesi kasno sinoć. Ujedinjeni narodi su objavili kako je od početka invazije stradalo 3455 civila, od toga je njih više od 1400 ubijeno, dok je oko 2000 osoba ranjeno. Ruske snage se “aktivno povlače” iz regije Sumi, rekao je regionalni guverner Dmitro Živicki. Sumi je grad koji se nalazi 48 kilometara od granice s Rusijom i jedno je od prvih mjesta koje su Rusi napali na početku invazije. Ukrajinska vojska objavila je najnovije izvješće s terena tvrdeći da je Moskva pokrenula “prikrivenu mobilizaciju” 60.000 vojnika kako bi nadoknadila gubitke u Ukrajini. Izvješće se nije moglo neovisno potvrditi.

Razvoj događaja pratite na Dnevno.hr.

07:45 Britanci: Ruska vojska i plaćenici premještaju se u Donbas

Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je jutros nove obavještajne podatke o kretanju Rusije u Ukrajini. Kako navode, ruske snage nastavljaju se konsolidirati i reorganizirati dok preusmjeravaju svoju ofenzivu na regiju Donbas na istoku Ukrajine. Ruske trupe, uključujući plaćenike iz privatne paravojne skupine Wagner povezane s ruskom državom, premještaju se u to područje. Ove tvrdnje BBC ne može neovisno provjeriti.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 4 April 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 4, 2022