RUSI TEŠKO OPTUŽUJU ZAPAD ‘Očekuje se lažni kemijski napad, Zapad će napasti Siriju i započeti novi rat’

Teroristi planiraju veliki napad na Siriju, i to pod lažnim optužbama.

Rusija je objavila službeni dokument o možebitnom napadu na Siriju pod ‘False Flag’ terminologijom, prenosi RT. Teroristi će tako izvesti kemijski napad i za to optužiti Assada.

Britanci obučavaju Bijele kacige za napad?

Rusko ministarstvo obrane objavilo je proglas u kojem navode kako će Siriju zadesiti napad sličan onome u Doumi. Teroristi ili nepoznate snage konstruirat će kemijski napad u Siriji, izvesti inscenirano izvlačenje civila, za sve optužiti regularnu sirijsku vlast i nadati se da će Zapad odmazdom odgovoriti na situaciju. Nije poznato pod kojim će optužbama kemijski napad biti izveden pa se pretpostavlja da će jednostavno argumente izostaviti iz cijele situacije, pošto se zapadni mediji ionako neće pretjerano zabavljati strateškim razlozima takvog nepotrebnog napada već će jedva dočekati novo Assadovo etiketiranje. Nije poznato odakle ministarstvu informacije.

A navodi se kako je riječ o obavještajnim kanalima. Igor Konashenkov kao njihov glasnogovornik navodi da je uočeno osam spremnika kemijskog oružja u naselju Jisr al-Shunghur u sjeverozapadnoj provinciji Idlib odakle se kuje urota, a teroriste obučavaju britanski privatni ‘psi rata’ iz agencije ‘Olive’ – teroristi će tako postaviti napad, preobući se u Bijele kacige i automatski spašavati lokalno stanovništvo u nevolji. Iako su navedene institucije u više navrata optuživane za pomoć terorističkim skupinama, procjena je da i dalje imaju pozitivan PR u zapadnom svijetu, što zbog nagrađivanih dokumentarnih filmova, što zbog organiziranih medijskih kampanja podrške.

Siriju se usred početaka obnove želi vratiti u rat

‘Duboka država’ će Trumpa vrlo lako uvjeriti u nužnost vojne intervencije i SAD će opet bombardirati Siriju, u trenucima kada su Sirijci već opušteno počeli vjerovati da je najgore prošlo. USS The Sullivans bi mogao poslužiti kao lanser raketnih napada i akteri su prosudili da je ovo idealan trenutak za njegovu aktivaciju. Kako trenutno taj raketni brod posjeduje čak 56 projektila, to će biti i više nego dovoljno za pogađanje raznih ciljeva, a tu je i US Rockwell B-1 Lancer s 24 projektila koji čeka u Kataru. Iza svega stoji Al Nusra, koju Zapad i danas naziva oporbom i revolucionarima, pa ih šira javnost čak i u slučaju razotkrivanja urote neće pretjerano otpuživati.

SAD nije objavio službeni stav o ovim teškim optužbama koje dolaze iz službene Moskve pa je za očekivati da će javne objave izostati ili stići naknadno. Također nije poznato ni što Rusi i Assad čine da bi ovu situaciju spriječili. RT i ministarstvo obrane zato su ovako javno objavili sve podatke, upravo da bi apelirali i onemogućili radikalne terorističke snage u novoj eskalaciji sukoba. U trenutku kada se popunjava kadrovska križaljka oko izgradnje nove Sirije i kada se nastoji diplomatski riješiti probleme s preostalim okupiranim teritorijima, ovakva bi širokopojasna akcija Siriju mogla vratiti koju godinu unazad. Zato se svi nadaju da do nje neće ni doći…