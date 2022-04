‘RUSI SU NAS NAPALI OTROVNOM TVARI, ŽRTVE TEŠKO DIŠU!’ Ukrajinci tvrde da je Rusija upotrijebila kemijsko oružje u opkoljenom Mariupolju

Autor: Dnevno.hr

Ruska invazija na Ukrajinu traje 47. dan. Satelitske snimke locirale su 10-ak kilometara dugačak vojni konvoj kod Harkiva. Britanija šalje novo oružje Ukrajini. 132 tijela pronađena su jučer u Makarivu, oko 50 km od Kijeva. Tijekom dana u Rusiju će, na sastanak s Vladimirom Putinom, stići austrijski kancelar Karl Nehammer. Sastanak će danas održati i američki predsjednik Joe Biden i indijski premijer Narendra Modi. EU donira milijardu eura Ukrajini i zemljama koje primaju izbjeglice.

22:45 Tri osobe su ubijene u ruskim zračnim napadima na regiju Donjeck

Tri osobe su ubijene u ruskim zračnim napadima na istočnu ukrajinsku regiju Donjeck, rekao je guverner regije Pavlo Kirlenko. Naglasio je da je u napadima ozlijeđeno osam civila. Rekao je da su još dvije osobe ozlijeđene u regiji Lugansk, također na istoku zemlje.

22:20 Ukrajinci tvrde da je Rusija upotrijebila kemijsko oružje u uopkoljenom Mariupolju

“Tvar je distribuirana dronom, a žrtve imaju otežano disanje, Prije otprilike sat vremena ruske okupacijske snage upotrijebile su otrovnu tvar nepoznatog podrijetla protiv ukrajinske vojske i civila u gradu Mariupolju, koja je bačena s neprijateljske bespilotne letjelice”, poručili su. Pukovnija Azov kaže da su ruske trupe koristile neku vrstu kemikalije bačenu iz drona: oni koji su pogođeni imaju zatajenje disanja, vestibulo-ataktički sindrom.

22:05 OPEC EU-u poručio da ne može nadomjestiti rusku naftu

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) u ponedjeljak je poručila Europskoj uniji da trenutne i buduće sankcije Rusiji mogu stvoriti jedan od najvećih šokova na tržištu nafte te da taj savez ne može zamijeniti ruske količine i neće povećati svoju proizvodnju. “Moglo bi doći do gubitka od 7 milijuna barela ruske nafte i drugih energenata dnevno, zbog trenutnih i budućih sankcija“ i drugih radnji, rekao je glavni tajnik OPEC-a Mohammad Barkindo. Uzevši u obzir trenutno stanje u sektoru bilo bi gotovo nemoguće zamijeniti gubitak količina te magnitude“. EU je ponovno pozvala države OPEC-a da razmotri povećanje proizvodnje kako bi se ublažio rast cijene, rekao je predstavnik Europske komisije Reutersu.

22:00 Europol počeo veliku operaciju protiv ruske nezakonite imovine

Europski policijski ured (Europol) priopćio je da je počeo veliku operaciju na čijoj je meti imovina ruskih pojedinaca i tvrtka kojima su uvedene sankcije zbog rata u Ukrajini.Agencija sa sjedištem u Den Haagu počela je operaciju nazvanu “Oscar” zajedno sa zemljama članicama Europske unije te s agencijama Eurojustom i Frontexom. Zadaća operacije je “poduprijeti financijske istrage zemalja članica EU-a protiv nezakonite imovine u vlasništvu fizičkih i pravnih subjekata sankcioniranih zbog ruske invazije na Ukrajinu”, navodi Europol. Operacija usto treba “poduprijeti kaznene istrage koje zemlje članice vode u vezi sa zaobilaženjem trgovinskih i gospodarskih sankcija što ih je uveo EU”. “Oscar” će trajati barem godinu dana i sastojat će se od stanovitog broja različitih istraga, dodaje Europol. Europska agencija za pravosudnu suradnju Eurojust olakšat će pak razmjenu strateških i operativnih informacija, pružiti pravnu pomoć i potporu te učvrstiti suradnju između nacionalnih istražnih i pravosudnih vlasti.

