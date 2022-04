RUSIJA MIJENJA TAKTIKU? ZAPOVJEDI ĆE IZDAVATI GENERAL S ISKUSTVOM IZ SIRIJE: Svijet šokiran masakrom na kolodvoru, u Buči pronađena 164 tijela civila. Putin se pojavio na sprovodu radikalu

44. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Australija je Ukrajini poslala prvu pošiljku svojih oklopnih vozila Bushmaster. Države članice EU-a odlučile su o novim sankcijama protiv Rusije, koje uključuju i zabranu uvoza ugljena, drva i votke. Dat će i novih 500 milijuna eura za nabavu oružja Ukrajini. Opća skupština Ujedinjenih naroda izglasala je suspenziju Rusije iz Vijeća za ljudska prava.

21:00 Biden: Napad na civile na postaji je stravičan masakr koji su počinili Rusi

Jutrošnji raketni napad na željezničku postaju u Kramatorsku, u kojem je ubijeno 50 civila, oštro je osudio i američki predsjednik Joe Biden. “Napad na ukrajinsku željezničku postaju je još jedan stravičan masakr koji su počinili Rusi. Napali su civile koji su se pokušavali evakuirati i doći na sigurno”, objavio je Biden na Twitteru.

20:15 Scholz: Njemačka bi ove godine mogla prestati uvoziti rusku naftu

Njemačka bi ove godine mogla prestati uvoziti rusku naftu, rekao je u petak kancelar Olaf Scholz, signalizirajući hitnost koja tjera najveće europsko gospodarstvo da se prestane oslanjati na energiju iz Rusije nakon njezine invazije na Ukrajinu.

19:43 EU Ukrajini nudi mogući brži ulazak

EU je predsjedniku Zelenskom uručila upitnik koji će Ukrajinu odvesti korak dalje u dobivanju statusa kandidata za članstvo u EU na konferenciji u Kijevu. U razgovoru s ukrajinskim predsjednikom, šefica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da će EU podržati Ukrajinu kako bi osigurala da njezin završetak pregovora traje “tjednima, a ne godinama”, budući da je proces donekle ubrzan zbog rata.

“Rusija će pasti u ekonomsko, financijsko i tehnološko propadanje, dok Ukrajina maršira prema europskoj budućnosti, to je ono što vidim”, rekla je. Primivši upitnik u omotnici, Zelenski je uvjeravao novinare da će biti spreman za tjedan dana.

19:40 Rusija je reorganizirala zapovjedništvo

Zapadni dužnosnik potvrdio je da je Rusija sada reorganizirala zapovjedništvo nad svojim operacijama u Ukrajini s generalom koji je sada na čelu imao veliko iskustvo iz Sirije. Snage koje su izvršile invaziju 24. veljače bile su organizirane i zapovijedane odvojeno od okruga iz kojeg su došle.

“Postojala je jako loša koordinacija između tih različitih zapovjedništava”, rekao je dužnosnik, budući da se ruske snage nikada nisu uvježbavale za rad na ovaj način. Zapovjednik Južnog vojnog okruga sada je zadužen za operacije kako bi se pokušala osigurati bolja koordinacija – navodno je to general Aleksandar Dvornikov.

“Taj zapovjednik ima puno iskustva u ruskim operacijama u Siriji. Stoga bismo očekivali da se cjelokupno zapovijedanje i kontrola poboljšaju”, rekao je dužnosnik.

Što se tiče vremena, zapadni dužnosnik smatrao je da bi politički imperativi mogli imati prednost nad vojnim prioritetima u Rusiji koja se gura naprijed kako bi postigla neku vrstu uspjeha uoči 9. svibnja kada zemlja obilježava pobjedu u Drugom svjetskom ratu. Zapadni dužnosnici rekli su da vide postupno slanje više snaga prema Donbasu umjesto da zastanu kako bi se omogućilo snagama da se pravilno pregrupiraju.

