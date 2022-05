RUSI NEMILICE TUKU, VIJESTI NISU DOBRE: Ukrajinski general: ‘Rusija je u prednosti, ali činimo sve što možemo’. Blinken: Ovo je zvono za uzbunu

Autor: Dnevno.hr

92. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Ruske snage preuzele su kontrolu nad tri grada u Donjecku, uključujući Svitlodarsk. Putin je potpisao uredbu koja stanovnicima okupiranih područja Ukrajine olakšava stjecanje ruskog državljanstva, a Zelenski je upozorio da Moskva želi uništiti Donbas te da je situacija u toj istočnoj regiji ekstremno teška. Rusija traži ukidanje svih sankcija kao preduvjet za omogućavanje koridora za brodove s hranom koji bi krenuli iz Ukrajine. Ukrajinski ministar Dmitro Kuleba je u Davosu prozvao NATO i zatražio hitnu pomoć SAD-a. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je poslalo upozorenje Hrvatskoj, kažu da je država zauzela neprijateljski stav prema Rusiji. “Ako Ukrajina padne, Slovačka je sljedeća”, rekao je slovački premijer u Davosu.

18:00 Blinken: Kineska suradnja s Putinom zvono za uzbunu

Američki državni tajnik Antony Blinken rekao je da kineska suradnja s Vladimirom Putinom nakon njegove invazije na Ukrajinu “podiže uzbunu”. U govoru o politici Bidenove administracije prema Kini na Sveučilištu George Washington, Blinken je kritizirao kineskog predsjednika Xi Jinpinga da brani Putinov rat protiv Ukarine.





Blinken je rekao: “Čak i dok se Rusija očito mobilizirala za invaziju Ukrajine, predsjednik Xi i predsjednik Putin izjavili su da je prijateljstvo između njihovih zemalja, citiram, ‘bez ograničenja”.

17:30 Lukašenko naredio raspoređivanje postrojbi u tri područja

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko naredio je stvaranje novog vojnog zapovjedništva za jug zemlje, koji graniči s Ukrajinom, navodi se u video zapisu. Čini se da zemlja planira rasporediti postrojbe za specijalne operacije u tri područja u blizini svoje južne granice s Ukrajinom. Lukašenko je također govorio o ulozi ruskih projektila u jačanju obrane svoje zemlje, rekao je Reuters.

16:30 Rusija premješta raketni sustav kroz Bjelorusiju

Snage Kremlja imaju prednost u istočnoj regiji Luganska, priznao je visoki ukrajinski vojni dužnosnik. Rusko napredovanje u Donbasu nailazi na žestok otpor obrambenih snaga. Ali na brifingu u četvrtak, general Oleksij Gromov rekao je: “Rusija je u prednosti, ali mi činimo sve što možemo”. Također je rekao kako je primijećeno da Rusija premješta raketne sustave Iskander u zapadnu bjelorusku regiju Brest, što povećava mogućnost novih raketnih napada na zapadnu Ukrajinu.

16:00 Snažne borbe na istoku Ukrajine, četiri poginula u Harkivu









Borba protiv ruskih snaga na istoku Ukrajine dosegnula je “maksimalni intenzitet”, rekla je u četvrtak ukrajinska zamjenica ministra obrane Gana Maljar, dok su u bombardiranju Harkiva na sjeveroistoku poginule četiri osobe. “Borbe su dosegnule maksimalni intenzitet i čeka nas duga i izrazito teška etapa”, kazala je novinarima.

Visoki dužnosnik ukrajinskih vojnih snaga rekao je da Rusija trenutno ima prednost u borbama u istočnoj regiji Luhansku. U novim ruskim bombardiranjima Harkiva, drugog grada u Ukrajini koji je počeo povratak normalnom životu sredinom svibnja, poginule su četiri osobe, objavio je regionalni guverner Oleg Sinegubov na Telegramu. “Okupatori ponovno bombardiranju regionalno središte”, napisao je.

