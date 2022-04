RUSIJA POKRENULA MASOVNE UDARE: Raste broj mrtvih u raketiranom Lavovu, analitičar otkrio novu rusku taktiku

Autor: Dnevno.hr

Još uvijek traju žestoke borbe u Mariupolju, a Rusi tvrde da su ušli u čeličanu Azovstal. Europsko izdanje neovisnih ruskih novina Novaja Gazeta objavilo je, pozivajući se na majku mornara s ratnog broda Moskve, da su taj brod pogodila tri projektila iz Ukrajine te da je poginulo 40-ak mornara. Bivši ruski premijer Dmitri Medvedev tvrdi da EU čekaju hiperinflacija, nestašice hrane, bankrot i val kriminala.

Uživo pratite 54. dan ruske invazije na Ukrajinu na portalu dnevno.hr.

12:30 Njemačka: Više od 140 postupaka zbog odobravanja ruske invazije

Njemačke vlasti su od početka rata u Ukrajini pokrenule više od 140 istražnih postupaka zbog javnog odobravanja i poticanja ruske invazije pri čemu se u najvećem broju slučajeva radi o isticanju slova „Z“ , javljaju njemački mediji u ponedjeljak. Diljem Njemačke je pokrenuto preko 140 postupaka protiv osoba koje su javno odobravale i pozdravljale rusku invaziju na Ukrajinu čime je prekršen jedan paragraf njemačkog zakona kojim se zabranjuje poticanje i odobravanje kaznenih djela za što su predviđene novčane i zatvorske kazne do tri godine. Većina istražnih postupaka se odnosi na javno isticanje simbola slova „Z“ što je u nekoliko saveznih pokrajina zabranjeno. Tim slovom ruske postrojbe u Ukrajini označavaju svoje tenkove i oklopna vozila.

11:50 Raste broj žrtava u Lavovu

Broj mrtvih u napadima na Lavov u ponedjeljak popeo se na sedam, rekao je regionalni čelnik Lavov Maksim Kozitski na brifingu. Kaže da su ispaljene četiri rakete: tri su pogodile skladišta, a jedna je pogodila garažu koja je održavala automobile.

11:35 Ulične borbe u regiji Lugansk

Ruske snage ušle su u manji grad Kremina u regiji Lugansk, tvrde ukrajinski izvori u ponedjeljak. „Tijekom noći neprijatelj je uspio napredovati do Kremine, no nisu se uspjeli bazirati tamo. Borbe u gradu i dalje traju“, objavio je guverner regije Lugansk Serhij Hajdaj na svom Facebooku. Po njegovim riječima, četiri civila su ustrijeljena dok su pokušavala pobjeći automobilom za vrijeme ruskog napada, prenosi Reuters. Kremina je uz grad Rubižne, gdje borbe traju već mjesec i pol, najveće poprište sukoba u regiji, dodao je guverner.

Rusi su u Kreminu ušli s teškim naoružanjem u velikom broju, kazao je Hajdaj, dodavši da je grad teško granatiran, pri čemu je oštećeno nekoliko stambenih zgrada i sportski kompleks. Ukrajinski glavni stožer ranije je u svom izvješću napisao da su ruski napadi odbačeni.





11:30 Stižu fotografije raketiranog Lavova

Gradonačelnik Lavova, Andrij Sadovji, kaže da je ruski raketni napad na grad jutros razbio prozore obližnjeg hotela u kojem žive Ukrajinci koji su evakuirani iz područja sukoba. Šest ljudi je poginulo, a 11 je ozlijeđeno nakon što je ruska vojska jutros napala ukrajinske vojne objekte i servis za automobilske gume u Lavovu, rekao je. U napadu je oštećeno i uništeno oko 40 automobila, rekao je, objavivši fotografiju oštećenog vozila na društvenim mrežama.

Одна з ракет поцілила у цивільний об’єкт — шиномонтаж.





Попередньо загинуло 6 людей.

11 поранено, серед них 1 дитина. Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці. pic.twitter.com/HgqoiR05Yv





— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) April 18, 2022

11:00 Putin upozorava Europu

Ruski predsjednik Vladimir Putin najavljuje da će Moskva preusmjeriti izvoz energenata na istok. Europi koja pokušava smanjiti energetsku ovisnost poručuje da neće moći odustati od ruskog plina Rusija isporučuje oko 40% prirodnog plina potrebnog EU-u, ali zapadne sankcije zbog napada na Ukrajinu pogodile su njezin izvoz energije. Dok EU raspravlja hoće li uvesti sankcije na ruski plin i naftu, a države članice kupuje energente po svijetu, Rusija uspostavlja sve bliže veze s Kinom.