21:15 Poruka ukrajinskih vojnika koji pripremaju za posljednju bitku

Branitelji Mariupolja objavili su snimku u kojoj pozivaju ljude diljem svijeta da izađu na ulice i pozovu svoje vlade da pomognu Ukrajini u borbi protiv ruske invazije. “Svi smo se promijenili u 47 dana rata. Promijenili smo se i ostarjeli. Počeli smo više cijeniti plavo nebo i žuto sunce. Svaki Ukrajinac sad ima više ožiljaka na srcu. Duše izmučenih, mučenika i nevinih djece, žena i staraca nas čekaju u raju”, rekao je vojnik. “Njihove duše nam dolaze u snu i šapuću nam: Bori se sine, bori se oče, bori se dragi. Ukrajinske snage u opkoljenom gradu Mariupolju navodno se pripremaju za posljednju bitku s Rusima, koji već šest tjedana pokušavaju osvojiti taj grad. Nedostaje im streljiva. “Čujete li, Ukrajinci? Nikad ne zaboravite tko ste, tko su vam preci, čija krv teče vašim venama. Sad svi moramo biti ujedinjeni. Pobijediti zlo koje uništava sve živo. Koje svjetlo zamjenjuje mrakom. Pozivam vas na jedinstvo, na borbu”, poručilli su. “Pod ukrajinskim zastavama pozovite svoje političare da odlučno oslobode Mariupolj, Herson, Izjum i druge gradove i da zaustavimo ovaj rat. Pomozite našoj vladi, da se čuje njen glas u borbi za Ukrajinu. Učinite to za naše mrtve, žive i nerođene. Vjerujemo u vojno i političko vodstvo Ukrajine. Nastavljamo se boriti za ukrajinski Mariupolj”, rekao je vojnik.

21:05 Bitke za Mariupolj se nastavljaju









Ukrajinske snage drže se protiv Rusije u opkoljenom južnom lučkom gradu Mariupolju, kažu dužnosnici, unatoč nekim izvješćima koji sugeriraju da se bitka bliži kraju. “Bitke za Mariupolj se nastavljaju”, rekao je zamjenik gradonačelnika Serhij Orlov. Ranije je vođa militanata na istoku Ukrajine kojeg podržava Moskva rekao da njegove snage kontroliraju gradsku luku.

20:40 Više od 10.000 civila poginulo je u opsadi Mariupolja

Više od 10.000 civila poginulo je u ruskoj opsadi Mariupolja, rekao je gradonačelnik tog lučkog grada. U telefonskom razgovoru za The Associated Press, gradonačelnik Vadim Bojčenko rekao je da su leševi “tepisi po ulicama našeg grada” i da bi broj poginulih mogao biti više od 20.000. Dodao je da su ruske snage donijele mobilnu opremu za kremaciju u grad kako bi zbrinule tijela i optužio ih da odbijaju dopustiti pristup humanitarnim konvojima u pokušaju da prikriju pokolj.

20:16 Slovačka šalje MiG-ove 29 Kijevu?









Slovačka će razmotriti ideju da Ukrajini pošalje svoje borbene avione MiG-29, ali samo ako zauzvrat dobije alternativnu zaštitu za svoj zračni prostora. Slovačka je jedna od tri europske NATO članice, uz Bugarsku i Poljsku, čije zračne snage i dalje u svojem sastavu imaju operativne MiG-ove 29 kojima bi mogli letjeti i ukrajinski piloti. Ukrajina od zapadnih saveznika traži teško naoružanje i zrakoplove otkad ju je Rusija napala 24. veljače. Zapad to sve više i čini, no raniji razgovori o avionima MiG-29 zaustavljeni su jer se plan smatrao preriskantnim zbog tenzija između Rusije i NATO-a.

20:05 Prijedlozi za embargo EU na naftu Rusiji

Izvršna vlast Europske unije izrađuje prijedloge za embargo EU na naftu Rusiji, rekli su ministri vanjskih poslova Irske, Litve i Nizozemske. Mnogi ministri koji su se sastali u Luksemburgu pokazali su potporu sankcijama na uvoz ruske nafte, rekao je visoki diplomat EU Josep Borrell. “Ništa nije izvan stola, uključujući sankcije na naftu i plin”, rekao je. “Oni sada rade na tome da nafta bude dio sljedećeg paketa sankcija”, rekao je irski ministar vanjskih poslova Simon Coveney o Europskoj komisiji.