“Po prvim informacijama, sedam je osoba ranjeno a nažalost četiri su poginule”, dodao je Sinegubov, pozivajući stanovnike da ostanu u skloništima. Ukrajinska vojska je u četvrtak ujutro objavila da su ruske snage napale više od 40 gradova u regijama Donecku i Luhansku na istoku Ukrajine. “Okupatori su pucali na više od 40 gradova u regijama Donecku i Luhansku uništivši i oštetivši 47 civilnih mjesta, uključujući 38 kuća i školu. Kao rezultat granatiranja poginulo je petero civila, a 12 je ranjeno”, objavljeno je na Facebook profilu ukrajinskih oružanih snaga. Protekli mjesec Rusija se usredotočila na preuzimanje potpune kontrole u Donbasu.









15:00 Moskva: Protjerat ćemo zapadne novinare ako YouTube blokira naše briefinge

Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u četvrtak da će novinari zapadnih zemalja biti protjerani iz Rusije ako YouTube blokira pristup brifinzima glasnogovornice ministarstva Marije Zaharove. Zaharova, koja jednom tjedno održava briefing o ruskoj vanjskoj politici, što uključuje i invaziju na Ukrajinu, kazala je da je ministarstvo vanjskih poslova upozorilo YouTube da ne blokira sadržaj.

“Samo smo došli i rekli im: ‘Ako blokirate još jedan briefing, jedan novinar ili američki medij ide kući'”, rekla je Zaharova, prenosi TASS. “Ako se blokira još jedan brifing reći ćemo koji novinar ili medij mora doma”, dodala je.

Nekoliko dana ranije ruski su zastupnici usvojili zakon kojim se tužiteljima daju ovlasti da zatvore dopisništva stranih medija u Moskvi ako je neka zapadna zemlja bila “neprijateljska” prema ruskim medijima. Mjerom se želi uzvratiti zbog zabrane emitiranja nekih ruskih državnih medija na zapadu.

14:00 Rusija poriče blokiranje izvoza žitarica iz Ukrajine

Rusija je demantirala tvrdnje SAD-a i EU-a da blokira izvoz žitarica iz Ukrajine, te optužila Zapad da je stvorio takvu situaciju uvođenjem sankcija. Ukrajinski poljoprivrednici imaju 20 milijuna tona žitarica koje ne mogu doći na međunarodna tržišta zbog invazije koja je u tijeku.

“Kategorički ne prihvaćamo ove optužbe. Naprotiv, krivimo zapadne zemlje za poduzimanje radnji koje su dovele do toga”, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima. Moskva je pozvala Zapad da ukloni sankcije za koje kaže da blokiraju izvoz žitarica iz Ukrajine. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je ranije ovog tjedna da Rusija koristi “glad i žito da bi imala moć”, dok je Ukrajina optužila Rusiju da je ukrala stotine tisuća tona žitarica u područjima koja su njihove snage zauzele.

12:25 Britanija: Putin pokušava cijeli svijet držati za taoca

Britanska šefica diplomacije Liz Truss optužila je ruskog predsjednika Putina da “koristi glad kao oružje”, referirajući se na 20 milijuna tona žitarica smještenih u skladištima u ukrajinskim lukama, koje su blokirali Rusi. Posljednjih se dana sve više govori o mogućim nestašicama hrane jer je Ukrajina jedan od najvećih svjetskih izvoznika pšenice.

“Užasno je da Putin pokušava cijeli svijet držati za taoca. On zapravo koristi glad kao oružje te prijeti nestašicom hrane i to najsiromašnijm ljudima na svijetu”, rekla je danas Truss prilikom posjeta Bosni i Hercegovini te dodala: “To naprosto ne smijemo dozvoliti. Putin mora odblokirati ukrajinske luke i dozvoliti izvoz žitarica”, rekla je Truss.

No, moguće je da će Moskva pristati na tzv. “koridore za žitarice” samo pod uvjetom da Zapad ukine sankcije Rusiji. Ta ideja naišla je na oštre kritike Zapada.