10.55 Nema humanitarnih koridora

Drugi dan zaredom neće biti evakuacije ukrajinskih civila iz ratom zahvaćenih područja nakon što se ukrajinski i ruski dužnosnici nisu uspjeli dogovoriti oko humanitarnih koridora, rekla je potpredsjednica ukrajinske vlade Iryna Vereshchuk.

“Iz sigurnosnih razloga odlučeno je da se danas ne otvaraju humanitarni koridori”, kazala je Vereshchuk. Optužila je ruske snage za blokiranje i granatiranje puteva za bijeg. “Kršeći međunarodno humanitarno pravo, ruski okupatori nisu prestali blokirati i granatirati humanitarne rute”, dodala je.

10:50 Ubijena četiri civila

Guverner ukrajinske regije Lugansk rekao je da su četiri civila ubijena dok su pokušavali pobjeći iz grada Kreminna. Ukrajinska istočna regija Donbas – čiji je dio Luhansk – očekuje veliki napad ruskih snaga u narednim danima. Rusija tvrdi da ne cilja na civile, iako je postojao veliki broj izvještaja koji su tome proturječni.

10:40 Rusija kaže da je tijekom noći pokrenula masovne udare na ukrajinsku vojsku

Ruski državni mediji izvještavaju da je njihova vojska tijekom noći pogodila ukupno 315 ciljeva u Ukrajini, a nekoliko gradova je bombardirano u ponedjeljak. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je uništilo četiri skladišta oružja i vojne opreme u Ukrajini tijekom noći. “Visoko precizne rakete iz zraka uništile su 16 ukrajinskih vojnih objekata tijekom noći”, rekao je glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov. Dodao je da su ruski sustavi protuzračne obrane oborili dva ukrajinska lovca.

Raketirani su položaji u harkivskoj, zaporiškoj, doneckoj i dnipropetrovskoj oblasti te u luci Mikolajiv, tvrdi rusko ministarstvo obrane. Rusko zrakoplovstvo je pak izvelo napade na 108 položaja ukrajinske vojske. Rusko ministarstvo obrane tvrdi i da je uništeno 12 ukrajinskih dronova i tenkova te da su projektili Iskander korišteni za uništenje četiri skladišta oružja i vojne oprane u oblastima Luhansk, Vinica i Doneck.

10:00 Poginulo šest osoba

Šest osoba je ubijeno, a osam ranjeno u Lavovu nakon što su jutros projektili pogodili vojne objekte i servis za automobilske gume u gradu na zapadu Ukrajine, potvrdio je regionalni guverner Maksim Kozickij. Ukrajinske vlasti u južnoj regiji Dnjepropetrovsk također su izvijestile o višestrukim eksplozijama u ponedjeljak, te rekle da su neke od projektila pogodile područja u blizini željezničke stanice i drugih željezničkih objekata. Četiri raketna udara pogodila su Lavov, pri čemu su objekti teško oštećeni, a požari koji su izbili kao posljedica pogodaka još se gase.

09:30 Rusi ubrzavaju tempo

Justin Crump, vojni analitičar i izvršni direktor obavještajne konzultantske tvrtke Sibylline, komentirao je za BBC napade koji se događaju diljem Ukrajine. Kaže kako je to donekle bila ruska strategija od početka sukoba. Dodaje da vjerojatno nisu dovoljno gađali infrastrukturne i vojne ciljeve te propustili trenutke šoka i strahopoštovanja. Smatra da sada pokušavaju to sustići i ubrzavaju tempo.

“Mnogo je toga povezano s zaustavljanjem opskrbe Donbasu, gdje planiraju svoju najveću operaciju, kaže on. Gađaju željezničke čvorove, vojne zalihe gdje mogu, zalihe goriva, sumnjivu lokaciju kampa za obuku teritorijalnih dobrovoljaca – plus napade na infrastrukturu u Mariupolju”, kazao je Crump.

09:00 Eksplozije diljem zemlje

Vlasti u zapadnim i južnim ukrajinskim regijama Lavovu i Dnipropetrovsku izvijestile su o višestrukim eksplozijama u ponedjeljak, a reporter Reutersa čuo je niz eksplozija u Kijevu, dok se ruska invazija na zemlju nastavlja.