20:00 Rusi: Ukrajina priprema nove lažne optužbe o ruskom nasilju nad civilima

Rusija tvrdi da Ukrajina, uz pomoć britanskih obavještajaca, priprema nove lažne optužbe o ruskom nasilju nad civilima. “Nove lažne i inscenirane provokacije koje optužuju oružane snage Ruske Federacije za navodno okrutno postupanje prema stanovništvu Ukrajine priprema režim u Kijevu pod vodstvom britanskih specijalnih službi na teritoriju regije Sumi”, priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

19: 05 Oglasilo se Veleposlanstva Ruske Federacije u Hrvatskoj

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova odlučilo je smanjiti opseg diplomatskog predstavništva Ruske Federacije u Zagrebu nakon sastanka s veleposlanikom Ruske Federacije. Zatraženo je da 18 diplomata i šest članova administrativno-tehničkog osoblja Veleposlanstva Ruske Federacije u Hrvatskoj napusti zemlju. Njihov odgovor na tu odluku prenosimo u cijelosti.

“Veleposlanik Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj Andrej Nesterenko bio je pozvan u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, gdje mu je, uz notu, uručena odluka vlasti Republike Hrvatske o protjerivanju 24 zaposlenika Veleposlanstva, od kojih 18 je diplomata. Kao razlog su se oglasili postulati već iz stare priče EU-a: ‘vojna agresija na Ukrajinu’, ‘ratni zločini’, ‘kršenje teritorijalnog integriteta’. Zaposlenicima se nalaže da napuste zemlju do 25. travnja ove godine. Veleposlanik Andrey Nesterenko je pak istaknuo da je ova odluka značajan korak unatrag u bilateralnim odnosima, kontraproduktivan za rusko-hrvatsku suradnju uoči svečanog datuma – 30. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između naših dviju zemalja.

18:55 Indijski premijer tvrdi da je od Putina i Zelenskog tražio da se sastanu

Indijski premijer Narendra Modi je ustvrdio da je više puta apelirao na Putina i Zelenskog da međusobno razgovaraju. Govoreći tijekom online susreta s američkim predsjendikom Joeom Bidenom, Modi je rekao kako je rat u Ukrajini zabrinjavajući te je osudio stradanje civila. “Nadamo se da će daljnji razgovori između Rusije i Ukrajine dovesti do mira. Naglasili smo da je važna sigurnost civila i da humanitarna pomoć za njih bude neometana”, kazao je Modi.

18:45 Ruski vojnici kreću se na istok prema ukrajinskom Donbasu

Neki ruski vojnici koji su povučeni u Bjelorusiju iz regije Kijev kreću se na istok prema ukrajinskom Donbasu, izjavio je visoki američki obrambeni dužnosnik. Dužnosnik dodaje da su SAD vidjele naznake da Rusija opskrbljuje i pojačava trupe u Donbasu i sjeverozapadno od Donjecka.

18:20 sljedeća faza borbe mogla biti posebno brutalna i okrutna

Umirovljeni zračni vicemaršal Sean Bell analizirao je koji bi mogli biti sljedeći potezi Rusije. Neki ukrajinski čelnici očekuju da će sljedeća faza borbi biti posebno brutalna i okrutna, dok ruske snage idu prema regiji Donbas, rekao je. “Zelenski je rekao da želi oružje, oružje, oružje, ali ono što je prilično jasno je da se ukrajinske snage svakodnevno napadaju iz zraka i sa zemlje. Zelenskij je redovito tražio zonu zabrane letova, koju u ovom trenutku NATO nije voljan pružiti, pa mu treba oružje koje može ukloniti zrakoplove s neba”, dodao je Bell.

18:10 Odogvor Rusije Hrvatskoj

Hrvatska je ruskom veleposlaniku u Hrvatskoj danas uručila notu kojom obavješćuje Rusiju o smanjenju broja diplomatskog i administrativno-tehničkog osoblja ruskog veleposlanstva u Zagrebu. Stigla reakcija iz Moskve na najavu Hrvatske: “Rusija će primjereno odgovoriti”, rekla je za rusku agenciju TASS glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

18:00 Sve više tvrtki obustavlja poslovanje u Rusiji

Švedska telekomunikacijska tvrtka Ericsson priopćila je kako obustavlja svoje poslovanje u Rusiji na neodređeno vrijeme. Francuski bankarski div, Societe Generale, prekinuo je svoje bankarske i osiguravajuće aktivnosti u Rusiji i najavio prodaju cjelokupnog udjela u Rosbanku i njegovim ruskim osiguravajućim društvima Interros Capitalu.

