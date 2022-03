RUSIJA OZBILJNO PRIJETI! EU Putina želi stjerati u kut. Civili ginu u evakuaciji, Zelenski: Zauzet će Kijev samo ako ga sravne sa zemljom!

Danas je 17. dan ruske invazije na Ukrajinu. Sirene za zračni napad oglasile su se u Kijevu u ranim jutarnjim satima, a bilo je izvješća o jakom granatiranju. Stotine tisuća civila i dalje su zarobljene i pod vatrom u ukrajinskim gradovima, ali situacija u Mariupolju je posebno teška. Ukrajina strahuje da bi Bjelorusija mogla pokrenuti invaziju na Ukrajinu. Europska unija danas uvodi novi, četvrti paket sankcija Rusiji te će ukinuti važne pogodnosti koje Rusija uživa kao članica WTO-a. Pregovori zasad nisu urodili plodom, iz dana u dan sve je više mrtvih, a broj izbjeglica popeo se na 2,5 milijuna. Razvoj događaja pratite na Dnevno.hr.

18:45 Oko 2000 ljudi evakuirano iz kijevske regije, ruska vojska pucala na konvoj za evakuacije, ima mrtvih

Oko 2.000 ljudi evakuirano je u subotu u regiji Kijev, objavila je Državna služba za hitne slučajeve. Evakuacijski konvoj od 40 autobusa stigao je u subotu poslijepodne u selo Bilohorodka, stoji u priopćenju službe. Spasioci su evakuiranima pružali pomoć, uključujući medicinsku i psihološku, dodaje se u priopćenju.

Ukrajinska obavještajna služba priopćila je da je sedam civila poginulo nakon što su ruski vojnici pucali na konvoj za evakuaciju u regiji Kijev. Ukrajina je optužila Rusiju da je pucala na konvoj civila evakuiranih iz sela Peremoha, javlja Reuters. “Nakon napada, okupatori su ostatke kolone natjerali da se vrate prema Peremohi i ne puštaju ih iz sela”, navodi se u priopćenju obavještajne službe. Rusija je poricala da je ciljala civile od početka invazije 24. veljače.

18:30 Mariupolj se nada evakuaciji

Zamjenik gradonačelnika Mariupolja Serhij Orlov izjavio je za BBC da je konvoj na putu prema gradu te donosi pomoć i autobuse za evakuaciju civila. No rekao je da je ovo sedmi pokušaj za olakšanje gradu. “Na prethodnih šest nije išlo”, rekao je. “Konvoji nisu pušteni – bombardirani su, cesta je minirana, granatirano je po gradu. Da vidimo hoće li ovaj doći ovdje ili ne.”

18:00 Cure novi detalji razgovora s Putinom, EU ga želi stjerati u kut

Stižu novi detalji današnjeg razgovora između francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, njemačkog kancelara Olafa Scholza i Vladimira Putina. Francusko je predsjedništvo sada objavilo više informacija o tome što je rečeno tijekom gotovo 90-minutnog razgovora. Opisuju to kao tešku raspravu:

-Macron i Scholz zatražili su prekid vatre i prekid neprijateljstava prije nego što započnu strukturiranu raspravu o sljedećim potezima

-Putin nije pokazao nikakvu volju da okonča rat u Ukrajini, kaže Macronov ured

Francuska izjava dalje govori o tome što bi se moglo dogoditi sljedeće:

-Nove sankcije u narednim će danima u Bruxellesu razmatrati članice EU

-Sankcije će uzeti u obzir najnovija ratna događanja, uključujući opsadu Mariupolja

-Cilj ovih povijesnih sankcija u “iranskom stilu” je stjerati predsjednika Putina u kut i odvojiti ga od međunarodne zajednice

17:15 Rusija planira lažni referendum o neovisnosti u ukrajinskoj luci Herson

Ruske okupacijske snage planiraju organizirati lažni referendum u južnom ukrajinskom lučkom gradu Hersonu kako bi stvorile odcijepljenu regiju, rekao je u subotu zamjenik predsjednika lokalnog vijeća.

“Stvaranje ‘republike’ će našu regiju pretvoriti u beznadnu rupu bez života i budućnosti”, rekao je Sergej Hlan u objavi na društvenim mrežama. Ruske snage zauzele su Herson nakon početka invazije 24. veljače, ali proukrajinski prosvjednici izašli su na ulice u gradu prosvjedujući protiv invazijskih snaga.

17:00 Rusija radi s nuklearnim nadzorom UN-a kako bi osigurala sigurnost u Černobilu

Ruski nuklearni regulator, Rosatom, kaže da se aktivnosti na osiguravanju sigurnog rada nuklearne elektrane u Černobilu provode u koordinaciji s UN-ovim nuklearnim nadzorom, Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Iz tvrtke kažu da je tim ruskih stručnjaka na licu mjesta na stanici kako bi obnovili napajanje elektrane. Dužnosnici Rosatoma također su rekli da ukrajinsko osoblje ostaje pod kontrolom elektrana u Černobilu i Zaporožju.

16:45 Grad Volnovaka potpuno uništen

Grad Volnovaka na istoku Ukrajine potpuno je uništen nakon ruske invazije, izjavio je danas guverner Donjecka Pavlo Kirilenko, prenosi Reuters. Borbe se nastavljaju za tamošnji teritorij kako bi se spriječilo rusko okruženje, rekao je. Iz Kyiv Independenta Illia Ponomarenko:

My hometown Volnovakha has ceased to exist as a human settlement.

Russia has completely destroyed a rapidly developing, 100% Russian-speaking city of Donbas.

1881-2022.

Rest In Peace, my sweet old hometown. pic.twitter.com/8H7jjg2xvQ

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 12, 2022