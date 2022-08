RUSIJA ISPALILA ‘BODEŽ’, ORUŽJE OD KOJEG NEMA OBRANE: ‘Cilj je da se cijelom svijetu utjera strah u kosti’

Rusija je ispalila hipersoničnu raketu Kinžal (Bodež) tri puta tijekom, kako ih Moskva naziva, “posebne vojne operacije” u Ukrajini, rekao je u nedjelju ministar obrane Sergej Šojgu.

Rakete Kinžal dio su niza novog hipersoničnog oružja koje je predsjednik Vladimir Putin predstavio 2018. u ratobornom govoru u kojem je rekao da mogu pogoditi gotovo svaku točku na svijetu i izbjeći proturaketni štit koji je izgradio SAD.

Šojgu je, govoreći na državnoj televiziji, rekao da su se rakete pokazale učinkovitima u gađanju ciljeva visoke vrijednosti u sva tri slučaja, pohvalivši ih kao neusporedive i da ih je gotovo nemoguće oboriti dok lete.

“Ispalili smo ih tri puta tijekom posebne vojne operacije”, rekao je Šojgu u intervjuu emitiranom na državnoj televiziji Rosija 1. “I tri puta je pokazala briljantne karakteristike”.

Rusija je prvi put upotrijebila sustav Kinžal u Ukrajini otprilike mjesec dana nakon što je poslala desetke tisuća vojnika na teritorij svog susjeda, gađajući veliko skladište oružja u zapadnoj ukrajinskoj regiji Ivano-Frankivsk.

Ovog je tjedna rusko ministarstvo obrane priopćilo da su tri ratna zrakoplova MiG-31E opremljena raketama Kinžal premještena u Kalinjingradsku regiju, rusku eksklavu na baltičkoj obali koja se nalazi između članica NATO-a i Europske unije Poljske i Litve.

Na Dan ruske mornarice potkraj prošlog mjeseca, Putin je najavio da će mornarica sljedećih mjeseci dobiti ono što je nazvao “strašnim” hipersoničnim krstarećim raketama Cirkon. Projektili mogu putovati brzinom devet puta većom od brzine zvuka, nadmašujući protuzračnu obranu.

Projektil Kinžal je strahovito brz i neuhvatljiv za protuzračnu obranu i sada je imao „premijeru“ u jednom ratu.

Kinžal – u prijevodu bodež – slovi kao jedno od najmodernijih oružja kojim Rusija raspolaže. Ujedno, u ovom je ratu prvi put upotrebljena hipersonična raketa.

„Ovi projektili neće promijeniti razvoj na ratištu – ali imaju snažan efekt na psihološku propagandu. Cilj je da se cijelom svijetu utjera strah u kosti“, kaže ruski vojni analitičar Pavel Felgenhauer, u tekstu koji je objavio Deutsche Welle.

Kako piše njemački magazin Fokus, iako je Kinžal predstavljen još prije četiri godine, Zapad još uvijek malo zna o tom projektilu zrak-zemlja.

“Ali zna se ovoliko, on je nevjerojatno brz, smrtonosno precizan i očito trenutno ne postoji ništa što ga može zaustaviti”.

Projektil punog naziva Ch-47M2 Kinžal je najmodernija balistička raketa, a Rusija prva zemlja koja tako nešto ima u svom arsenalu. Taj projektil je ne samo daleko brži, već, za razliku od klasičnih balističkih raketa koje imaju zadatu putanju, Kinžal može mijenjati pravac i visinu skoro do samog udara u cilj – tako izbjegava protuzračnu obranu.

Prema ruskim navodima, raketa dužine osam metara se ispaljuje s aviona MiG-31K na visini od čak dvadeset kilometara. Može putovati do 2.000 kilometara brzinom od deset maha (oko 12.000 kilometara na sat). Pretpostavlja se da se raketom manevrira pomoću satelitsko sistema GLONASS kojim rukovodi ruska vojska.

▫️Destruction of a weapons depot of the Armed Forces of Ukraine by high-precision missile weapons strike. We can see the exact hit of an underground hangar with weapons and ammunition. pic.twitter.com/sKTF46Tdb0

— Минобороны России (@mod_russia) March 19, 2022