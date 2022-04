RUSIJA IZBAČENA IZ UN-ovog VIJEĆA ZA LJUDSKA PRAVA! Pljušte reakcije: ‘Ratnim zločincima tamo nije mjesto!’

Autor: Dnevno.hr

Danas je 42. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da zapadne sankcije protiv Rusije nisu dovoljne. Biden je rekao da će sankcijama poništiti ruski napredak u zadnjih 15 godina. SAD i Britanija uveli nove sankcije Rusiji, na meti su i kćeri Vladimira Putina. Razaranje Borodjanke je najgore dosad viđeno. Rusi spasioce zaustavljaju držeći ih na nišanu. Izjumu prijeti humanitarna katastrofa. Evakuacija civila je nemoguća. UN je objavio da je do sada poginulo najmanje 1563 civila. Navode da je stvarna brojka znatno veća.

18:10 Ukrajina: ‘Ratnim zločincima tamo nije mjesto’

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je da je “zahvalan” državama članicama UN-a koje su “odabrale pravu stranu povijesti” i glasale za izbacivanje Rusije iz Vijeća UN-a za ljudska prava. Kuleba je rekao:

“Ratnim zločincima nije mjesto u tijelima UN-a čiji je cilj zaštita ljudskih prava”.

Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022

17:55 UN glasao za izbacivanje Rusije iz Vijeća za ljudska prava

Opća skupština Ujedinjenih naroda izglasala je izbacivanje Rusije iz Vijeća za ljudska prava. Oko 93 zemlje glasale su za prijedlog predvođen SAD-om, dok su 24 zemlje glasale protiv, a 58 zemalja bilo je suzdržano.

Izbacivanje Rusije su zbog masakra u Buči predložile Velika Britanija i SAD. Prije glasanja u UN-u, ukrajinski ambasador Sergij Kislitsja je optužio Rusiju za “stravična” kršenja ljudska prava te govorio o masakru u Buči, gradu kod Kijeva u kojem su, optužuje Ukrajina, Rusi pobili na desetke civila. Ruski predstavnik Genadij Kuzmi osudio je glasanje. Rusiju su podržale Sjeverna Koreja i Sirija.

Kina, Sirija i Bjelorusija bile su među onima koji su glasali protiv prijedloga. A Indija, Egipat i Južna Afrika bile su među nacijama koje su bile suzdržane.









Kako su glasale države iz regije?

Srbija je glasala za izbacivanje Rusije iz Vijeća za ljudska prava, isto kao i Hrvatska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Mađarska i Crna Gora.

17:45 Gradonačelnik: Stanovnici Dnjepra trebali bi se evakuirati radi sigurnosti









Gradski gradonačelnik pozvao je žene, djecu i starce u Dnjepru da se evakuiraju dok još mogu, jer se povećava strah od pojačanih borbi u istočnoj Ukrajini. U videoobraćanju, Borys Filatov je rekao da bi svatko tko nije izravno uključen u kritičnu infrastrukturu trebao napustiti grad u središnjoj Ukrajini na sigurnija mjesta na zapadu zemlje, s obzirom na “pogoršanje situacije u Donbasu”. Dnjepar, koji je prije rata imao oko milijun stanovnika, trenutno bilježi priljev ljudi koji su evakuirani iz područja na njegovom istoku. Preporuka slijedi slična upozorenja vlasti u Lugansku i Donjecku – koji čine Donbas – gdje se očekuje da će ruska vojska pojačati napade u narednim tjednima.

17:15 Crna Gora protjeruje još četiri ruska diplomata

Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova (MVP) proglasilo je u četvrtak nepoželjnima još četvero diplomata veleposlanstva Ruske Federacije u Crnoj Gori. MVP Crne Gore u ožujku je protjerao jednog ruskog diplomata na temelju procjene crnogorskih sigurnosnih službi, a ista procjena razlog je i novog protjerivanja osoblja ruskog veleposlanstva.

