RUSI ODGOVORILI UKRAJINCIMA ZBOG EKSPLOZIJE NA KRIMU! Zelenski bijesan na svoje zapovjednike: ‘Ako želite pobjedu Ukrajine, ne radite to’

Autor: Ivor Kruljac

Radijacija unutar najveće europske nuklearne elektrane Zaporožje, prema mjerenjima u četvrtak, bila je na normalnoj razini, ali napetosti oko ukrajinskog pogona s ukrajinskim djelatnicima koji je trenutno pod kontrolom ruske vojske ne prestaju. Dok je ukrajinski ministar unutarnjih poslova, Denis Monastirski Reutersu rekao kako je teško zamisliti razinu tragedije koja će se dogoditi nastave li Rusi sa svojim djelovanjem u elektrani, Rusija je sazvala sastanak vijeća sigurnosti UN-a, na temu Zaporožja. Direktor Međunarodne agencije za nuklearnu energiju (IAAE), Rafael Grossi, ponovio je apele da se stručnoj inspekciji dopusti posjet nuklearki kako bi se procijenila šteta, a ukrajinska državna agencija Energoatom ponovno je rekla da je došlo do granatiranja nuklearnog postrojenja za koje krivi Rusiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, također je naveo kako je Rusija područje oko nuklearne elektrane pretvorena u bojno polje.

Osvrnuvši se na ratnu situaciju u četvrtak, ukrajinski brigadni general Oleksij Hromov, rekao je na novinarskoj konferenciji kako je Rusija udvostručila broj zračnih napada u usporedbi s prethodnim tjednom. Povećani su napadi i na vojne položaje i na civilnu infrastrukturu, ali kako ruski piloti izbjegavaju ulazak u domet ukrajinske protuzračne obrane, preciznost povećanih zračnih napada je niska. Intenzitet bombardiranja mogla bi biti reakcija na eksplozije u vojnoj bazi na poluotoku Krimu, u kojem su stradali ruski vojni avioni. Iako se točan broj uništenih zrakoplova ne zna, neke procjene govore da ih je stradalo najmanje sedam. Kijev preuzeo zasluge za to uništenje ali neimenovani izvori iz ukrajinske vojske navode kako je posrijedi bila operacija ukrajinskih specijalnih snaga. Ukrajinski generali k tome najavljuju i veliku ofenzivu na Herson, a izjave iz vojske nisu se svidjeli Zelenskom. Pozvao je dužnosnike da u razgovoru s novinarima ne otkrivaju obrambene planove Ukrajine.

“Rat definitivno nije vrijeme za sujetu i glasne izjave. Što manje detalja otkrijete o našim obrambenim planovima, to će biti bolje za provedbu tih obrambenih planova. Ako želite pobjedu Ukrajine, trebali biste biti svjesni svoje odgovornosti za svaku riječ koju izgovorite o planovima naše države za obranu ili protunapade”, izjavio je.





Rusi optužuju: Napali ste naša sela

Problematično je bilo i u Bjelorusiji, u vojnoj bazi na granici s Ukrajinom gdje je u noći sa srijede na četvrtak došlo do eksplozija i to malo nakon tamošnjih najava za vojne vježbe. Bjelorusija je rekla kako je do eksplozije došlo radi tehničkog incidenta, odnosno, zapaljenja motora prilikom zamjene. Rusija je optužila Ukrajinu kako je u četvrtak napala ruska sela na granici između dviju zemalja.

Izvan bojišnice, Sjevernoameričko zapovjedništvo za protuzračnu obranu (NORAD) otkrilo je u četvrtak kako je prije dva dana došlo do već trećeg incidenta u kojem ruski zrakoplovi od Aljaske prelaze liniju NORAD-ove protuzračne obrane. Međutim, nije bilo ulaska u zračni prostor SAD-a.

Latvija proh

Također Ukrajina nastavlja dobivati zapadnu pomoć, te će se po svemu sudeći, to i nastaviti. U četvrtak je tako Europska komisija objavila kako je u Ukrajinu stiglo čak 66 tisuća tona nenovčane pomoći iz 30 zemalja, u koordinaciji EU-a. Također, Ukrajina kroz kolovoz očekuje još tri milijarde novčane pomoći SAD-a, Danska je organizirala donatorsku konferenciju, gdje je dogovoreno 1.5 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Tom je prilikom govorio i britanski ministar obrane Ben Wallace koji je rekao kako se Putin kockao s invazijom i da ona nije uspjela te nema velike šanse uspjeti, što se promjenom fokusa s, kako je rekao, trodnevnog zauzimanja cijele države na fokus na istoku i jugu države.

Najavio je i daljnji nastavak obuke ukrajinskih vojnika, a njemački kancelar Olaf Scholz također je izjavio kako će Njemačka nastaviti slati oružje Ukrajini. U međuvremenu, ruski parlamentarci iz redova ultranacionalističke Liberalne demokratske stranke Rusije ustvrdili su kako se u državi treba povećati minimalac zbog sve težih životnih uvjeta u najvećoj državi na svijetu. Latvijski parlament u četvrtak je Rusiju proglasio državom koja podržava teroriste, a Ukrajina je računala na Švicarsku u posredstvu s Rusijom. Švicarska je ranije kazala kako čeka pristanak Rusije kako bi postala posrednik između dviju zaraćenih zemalja koje su prekinule diplomatske odnose. Međutim, Rusija je rekla kako Švicarska to ne može raditi radi uvedenih sankcija Rusiji te kako više nije neutralna zemlja. Nakon problema s plaćanjem radi sankcija, naftovodima je ponovno otvoren protok iz Rusije do Mađarske i Slovačke.