11:30 Scholz: Svijet je na prekretnici

Njemački kancelar Olaf Scholz danas je u švicarskom Davosu rekao da je Vladimir Putin već doživio neuspjeh u ostvarivanju svojih strateških ciljeva, dodavši kako se svijet nalazi u kritičnoj točki. “Svijet je na prekretnici, nije ugrožena samo Ukrajina, nego sustav međunarodne suradnje koji je stvoren nakon dva svjetska rata”, rekao je Scholz.

10:55 Ukrajina: Ubili smo 29.600 ruskih vojnika

Ukrajinska vojska objavila je da je od početka ruske invazije na tu zemlju ubijeno 29.600 ruskih vojnika. Tvrde i da su uništili 1315 ruskih tenkova te 206 zrakoplova. Ove brojke nisu neovisno provjerene.

10:30 Kličko: Glavni cilj Rusije je i dalje osvajanje Kijeva

Vitalij Kličko, gradonačelnik Kijeva i bivši boksački prvak svijeta, obratio se okupljenima na Svjetskom ekonomskom forumu (WEF), koji se održava u švicarskom Davosu. Rekao je kako se Rusija i dalje nada da će zauzeti glavni grad Ukrajine.

“Jasno je da se ovdje ne radi o specijalnoj vojnoj operaciji, kako tvrdi Rusija, nego o ratu, jednom od najvećih od Drugog svjetskog rata. Tisuće ljudi su umrle, uključujući puno djece, a na istoku zemlje vodi se golema bitka. Nije tajna da je okupacija cijele Ukrajine i dalje prioritet Rusije, a njena glavna meta je glavni grad, srce zemlje”, rekao je gradonačelnik Kijeva pa dodao kako je “cijeli svijet vidio dokaze o ratnim zločinima putem satelitskih snimki Buče”.

“Svi razumiju da ovo nije specijalna operacija, nego genocid nad ukrajinskim narodom”, rekao je Kličko.

9:55 Ukrajina: Rusija ucjenjuje

Ukrajina je optužila Rusiju za ucjenjivanje međunarodne zajednice, nakon što je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Andrej Rudenko govorio o mogućoj deblokadi ukrajinskih crnomorskih luka u zamjenu za ukidanje nekih sankcija, prenosi BBC.

9:30 Ukrajina je zauvijek izgubila Azovsko more, tvrdi zamjenik premijera Krima

Zamjenik premijera vlade Krima, ukrajinskog poluotoka koji je Rusija anektirala 2014. godine, rekao je da je “Ukrajina zauvijek izgubila Azovsko more”, javlja ruska prorežimska agencija RIA Novosti.

“Ukrajina je zauvijek izgubila Azovsko more. Luke u regijama Zaporižja i Herson više nikad neće biti ukrajinske. Siguran sam da će, nakon ujedinjenja naših regija s Rusijom, Azovsko more, baš kao i ranije, postati isključivo more Ruske Federacije”, rekao je Georgij Muradov.

9:00 Svjetska banka: Rat u Ukrajini bi mogao dovesti do globalne recesije

Čelnik Svjetske banke, David Malpass, upozorio je da bi ruska invazija Ukrajine mogla dovesti do globalne recesije s obzirom na rast cijena hrane, energenata i gnojiva. Navodi da su mnoge europske zemlje i dalje previše ovisne o ruskim energentima, plinu i nafti. Rekao je kako bi ruski prekid opskrbe plinom mogao izazvati “značajno usporavanje” gospodarskih aktivnosti u regiji. Dodaje kako više cijene energenata već utječu na njemačko gospodarstvo, jedno od najvećih u svijetu. Rusija i Ukrajina su među najvećim proizvođačima gnojiva i hrane. Malpass, koji je jučer govorio u SAD-u, rekao je da zemlje u razvoju već osjećaju nestašice.

8:10 Zarobljeno 8.000 Ukrajinaca

Luganski dužnosnik Rodion Mirošnik u četvrtak je novinskoj agenciji Tass rekao da se u Donjeckoj Narodnoj Republici i Luganskoj Narodnoj Republici trenutno nalazi oko 8.000 ukrajinskih ratnih zarobljenika.