“MVP je donio spomenutu odluku na osnovi procjene relevantnih sigurnosnih organa u Crnoj Gori o aktivnostima ruskih diplomata i članka 9 Bečke konvencije o diplomatskim odnosima”, navodi se u priopćenju.

17:00 Finska će uskoro razjasniti iduće korake o mogućem članstvu u NATO-u

Finska će idućih tjedana razjasniti sljedeće korake u vezi moguće odluke o zahtjevu za članstvo u NATO-u, rekao je finski ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto novinarima nakon što je u četvrtak bio na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a u Bruxellesu.

Većina Finaca sada podržava pristupanje Finske NATO-u, pokazuju ankete javnog mnijenja koje su naručili finski mediji nakon ruske invazije na Ukrajinu. Finska, članica Europske unije, dijeli 1300 kilometara dugu granicu s Rusijom. Haavisto je rekao da je ruska invazija pokazala da je Rusija spremna preuzeti sve veći rizik u svojim vojnim operacijama, da može brzo mobilizirati više od 100.000 vojnika protiv susjedne zemlje i da je otvorenije nego prije raspravljala o mogućoj uporabi svog nuklearnog i biološkog oružja.

“Dolazimo u situaciju u kojoj će nam možda trebati suradnja”, rekao je Haavisto aludirajući na NATO.

16:30 Zelenski pred grčkim parlamentom pozvao na još više sankcija protiv Rusije

Ukrajinski predsjednik pozvao je Europu da zauzme snažniji stav protiv Rusije u video obraćanju grčkom parlamentu u četvrtak u kojem je ponovio bojni poklič grčkih patriota u 19. stoljeću u crnomorskoj luci Odesa. Volodimir Zelenski rekao je da je Mariupolj, druga luka na ukrajinskoj obali gdje žive tisuće etničkih Grka, “pretvorena u pepeo” od ruske invazije, te je pozvao na još humanitarne pomoći i napora da se evakuiraju ozlijeđeni.

“Ovo je pitanje europske časti”, rekao je preko prevoditelja, a nakon govora su u atenskom parlamentu uslijedile ovacije.

16:00 Ukrajina: Ruski navodi o mirovnim pregovorima su propaganda

Ukrajinski pregovarač Mihajlo Podoljak odbacio je u četvrtak navode ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova po kojemu je Kijev predstavio nacrt mirovnog plana koji se značajno razlikuje od onoga što su dvije strane prethodno dogovorile. Podoljak je Reutersu odgovorio da Lavrov nije izravno uključen u pregovore i da su njegove izjave “isključivo propagandnog značaja”. Podoljak je rekao da Moskva želi skrenuti pozornost s događanja u gradu Buči, gdje je, prema Ukrajini, Rusija masovno ubijala civile. “Na taj način treba promatrati sve takve izjave”, kazao je Podoljak.

15:50 Ruski premijer: Zbog neviđenih sankcija smo u najtežoj situaciji u 30 godina

Rusija se suočava s najtežom situacijom u tri desetljeća zbog neviđenih zapadnih sankcija, ali pokušaji stranih zemalja da je izoliraju od globalnog gospodarstva neće uspjeti, rekao je danas premijer Mihail Mišustin.

Zapadne zemlje nastavljaju nametati ekonomske sankcije Rusiji kako bi je natjerale da prekine vojnu operaciju u Ukrajini i povuče svoje snage. Rusija invaziju na Ukrajinu naziva “specijalnom operacijom” za demilitarizaciju i “denacifikaciju” svog susjeda. “Aktualnu situaciju bez sumnje možemo nazvati najtežom u tri desetljeća za Rusiju”, rekao je Mišustin u Dumi, donjem domu ruskog parlamenta. “Takve sankcije nisu korištene ni u najmračnijim vremenima Hladnog rata.”

Zapadne sankcije već su isključile Rusiju iz globalne financijske mreže i oduzele njezinim najvećim bankama pristup SWIFT-u, globalnom sustavu plaćanja, dok su neki trgovci počeli odbijati rusku naftu i pojačavati pritisak na financije Moskve.