17:15 Dovršen je privremeni most u kijevskom predgrađu Irpin

Dovršen je privremeni most u kijevskom predgrađu Irpin te se time otvara ruta za humanitarnu pomoć i obnovu, rekao je u ponedjeljak visoki ukrajinski dužnosnik. Ministar infrastrukture Ukrajine Oleksandr Kubrakov rekao je da je privremeni prijelaz na cesti R-30 završen i da može podnijeti teret dva kamiona koji se kreću u oba smjera. Naglasio je da je to važno s obzirom na to da je njegova glavna svrha stvaranje održive logističke veze za Irpin i okolne gradove, kojima je potrebna i humanitarna pomoć i građevinski materijal za obnovu infrastrukture.

16:45 Završen susret austrijskog kancelara i Putina

Austrijski kancelar Karl Nehammer posjetio je Rusiju i susreo se s Vladimirom Putinom. Nehammer je prvi čelnik Europske unije koji se susreo s Putinom otkako je 24. veljače krenula invazija. Rekao je da su razgovori s ruskim predsjednikom bili “vrlo izravni, otvoreni i teški”. Dodao je da je njegova najvažnija poruka Putinu bila da “rat u Ukrajini mora završiti jer u ratu postoje samo gubitnici s obje strane. Dodao je da posjet “nije prijateljski”, ali je “osjećao dužnost upoznati Putina kako ne bi ostavio kamen na kamenu”.

16:30 92 ljudi na liječenju nakon napada na Kromatorsk, uključujući 17 djece

Objavljeno je više detalja o onima koji su ranjeni u napadu na željezničku stanicu Kramatorsk u Donjecku u istočnoj Ukrajini. U napadu je poginulo 57 ljudi, rekao je regionalni guverner, dodavši da se 92 ljudi još uvijek liječi u bolnici nakon napada, uključujući 17 djece.

16:05 Neki političari su se odlučili predati Ukrajinu

Mihajlo Podoljak, jedan od ukrajinskih pregovarača, na Twitteru je napisao kako je bilo poznato da su Rusi mjesecima planirali rat i pripremali liste smrti te da se smatralo kako će Kijev pasti za tri dana. “Putin je bio dijelom u pravu u svojoj analizi – neki političari su se već tada odlučili predati Ukrajinu. Bili su spremni izraziti ozbiljnu zabrinutost, provesti pseudosankcije i krenuti dalje. Ali jedan čovjek nije pristao odustati – ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ljudi”, napisao je. Ponekad jedan čovjek može promijeniti sve čineći pravi izbor. Neslušajući stručnjake, nego svoje srce. Još nije kasno za europske političare da naprave izbor. Vrijeme je da preuzmete odgovornost za budućnost i odbijete rusku naftu i pli”, dodao je Podoljak.

15:55 Premijerka Litve u posjeti Ukrajini

Premijerka Litve Ingrida Šimonytė u posjeti je Ukrajini. Posjet je započela obilaskom razrušene Borodjanke. “Nikakve riječi ne mogu opisati ono što sam ovdje vidjela i osjetila”, napisala je na Twitteru.

