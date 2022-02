RUSIJA PRIZNALA DONJECKU I LUGANSKU NARODNU REPUBLIKU! Putin potpisao sporazume sa separatistima

Autor: Dnevno.hr

Ruski predsjednik Vladimir Putin donio je odluku, priznao je proruske pobunjeničke teritorije kao neovisne republike. Putin se obratio javnosti.

“Ukrajina nama nije samo susjedna zemlja. Ona je neodvojiv dio naše povijesti, u kojoj žive naši drugovi i rodbina. Modernu Ukrajinu je stvorila Rusija”, rekao je Putin, a situaciju na istoku Ukrajine nazvao je “kritičnom”.

“Situacija u Donbasu je postala kritična. Obraćam vam se izravno, ne samo da vam iznesem procjenu zbivanja, nego da vas informiram o sljedećim potezima. Ukrajina nije samo naša susjedna država, ona je i integralni dio naše povijesti i duhovnog prostora. Nisu to samo naši drugovi i kolege, nego i obitelj, povezani smo krvnim vezama i poviješću. Ljudi s tog teritorija su se izjašnjavali kao Rusi i ruski pravoslavci. Nekad smo bili ujedinjeni. Neki će reći -sve je to poznato, ali treba shvatiti što se zbiva danas i objasniti ciljeve pred nama. Zato je važno objasniti pozadinu. Ukrajina je od početka bila ruska tvorevina. Nažalost, komunistička Rusija, Lenjin te njegovi drugovi su brutalno odcijepili od Rusije neke povijesno ruske dijelove. Nitko Ruse nije o tome pitao. U osvit Drugog svjetskog rata, Staljin je anektirao neke dijelove. Kao kompenzaciju je Ukrajini dao povijesno njemačke teritorije. Iz nekog razloga Krim je dao Ukrajini. Tako je ona stvorena”, rekao je Putin.

Također je poručio i vrlo jasno zaprijetio Ukrajini: Ukrajinu je stvorio Lenjin, on je bio njezin arhitekt, to potvrđuju arhivski dokumenti. Želite dekomunizaciju? Ok, može. Spremni smo vam pokazati što prava dekomunizacija Ukrajine znači”.

Putin je naglasio da je Rusiju opljačkao raspad Sovjetskog Saveza i da Ukrajina nikada nije imala tradiciju vlastite državnosti. Osvrnuo se i na dug koji je imao Sovjetski Savez te rekao da je Rusija cijeli dug samostalno otplatila, pa i onaj ukrajinski, iako je, kaže, bilo dogovoreno da sve republike doprinesu otplati duga proporcionalno njihovu ekonomskom potencijalu.

Putin je tijekom govora Ukrajinu nazvao i kolonijom, lutkom Zapada, američkom kolonijom kojom upravlja marionetski režim.

Isto tako Ukrajinu je optužio da posjeduje oružje za masovno uništenje. Također je poručio da je Ukrajinu razorila korupcija, a to su iskoristili nacionalisti 2014. godine uz pomoć podrške Zapada te dodao da je ondje opasna ekonomska kriza.

“U Ukrajini nema neovisnih sudova, oni služe suzbijanju slobode govora”, rekao je Putin.









“SAD i NATO besramno su pretvorili Ukrajinu u ratno područje. Ukrajinskim oružanim snagama moglo bi se zapovijedati izravno iz sjedišta NATO-a. Dobro, ne želite da vam budemo prijatelji. Ali zašto nas želite praviti neprijateljima? Za to postoji samo jedan odgovor. Oni jednostavno ne žele da postoji velika, samodostatna, jaka zemlja – Rusija. I od tuda dolazi ovo američko ponašanje”, rekao je Putin.

Putin je poručio: “NATO-ovo prihvaćanje Ukrajine i postavljanje njihova oružja riješeno je pitanje. Oni se spremaju na iznenadni udar protiv Rusije. U posljednjih nekoliko mjeseci u Ukrajinu su poslane velike količine zapadnog oružja. Ako se Ukrajina domogne oružja za masovno uništenje, globalna situacija će se drastično promijeniti, ne možemo to ignorirati. Ukrajina planira domoći nuklearnog oružja”.

Na kraju govora Putin je rekao kako Rusija priznaje proruske separatističke regije kao neovisne države. Naglasio je kako je to trebalo napraviti i ranije te je pred kamerama potpisao odluku o priznanju Donjecka i Luhanska neovisnim državama.