Mišustin je rekao da će Rusija sve što uprihodi ove godine morati potrošiti na državne potpore. Vlada je dosad obećala više od bilijun rublji za potporu poduzećima, obiteljima s djecom i za socijalnu pomoć. Od toga će se 250 milijardi rublji potrošiti na državnu pomoć Ruskim željeznicama.

Pošto neke od tvrtki koje odlaze prenose svoje udjele na ruske tvrtke, navodi Mišustin, nova situacija nudi prostor za nove poslovne prilike.

“Naš financijski sustav, žila kucavica cijelog gospodarstva, održao se”, rekao je Mišustin. “Tržište dionica i rubalj se stabiliziraju. Sumnjam da bi ijedna druga zemlja ovo izdržala. Mi jesmo.”

15:45 Ukrajina odgovara na optužbe da su njihove snage pucale na ruske vojnike

Ukrajinski ministar vanjskih poslova rekao je novinarima da će svi navodni ratni zločini njegovih snaga protiv Rusa biti istraženi – ali je dodao da treba uzeti u obzir kontekst zločina u Buči.

“Ne razumijete kakav je osjećaj vidjeti slike iz Buče, razgovarati s ljudima koji su pobjegli, znajući da je osoba koju poznaješ silovana danima zaredom”, kaže Dmitro Kuleba.

“Ne razumijete kakav je osjećaj da ruski vojnici siluju djecu. Ovo nije isprika onima koji krše pravila ratovanja s obje strane linije bojišnice, ali postoje neke stvari koje jednostavno ne možete razumjeti, žao mi je.” Kuleba je odgovarao na pitanje novinara o videu koji kruži društvenim mrežama, a na kojem se čini kako ukrajinske snage pucaju u ruskog vojnika. Ukrajinski ministar vanjskih poslova kaže da ukrajinska vojska poštuje ratne zakone, ali je dodao da bi “možda bilo izoliranih incidenata kršenja” koji će biti istraženi.

15:20 Kuleba: Pomoć je potrebna sljedećih dana ili će mnogi umrijeti

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba poziva NATO da brzo donese odluke o tome kako najbolje pomoći u zaustavljanju snaga predsjednika Putina. “Ili nam sada pomognite, a ja govorim o danima, a ne o tjednima, ili će vaša pomoć doći prekasno i mnogi će ljudi umrijeti, mnogi civili će izgubiti svoje domove, mnoga sela će biti uništena, upravo zato što je ova pomoć stigla prekasno .”

SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo ovog su tjedna dogovorile nove sankcije, ali članice EU tek se trebaju dogovoriti o najnovijim prijedlozima – a Kuleba želi da sve sankcije idu dalje nego do sada, uključujući zabranu ruske nafte i plina. Kaže da su zločini viđeni u Buči i drugim dijelovima sjeverne Ukrajine koje su nedavno okupirale ruske snage “samo vrh ledenog brijega” navodnih ratnih zločina koje je počinila Putinova strana. Situacija je “puno, puno gora” u Mariupolju, dodaje. “Kako bismo spriječili više Buča, moramo razgovarati i vidjeti kako možemo okončati ovaj rat”, kaže on.

Took part in the NATO Foreign Ministerial. Strong sense of unity behind Ukraine among allies and partners. More importantly, a strong resolve to take very concrete steps to support us. I laid out priorities and stressed the urgency. Follow-up from a number of allies are coming. pic.twitter.com/PZZFj48muJ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022

15:00 Rusija odbila ukrajinski prijedlog: “Ovo pokazuje prave namjere Kijeva”

Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov rekao je da nacrt mirovnog sporazuma što ga je Kijev predložio Moskvi sadrži “neprihvatljive elemente”, no rekao je da će Rusija svejedno nastaviti pregovore i raditi na ostvarenju vlastitih sigurnosnih zahtjeva. Mirovni pregovori Moskve i Kijeva ne napreduju onako brzo kako bi se željelo, rekao je Lavrov i optužio Zapad da pokušava utjecati skretanjem pozornosti na navodne ratne zločine za koje Moskva odbacuje odgovornost.