Prema pisanju novinske agencije RIA Novosti, zamjenik premijera Krimske vlade Georgij Muradov rekao je da je “Ukrajina zauvijek izgubila Azovsko more” te da luke u Hersonskoj i Zaporižjanskoj oblasti “nikad više neće biti ukrajinske”.

7:58 Humanitarni koridor

Interfax piše kako zamjenik ministra vanjskih poslova Ruske Federacije Andrej Rudenko rekao je da Moskva spremna uspostaviti humanitarni koridor kako bi plovila koja nose hranu mogla napustiti Ukrajinu ako Zapad ukloni nešto sankcija koje je nametnuo Rusiji, prenosi The Guardian.

7:40 Ilegalno izdavanje putovnica

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je pokušaj Moskve da Ukrajincima koji se žive na nekim teritorijima koje kontroliraju ruski vojnici olakša pribavljanje ruskog državljanstva, piše CNN.

“Ilegalno izdavanje putovnica u Hersonskim i Zaporižjanskim oblastima, na Krimu te u privremeno okupiranoj Donjeckim i Luganskim oblastima predstavlja narušavanje ukrajinskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, pravila i principa međunarodnog humanitarnog prava te drugih propisa koje Rusija kao okupator mora poštivati”, reklo je ministarstvo.

Podsjetimo, Putin je u srijedu potpisao dekret kojim se olakšalo izdavanje putovnica Ukrajincima koji žive u okupiranim dijelovima Hersona i Zaporižje.

7:00 Zelenski napao Kissingera

Zelenski je napao bivšeg ministra vanjskih poslova SAD-a Henryja Kissingera jer je u utorak sugerirao da bi u fokusu ukrajinsko-ruskih mirovnih pregovora trebalo biti stvaranje granice koja bi pratila “liniju kontakta” između tih dvaju država u ukrajinskoj regiji Donbas koja je postojala prije početka ruske invazije na Ukrajinu, javlja CNN.

“Bez obzira na to što Rusija napravi, tu je netko tko kaže: ‘Uzmimo u obzir njezine interese’. To se moglo čuti i ove godine u Davosu. Unatoč tome što su tisuće ruskih raketa pogodile Ukrajine, unatoč tome što su ubijene desetine tisuća Ukrajinaca, unatoč Buči i Mariupolju, unatoč uništenim gradovima i unatoč ‘filtracijskim kampovima’ koje je Rusija sagradila te u kojima ubija, muči, siluje i ponižava na pokretnoj traci”, rekao je Zelenski u srijedu tijekom obraćanja okupljenima na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.

“Rusija je sve to napravila u Europi. Unatoč tome, u Davosu, primjerice, gospodin Kissinger izlazi iz duboke prošlosti i govori da se dio Ukrajine treba dati Rusiji. Čini se da kalendar gospodina Kissingera ne pokazuje 2022. već 1938. godinu i čini se da je mislio da se obraća publici u Münchenu, a ne onoj u Davosu. Inače, te je 1938. godine obitelj gospodina Kissingera bježala od nacista. On je tada imao 15 godina”, dodao je.

6:40 Kaos u Donjecku

Ukrajinsko ministarstvo obrane priopćilo je da ruske snage provode intenzivnu ofenzivu na ključni grad Liman u susjednoj regiji Donjeck. Liman je važno željezničko čvorište i ako Rusi uspiju preuzeti kontrolu tamo, obližnji grad Sloviansk postaje ranjiviji na napade topništva, a ukrajinske trupe jugoistočno od grada postaju izloženije opasnosti od opkoljavanja.

6:16 Žestoka bitka za Severodonjeck

Žestoke bitke još uvijek se vode oko strateški važnog grada Severodonjecka u istočnoj Ukrajini, tvrde ukrajinski dužnosnici. Rusi intenziviraju napore da preuzmu potpunu kontrolu nad regijama Lugansk i Donjeck, čiji su dijelovi pod kontrolom Rusije koju podržava separatisti od 2014.