08:40 Borbe se nastavljaju

Ukrajina je obećala da će se “boriti apsolutno do kraja” u Mariupolju, gdje je posljednji poznati džep otpora u luci skriven u prostranoj čeličani isprepletenoj tunelima. Premijer Denis Šmihal rekao je da će se Ukrajinci nastaviti boriti u razrušenom gradu, budući da su ruski projektili i rakete udarali i po drugim dijelovima zemlje. Pad Mariupolja, koji je u sedmotjednoj opsadi pretvoren u ruševine, donio bi Moskvi najveću pobjedu u ratu. Ali nekoliko tisuća boraca, prema ruskoj procjeni, drži divovsku čeličanu Azovstal. “Borit ćemo se apsolutno do kraja, do pobjede, u ovom ratu,” obećao je Šmihal u nedjelju.

8:00 Eksplozija u zapadnom Lavovu

Najmanje pet eksplozija dogodilo se u zapadnom Lavovu, gradu blizu granice Ukrajine s Poljskom. Još nema službenih informacija o tome što se točno dogodilo, no crni i sivi dim vide se na mjestu eksplozije. Jedan član novinarske ekipe BBC-a uočio je projektil u letu. Alarm za zračni napad oglasio se otprilike 45 minuta prije eksplozije. Takve su sirene uobičajene u Lavovu, mnogi su ljudi bili na ulicama, a novinarska ekipa BBC-a izvještava da se nalazila u hotelskom restoranu na gornjem katu zgrade kad su u daljini vidjeli oblake dima.

7:20 Zelenski razgovarao s Macronom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u razgovoru za CNN potvrdio je da je pozvao francuskog kolegu Emmanuela Macrona da posjeti Ukrajinu i uvjeri se da je tamo počinjen genocid. “Njegovo izbjegavanja riječi ‘genocid’ jako je bolno za nas. Zato sam ga pozvao neka dođe ovdje i uvjeri se sam što se ovdje dogodilo”, rekao je Zelenski.

7:05 Odbili 12 ruskih napada

Ukrajina očekuje da će ruske postrojbe u idućim danima pokušati zauzeti veći dio područja oko Hersona. U najnovijem izvješću ukrajinske vojske također piše i da su tijekom jučerašnjeg dana ukrajinske snage odbile 12 ruskih napada i uništile 10 tenkova. U subotu su, kako tvrde Ukrajinci, uništili jedan avion i tri helikoptera.

6:35 Rusi u Mariupolju daju propusnice

Petro Andriuščenko, savjetnik gradonačelnika Mariupolja, objavio je informaciju da ruske trupe u Mariupolju okupljaju građane koji su ostali u razorenom gradu i dijeli im propusnice pomoću kojih se mogu kretati po ulicama.

“Stotine ljudi stoji u redu kako bi se dokopalo propusnica bez kojih će biti nemoguće slobodno se kretati po gradu. Štoviše, bez propusnica neće moći izaći na ulicu”, napisao je Andriuščenko na Telegramu i dodao da Rusi vjerojatno žele detaljno provjeriti one koji su zapeli u potpuno uništenom gradu na Azovskom moru. Ruske trupe kontroliraju veći dio Mariupolja, a posljednja utvrda ukrajinske vojske je čeličana Azovstal. Rusi su jučer ponudili preostalim braniteljima da se predaju i da će im život na taj način biti pošteđen, ali Ukrajinci su taj zahtjev glatko odbili.

6:10 Evakuacija regije Luhansk

Ukrajinska novinska agencija UNIAN objavila je da se građane regije Luhansk pozvalo na hitnu evakuaciju. “Idući tjedan će biti težak. Ovo je možda zadnja šansa da vas spasimo”, kazao je Sergei Gaidai, lokalni guverner. Ukrajina očekuje žestoki ruski napad na Luhansk i Donbas, posebno nakon što su ruske snage napustile sjever zemlje.

6:05 Uzbuna u Kijevu

U Kijevu se rano jutros čuju nove zračne uzbune.

6:00 Objavljena fotografija Moskve

Društvenim mrežama počele su cirkulirati fotografije na kojima se navodno vidi oštećena krstarica Moskva prije potonuća. Iako nigdje nije potvrđeno da je na fotografijama upravo Moskva, stručnjaci kažu da nema previše dvojbi:

Reportedly the Moskva on 4/15 pic.twitter.com/HstqXYUQJf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022

“Čini se da je ovo autentična fotografija Moskve nakon što je pogođena ukrajinskim projetkilom”, napisao je na Twitteru Rob Lee s Odjela za ratne studije s King’s Collegea u Londonu. Također, na Twitter računu s kojega je objavljena fotografija, OSINTtechnical, napisano je. “Ne možemo potvrditi autentičnost, ali ne postoji previše ruskih brodova te klase koji su završili u plamenu…”