“Ta nesposobnost da se dogovorimo ponovno pokazuje prave namjere Kijeva da se povuče iz sporazuma i pokvari pregovore jer odustaje od dogovorenog”, rekao je Lavrov. Prijedlozi Kijeva su “neprihvatljivi”, rekao je. Službeni Kijev još nije komentirao tu izjavu ruskog ministra vanjskih poslova. Kijev ističe da su pregovori potrebni, ali i redovito poručuje da neće odustati od svog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti.

14:50 Meta: Facebook profile ukrajinskih vojnika napali hakeri

Meta, Facebookova matična tvrtka, iznijela je u četvrtak informacije o sumnjivim taktikama za koje kažu da ih izvode grupe povezane s Rusijom i Bjelorusijom te ih primjenjuju na ukrajinskim vojnicima i civilima. Njihovi hakeri se, tvrde, predstavljaju kao novinari i nezavisne medijske institucije te tako pokušavaju hakirati Facebook profile ukrajinskih vojnika. Hakerska skupina poznata kao Ghostwriter, za koju cyber stručnjaci vjeruju da je povezana s Bjelorusijom, pokušala je hakirati Facebook račune ukrajinskog vojnog osoblja, priopćila je tvrtka.

14:35 Lukašenko: I Bjelorusija mora biti uključena u pregovore

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je da Bjelorusija mora biti uključena u pregovore za rješavanje sukoba u Ukrajini. “Ne može biti odvojenih sporazuma iza leđa Bjelorusije. Budući da ste nas uvukli u ovo, uglavnom zapadne zemlje, na ovim pregovorima naravno treba čuti i stav Bjelorusije”, poručio je.

14:33 Estonija: Prestajemo kupovati ruski plin

Nakon što je Litva priopćila da je u potpunosti zaustavila uvoz ruskog plina, druga baltička država – Estonija, odlučila je učiniti isto. Vlada u Tallinnu navodi da joj jecilj prekinuti uvoz ruskog plina na vrijeme kako bi se pripremila za početak sezone grijanja ujesen. Navode da su s Finskom dogovorili o zakupu plutajućeg terminala kako bi se omogućio uvoz ukapljenog prirodnog plina (LNG). “Prestajemo kupovati ruski plin. Nećemo nastaviti s hranjenjem ruskog ratnog stroja”, rekla je estonska premijerka Kaja Kallas.

14:30 EP traži hitni potpuni embargo na uvoz ruske nafte, ugljena i plina

Europski parlament je zatražio još snažnije sankcije EU protiv Rusije, uključujući i potpuni prestanak uvoz energenata iz te zemlje, te da obuhvate i saveznicu Kremlja Bjelorusiju. U rezoluciji usvojenoj u četvrtak s 513 glasova za, 22 protiv i 19 suzdržanih glasova eurozastupnici su pozvali na uvođenje dodatnih kaznenih mjera za Rusiju uključujući „hitno uvođenje potpunog embarga na uvoz ruske nafte, ugljena, nuklearnog goriva i plina što je prije moguće”, izvijestio je Europski parlament. To bi trebalo biti popraćeno planom za jamčenje sigurnosti opskrbe energijom u EU, kao i strategijom za „zaustavljanje sankcija u slučaju da Rusija poduzme korake prema ponovnoj uspostavi neovisnosti, suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Ukrajine unutar njezinih međunarodno priznatih granica i potpuno ukloni svoje postrojbe s državnog područja Ukrajine”.