“Postoji napetost između vojne logike da se snage pravilno postave za oživljenu rusku operaciju u Donbasu, potencijalno korištenje prikladnije taktike i učenja nekih lekcija iz katastrofalnih operacija uglavnom do sada, protiv političkog imperativa da se stvarno nastavi s operacijom i brzo krenuti”, rekao je dužnosnik.

Smatra se da Rusija ima nešto manje od 100 bataljunskih taktičkih skupina na raspolaganju za operacije, nakon što se rekonstituiraju nakon trenutnih poteza. To bi bila “znatna” ruska snaga, ali dužnosnik je rekao da ruska taktika znači da ih čak i uz brojčanu prednost zadržava manji broj ukrajinskih jedinica koje djeluju na daleko pametniji način i s iznenađenjem.

“Osim ako Rusija ne bude u stanju promijeniti svoju taktiku i biti daleko učinkovitija u korištenju svih alata u svoju korist, ako to ne uspije, onda je vrlo teško vidjeti kako će uspjeti čak i u ovim ograničenim ciljevima koje su ponovno postavili sami sebe, a zasigurno ne onim tempom kojim bi se nadali”, rekao je dužnosnik.

19:36 Tužiteljica: U Buči pronađeno 164 tijela

Ukrajinska glavna tužiteljica Iryna Venedyktovae otkrila je u petak da su 164 tijela pronađena u kijevskom predgrađu Buča, gdje je otkriven masakr civila nakon povlačenja ruskih trupa.

“Od jučer (7. travnja) u Buči su pronađena 164 mrtva tijela,” rekla je u televizijskim izjavama. “Plus danas 21, koje smo ekshumirali iz masovne grobnice prije nego što je počela jaka kiša.”

Venedyktova je rekla da je 26 tijela jučer izvučeno ispod ruševina srušene zgrade u drugom predgrađu Kijeva, Borodianki, te da su još dva tijela pronađena u petak. Upozorila je da će se u porušenim zgradama u gradu vjerojatno naći još tijela.

19:30 Policijski sat u Odesi

Ukrajinske vlasti u gradu Odesi na jugu zemlje uvele su policijski sat koji će trajati dan i pol. Odluka o policijskom satu donesena je nakon smrtonosnog raketnog napada na željezničku postaju na istoku Ukrajine, prilikom kojeg je poginulo 50 ljudi, od kojih petero djece. Stanovnicima Odese je rečeno da zbog mogućeg lansiranja ruskih projektila od 21 sat večeras do 6 ujutro u nedjelju ostanu u svojim domovima.

18:45 Finska: Hakirane vladine web stranice dok se Zelenski obraćao parlamentu

Internetske stranice finske vlade bile su meta hakerskih napada u petak, objavila je vlada, u isto vrijeme kada se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski videovezom obratio finskom parlamentu. Ministarstvo obrane i ministarstvo vanjskih poslova tvitali su da su njihove web stranice pretrpjele napade uskraćivanjem resursa kojima je obično cilj učiniti stranice nedostupnima redovitim korisnicima. Ministarstvo vanjskih poslova poslije je objavilo da se situacija normalizirala. Napadnuta je i glavna vladina mreža stranica, priopćila je vlada.

18:15 Šefica EK u Buči: U nevjerici gledala vreće s tijelima civila

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, stigla je u Buču, gradić kraj Kijeva gdje se dogodio najveći masakr u ratu koji bijesni Ukrajinom. Uznemirena šefica EK djelovala u nevjerici je gledala plastične vreće u kojima su bila tijela civila koje su Rusi pobili prije nego što su napustili područje. Naravno, Rusija opovrgava zločin i tvrdi da je sve izrežirano.

“Ovdje se dogodilo nešto nezamislivo, Putinova vojska pokazala je svoje okrutno lice”, rekla je uznemirena Von der Leyen prije nego što je zapalila svijeću kako bi odala počast ubijenim civilima.