15:15 Posljednja bitka s Rusima

Ukrajinske snage u opkoljenom gradu Mariupolju navodno se pripremaju za posljednju bitku s Rusima, koji već šest tjedana pokušavaju osvojiti taj grad, javlja AFP. “Danas će vjerojatno biti zadnja bitka s obzirom na to da nam nestaje streljiva”, stoji u Facebook objavi 36. brigade marinaca ukrajinskih oružanih snaga. “Za neke od nas to znači smrt, za ostale zarobljeništvo”, objavili su ukrajinski marinci koji brane Mariupolj pa dodali kako ih je ruska vojska okružila i potisnula.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da snage Kremlja neće zaustaviti svoju vojnu operaciju u Ukrajini prije sljedeće runde mirovnih pregovora. Govoreći u intervjuu za rusku državnu televiziju, Lavrov je rekao da je predsjednik Vladimir Putin naredio vojnicima da obustave vojnu akciju tijekom prve runde pregovora između ruskih i ukrajinskih pregovarača, ali se stav Moskve otada promijenio. Rekao je da ne vidi razlog za prekid razgovora s Ukrajinom, ali je inzistirao da Moskva neće zaustaviti svoju vojnu operaciju kada se strane ponovo sastanu. “Nakon što smo se uvjerili da Ukrajinci ne planiraju uzvratiti, donesena je odluka da tijekom sljedećih rundi pregovora neće biti pauze sve dok se ne postigne konačni dogovor”, rekao je ruski ministar vanjskih poslova. Ukrajina i Rusija dosad su imale nekoliko rundi pregovora, počevši od Bjelorusije i nedavno održane u Istanbulu u Turskoj. Međutim, još nisu postigli dogovor o prekidu vatre ili povlačenju.

13:30 Kremlj o ulasku Švedske i Finske u NATO

Mogući pristup Švedske i Finske u NATO-u neće donijeti stabilnost Europi, priopćeno je danas iz Kremlja. “U više navrata smo govorili da je Savez i dalje oruđe opremljeno za sukob i njeno dalje širenje neće donijeti stabilnost europskom kontinentu”, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, prenosi BBC.

13:15 Zelenski: Nisam spreman dati nijedan dio Ukrajine

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dao je intervju za CBS u kojem je priznao da se još nije spreman odreći nijednog dijela ukrajinskog teritorija za mir u zemlji iako je svjestan da će to i dalje biti tema pregovora.

“Nismo spremni odreći se nijednog teritorija Ukrajine. Sigurno će se o tome razgovarati na pregovorima, razumijem rusku stranu. Definitivno neću priznati Krim kao ruski teritorij, kao ni istočne pokrajine. Od početka rata nismo bili spremni odreći se teritorija.”

13:00 Krešo Beljak protiv protjerivanja diplomata

“Svi ratovi u povijesti, ma koliko trajali i ma koliko bili brutalni i zvjerski, izazvani ili neizazvani, agresivni ili obrambeni, gradjanski, medjudržavni ili svjetski – uvijek nekad završe.

A kako završe? Završe pregovorima, razgovorima, mirovnim konferencijama, sporazumima – dakle diplomacijom. Osim u slučaju potpunog poraza, odnosno kapitulacije, što će u slučaju Rusije biti nemoguće, jer se jednostavno radi o državi koju je nemoguće vojno poraziti.

Zapravo je moguće, jedino nuklearnim ratom. Ali ne znam tko bi u tom slučaju bio pobjednik i kakva bi diplomacija više uopće bila moguća ili potrebna. Možda onakva kakva je bila u kamenom dobu, koje bi nakon nuklearnog rata sigurno slijedilo”, napisao je na svom Facebook profilu.

12:20 Hrvatska protjerala ruske diplomate

Prema prvim informacijama, protjerano je 18 diplomata i 6 članova administrativno – tehničkog osoblja ruskog veleposlanstva u Hrvatskoj.

“Danas, 11. travnja 2022. u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvan je veleposlanik Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj kako bi se ruskoj strani i ovim putem izrazila najoštrija osuda brutalne agresije na Ukrajinu i brojnih počinjenih zločina. Ruskoj strani ponovljen je poziv na hitan prekid vojnih aktivnosti i povlačenje ruskih postrojbi s cijelog teritorija Ukrajine, te hitno osiguravanje evakuacijskih puteva stanovništva i dostave humanitarne pomoći. Naglašeno je očekivanje Republike Hrvatske da odgovorni za zločine budu privedeni pravdi.

Veleposlaniku Ruske Federacije uručena je i nota kojom se, sukladno Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima, ruska strana obavješćuje o odluci Republike Hrvatske o smanjenju broja diplomatskog i administrativno-tehničkog osoblja Veleposlanstva Ruske Federacije u Zagrebu, kojom se opseg diplomatskog predstavništva Ruske Federacije u Zagrebu reducira na razinu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Moskvi te je zatraženo da 18 diplomata i 6 članova administrativno-tehničkog osoblja (ukupno 24 djelatnika) Veleposlanstva Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj napusti Republiku Hrvatsku”, stoji u priopćenju ministarstva.