Parlament izražava ogorčenje zbog zabilježenih zlodjela ruskih oružanih snaga te zahtijeva da se počinitelji ratnih zločina privedu pravdi, dodaje se, a osim toga traži se naglasak na ove tri točke: poziv na uspostavu posebnog suda UN-a za ratne zločine u Ukrajini, pojačati isporuku oružja kako bi se Ukrajini omogućilo da se brani, za upotrebu oružja za masovno uništenje Rusija bi se suočila s najozbiljnijim posljedicama.

13:40 Kremlj o sankcijama Putinovim kćerima: Produžetak apsolutno mahnitog stava

Kremlj je rekao u četvrtak da je zbunjen američkom odlukom da nametne sankcije odraslim kćerima Vladimira Putina, opisavši taj potez kao dio šire zapadnjačke histerije protiv Rusije. Nove američke sankcije protiv Moskve zbog ruske intervencije u Ukrajini u srijedu su ciljale ruske banke i elite, uključujući Putinove kćeri Katerinu i Mariju, za koje američki dužnosnici vjeruju da skrivaju bogatstvo svoga oca. “Naravno da smatramo da su ove sankcije same po sebi produžetak apsolutno mahnitog stava o nametanju restrikcija”, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov. “U svakom slučaju, trenutno nametanje restrikcija članovima obitelji govori samo za sebe.”

13:20 Proruski separatisti tvrde da imaju kontrolu nad središtem Mariupolja

Proruski separatisti na istoku Ukrajine tvrde da uvelike kontroliraju središte opkoljenog lučkog grada Mariupolja, objavio je dpa. “Možemo reći da je glavna bitka u središnjem dijelu grada završena”, rekao je jutros glasnogovornik proruskih snaga u regiji Donjeck Eduard Basurin za rusku državnu televiziju. Ukrajina odbacuje takve navode. “Mariupolj se drži”, kazao je savjetnik predsjednika Zelenskog Oleksij Orestovič.

13:06 Lukašenko: Sankcije protiv Rusije postaju sankcije za cijeli svijet

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko rekao je na sjednici Savjeta sigurnosti da sankcije Zapada otvaraju nove mogućnosti za Rusiju i Bjelorusiju jer su zapadne tvrtke oslobodile velik prostor na tržištima ove dvije države. Uvjeren je da je Zapad bio odlučan da u svakom slučaju uvede sankcije Bjelorusiji, piše TASS. “Za naše zemlje se otvaraju nove mogućnosti. Kako zapadne tvrtke napuštaju tržište Unije, nama postaju dostupne ogromne niše za širenje. Pitanje je što nas je prije sprječavalo da to učinimo – lobisti, korupcija, konkurencija? Možda sve!” izjavio je bjeloruski predsjednik. Naglasio je da “brzina i dubina sankcija pokazuju da su one detaljno i dugo planirane”. Lukašenko smatra da je “jasno da su one bile uvedene bez obzira na odnose Rusije i Ukrajine” i da bi “sankcije bile u svakom slučaju uvedene”.

12:50 New York Times potvrdio autentičnost snimke na kojoj Ukrajinci ubijaju ruske zarobljenike

Društvenim mrežama proširila se videosnimka na kojoj skupina ukrajinskih vojnika navodno ubija ruske zarobljenike. Video je snimljen krajem ožujka, a na njemu vojnici s ukrajinskim oznakama pucaju u najmanje jednog zarobljenika, kojem je preko glave prebačena jakna, a zarobljenicima su ruke svezane iza leđa. New York Times je potvrdio autentičnost snimke. Nastala je 30. ožujka u selu zapadno od Kijeva. Ruski vojnici su, čini se, upali u zasjedu. “Još je živ”, čuje se da Ukrajinac govori, dok je ruskom vojniku jakna prebačena preko glave.

12:20 Kijev optužio Mađarsku

Kijev je optužio u četvrtak Mađarsku da “pomaže Putinu” u ratu protiv Ukrajine. To su napravili dan nakon izjave Viktora Orbana da je spreman kupovati ruski plin u rubljima, za razliku od ostalih zemalja Europske unije. “Budimpešta je prešla u novu etapu: pomaže Putinu da nastavi agresiju na Ukrajinu”, priopćio je glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Oleg Nikolenko. Mađarska razara jedinstvo Europske unije takvim svojim stajalištem, ocijenio je.

12:00 Kremlj: Slanje oružja neće pridonijeti uspjehu mirovnih pregovora

Slanje oružja u Ukrajinu neće doprinijeti uspjehu rusko-ukrajinskih pregovora, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov o američkim opskrbama oružjem Ukrajini, dodavši da će to vrlo vjerojatno imati negativan učinak.

11:02 Sabor jednoglasno podržao uređenje prava ukrajinskih izbjeglica

Saborski zastupnici jednoglasno su u četvrtak prije formalne rasprave pozdravili zakonske izmjene koji će izbjeglicama iz ratom pogođene Ukrajine omogućiti da u Hrvatskoj ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu te prava iz sustava socijalne skrbi. Riječ je o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca te Zakona o socijalnoj skrbi.

10:50 Austrija protjeruje 4 diplomata

Austrija protjeruje četiri ruska diplomata zbog djelovanja na način nespojiv s njihovim diplomatskim statusom, rekla je glasnogovornica austrijskog ministarstva vanjskih poslova u četvrtak, a zemlja se pridružuje skupini država Europske unije koja je poduzela slične korake ovaj tjedan. Za razliku od ostalih država EU-a, među kojima su Francuska, Italija i Njemačka, glasnogovornik austrijskog ministra vanjskih poslova Alexandera Schallenberga nije rekao da je taj korak posljedica akcija ruskih snaga u Ukrajini. Tri diplomata ruskog veleposlanstva u Beču a jedan u Salzburgu moraju napustiti Austriju do 12. travnja, navodi se.

Niz država članica NATO-a i EU-a odlučilo je protjerati dio ruskih diplomata nakon izvješća o otkriću masovnih grobnica i ubojstava civila u ukrajinskom gradu Buči, poslije povlačenja ruskih vojnika.

Moskva, koja tvrdi da su snimke smaknutih civila u Buči lažni proizvodi ukrajinske i zapadne propagande usmjereni ka diskreditiranju Rusije, rekla je da će uzvratiti na protjerivanje, prenose RIA Novosti.

10:34 Zelenski: Rusi pokušavaju sakriti dokaze

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je u video obraćanju Rusiju da pokušava sakriti dokaze o ubijanju civila u dijelovima Ukrajine koji su pod njihovom kontrolom. ” Imamo informacije da je ruska vojska promijenila taktiku i da na okupiranim područjima pokušava očistiti ulice i podrume od leševa, mrtvih Ukrajinaca. Pokušavaju sakriti dokaze, ali neće uspjeti, jer su ubili puno ljudi, poručio je. Nije govorio o pojedinostima iznesenih tvrdnji.

10:20 Rusi uništili četiri skladišta

Ruski projektili uništili su preko noći četiri skladišta goriva u ukrajinskim gradovima Mikolajiv, Harkiv, Zaporižje i Čuhuiv, izvijestilo je rusko ministarstvo obrane.

10:15 Nastavljeno granatiranje gradića Popasne

Nastavlja se granatiranje gradića Popasne u istočnoj ukrajinskoj regiji Luhansku, objavila je ukrajinska vojska. Ovo je dio ruskih planova za nastavak ofenziva na gradove Rubižne i Nižnij, sjeverno i južno od grada Severodonecka u Luhanskoj oblasti, priopćio je ukrajinski glavni stožer.

10:14 Australija je objavila sankcije protiv 67 Rusa

Sve osobe na listi su članovi užeg komunikacijskog kruga ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ministrica vanjskih poslova Marise Payne rekla je kako Australija uvodi sankcije protiv 67 Rusa zbog invazije na Ukrajinu. “Danas najavljujem 67 daljnjih sankcija ruskih elita i oligarha, onih bliskih Putinu koji olakšavaju i podržavaju njegove nečuvene postupke”, rekla je.

10:10 Više od 1.400 projektila ispaljeno na Ukrajinu

Više od 1.400 projektila ispaljeno je na ukrajinske gradove, objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova na Twitteru.

9:30 Poljska: Ovo je genocid

Poljski predsjednik Andrzej Duda izjavio je kako se slaže s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim da ruske akcije u predgrađima Kijeva i drugdje u zemlji predstavljaju genocid. “Ovo je zločin koji ispunjava obilježja genocida, posebno ako se pogleda kontekst različitih razgovora koji se vode”, kazao je Duda. “Cilj te invazije je jednostavno gašenje ukrajinske nacije”, rekao je.

9:10 Austrija protjeruje četvoricu ruskih diplomata

Austrija protjeruje četvoricu ruskih diplomata jer su se navodno ponašali na način koji nije u skladu s njihovim diplomatskim statusom, rekla je glasnogovornica austrijskog ministra vanjskih poslova. Zemlja se pridružuje drugim zemljama EU-a poput Francuske, Italije i Njemačke koje su ovog tjedna povukle slične poteze nakon navodnih ratnih zločina u Buči. No, za razliku od tih zemalja, Austrija nije rekla da je taj potez posljedica djelovanja ruskih snaga u Ukrajini. Trojica diplomata rade u ruskom veleposlanstvu, a jedan radi u Salzburgu. Rečeno im je da napuste zemlju do 12. travnja.

8:33 Britanci šalju oklopnjake Ukrajini?

Britanski vojni zapovjednici rade planove za slanje oklopnih vozila u Ukrajinu, piše The Times. Ministarstvo obrane razmatra opcije poput slanja vozila koja se mogu koristiti kao izviđačko ili patrolno vozilo velikog dometa. Vozila bi mogla omogućiti ukrajinskim snagama da napreduju prema ruskim linijama.

8:32 Kuleba: Trebaju nam tri stvari – oružje, oružje i oružje

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba pozvao je danas u Bruxellesu NATO članice da pošalju Ukrajini novo oružje, uključujući borbene avione, protuzračne sustave srednjeg i dalekog dometa, projektile i oklopna vozila. Govoreći prije sastanka ministra vanjskih poslova država NATO članica, Kuleba je rekao da je svojim zapadnim saveznicima poručio da im treba tri stvari: Oružje, oružje i oružje.

8:30 EU raspravlja o naftnom embargu Rusiji

Visoki dužnosnik EU-a rekao je da će Unija u ponedjeljak raspravljati o naftnom embargu Rusiji. Josep Borell, visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku, rekao je kako se nada da će uskoro doći do zabrane. Jučer se članice EU-a nisu uspjele dogovoriti o sankcijama vezano za zabranu uvoza ugljena.

7:46 Zelenski: Ruska nafta mora biti potpuno sankcionirana

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio je novi val sankcija Rusiji, međutim rekao je da one nisu dovoljne. U najnovijem videoobraćanju pozvao Zapad da ide dalje i bojkotira korištenje ruske nafte. Rekao je da neuspjeh dogovora o embargu stoji života ukrajinski narod. Rusija je treći najveći proizvođač nafte u svijetu, a više od polovice izvoza ide u Europu. Zelenskij je rekao da Kremlj toliko zarađuje od izvoza nafte da ne osjeća potrebu ozbiljno shvatiti mirovne pregovore. Dodao je da će i dalje ustrajati na tome da ruske banke budu potpuno odsječene od međunarodnog financijskog sustava.

7:20 Ukrajinci o stanju na bojištima

Ukrajinske oružane snage objavile su novo izvješće o stanju na bojištima. Izdvojili su pet glavnih stvari: ključni cilj ruskih snaga je probiti ukrajinske linije obrane u Donbasu na istoku zemlje, Rusi nastoje preuzeti punu kontrolu nad Mariupoljem, Rusi i dalje granatiraju Harkiv, ruske snage koriste željeznicu kako bi dopremile novu vojnu opremu na bojišta, uglavnom kreću iz Belgoroda u Rusiji. Ukrajinske snage vratile su pod svoju kontrolu Osokorivku pokraj Hersona.

7:15 Obratit će se Putinu

Ministri vanjskih poslova NATO-a sastat će se danas u Bruxellesu kako bi se obratili ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu o “brutalnoj i ničim izazvanoj invaziji Ukrajine”, priopćeno je.

7:00 Pentagon: Naravno da Ukrajinci mogu pobijediti

Ukrajina može apsolutno dobiti rat protiv Rusije, rekao je glasnogovornik Pentagona John Kirby. “Naravno da oni ovo mogu pobijediti. Dokaz je doslovno u ishodima koje vidite svaki dan. Apsolutno mogu pobijediti”, rekao je Kirby.

6:45 SAD upozorile Indiju

Glavni ekonomski savjetnik predsjednika Joea Bidena rekao je da su SAD upozorile Indiju da ne žele da se ta zemlja previše približi s Rusijom.

6:30 U Mariupolju je broj ubijenih civila veći od 5.000

Gradonačelnik Mariupolja rekao je da je broj ubijenih civila u gradu veći od 5.000. Ukrajinske vlasti skupljaju vijesti o mrtvima i nastavljaju prikupljati dokaze o mogućim ruskim ratnim zločinima u Ukrajini. Nedavne optužbe protiv režima Vladimira Putina dovele su do daljnjih sankcija sa Zapada.

6:09 Zelenski moli još oružja i sankcija

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je u svojem noćnom obraćanju da zapadne sankcije protiv Rusije “nisu dovoljne” i da će biti potrebno još više “bolnih” mjera protiv Moskve. “Novi paket sankcija, među kojem je i zabrana investicija u Rusiju, na prvi pogled izgleda spektakularno. Ali to nije dovoljno. Ako neće biti paketa sankcija koji će za Rusiju biti doista bolan i ako nećemo dobiti oružje koje nam doista treba i koje smo toliko puta tražili, Rusija će to iskoristiti kao dozvolu da ide dalje. Dozvolu da pokrene novi krvavi pohod u Donbasu”, rekao je Zelenski pa dodao da se to ipak “još može spriječiti”. “Dajte nam oružje da zaustavimo ovo agresiju. Zapad to može učiniti”, poručio je Zelenski.

6:05 ‘Embargo na plin još nije na stolu’

Italija će “pratiti odluke Europske unije” o novim sankcijama Rusiji, napose o eventualnom embargu na plin koji “još nije na stolu”, rekao je u srijedu premijer Mario Draghi. “O toj mogućnosti trenutačno se ne razgovara, ali situacija se neprestano mijenja”, rekao je novinarima nakon sastanka vlade. Italija ovisi o ruskom plinu i uvozi 95 posto plina, od čega 40 posto dolazi iz Rusije.

“Embargo na plin još nije na stolu”, istaknuo je Draghi. “Pokolji” u Ukrajini “traže da se donesu još strože sankcije”, ocijenio je. “Sve savezničke zemlje se pitaju što mogu učiniti kako bi zaustavile Rusiju (…). Pratit ćemo odluke Europske unije”, rekao je. “Ako nam predlože embargo na plin, poduprijet ćemo EU na tom putu, želimo djelotvorniji mehanizam za uspostavu mira”, rekao je.

Želeći umiriti javnost dodao je: “Da se danas prekine doprema (ruskog) plina, naše zalihe bile bi dostatne do kraja listopada i ne bi bilo posljedica”. Bivši predsjednik Europske središnje banke pozvao je ujedno na ograničenje cijene plina. “Već neko vrijeme tražim uvođenje ograničenja cijene plina, što bi bilo najrazumnije na zajedničkoj, europskoj razini”, ocijenio je.