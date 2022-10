RUSI NEHOTICE PRIZNALI DA GUBE, ZAZIVA SE I RUŠENJE PUTINA! Munjeviti proboji ukrajinskih snaga ostavili ih bez riječi: Problemi su golemi, Kremlj nagovijestio da bi mogli vratiti neke teritorije

Rat u Ukrajini ušao je u 225. dan, a iako se čini kako Vladimira Putina ništa ne može odvratiti od nastavka invazije i pokušaja osvajanja Ukrajine, ovih dana baš mu i ne ide od ruke, a sudeći prema ukrajinskom napretku u oslobađanju teritorija, ni ruskoj propagandi ne ide najbolje u uvjeravanju vlastitog stanovništva u rusku nadmoć na ukrajinskom bojištu.

Iako Rusi na sve načine pokušavaju umanjiti ukrajinski uspjeh na istočnom, ali i na južnom bojištu, događaji koji se odvijaju munjevitom brzinom baš im i ne idu na ruku. Tako je kolaboracionistički čelnik Hersonske oblasti Kiril Stremousov, pokušavajući upravo umanjiti poraze ruskih snaga izrekao ‘hrabru’ izjavu:

“Neprijatelji, upamtite naš taktički manevar. Kad se povlačimo, to znači da napredujemo.

No, unatoč ruskim tvrdnjama, čini se kako Ukrajinci nezaustavljivo napreduju otkad su pokrenuli prvu od dvije velike protuofenzive, pa bilježe uspjehe i na istočnom i na južnom bojištu.

Čak je i ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu rekao da će Rusija stabilizirati situaciju u četiri ukrajinske regije koje je nedavno anektirala, čime je neizravno priznao izazove s kojima se suočavaju kako bi zadržali kontrolu.

Međutim, to ga nije spriječilo da izda dekret u kojem naređuje vladi da preuzme kontrolu nad Nuklearnom elektranom Zaporižjom i učini je vlasništvom Ruske Federacije.

Ipak, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov nagovijestio je da bi određeni teritoriji unutar četiri regije u Ukrajini koje je Rusija anektirala mogli biti vraćeni, pa je govoreći o granicama u regijama Donbas, Herson i Zaporižja, Peskov rekao sljedeće, kako prenosi ruska medijska grupa RBC:

“Pročitajte naredbu. Tu postoji pravna formulacija. Općenito, naravno, tu govorimo o teritoriju na kojem je djelovala vojno-civilna uprava u trenutku prijema [u Rusiju].”

A onda je dodao:

“Ali još jednom ponavljam: određeni teritoriji ondje će biti vraćeni, a mi ćemo nastaviti konzultirati stanovništvo.”

Usto, ukrajinski guverner Luganske oblasti Serhij Hajdaj kazao je da je ukrajinska vojska u Lugansku oslobodila šest naselja.

Rusima u prilog ne idu ni problemi koje imaju s mobilizacijom, a savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko rekao je da su neki mobilizirani Rusi umrli i prije nego što su došli na liniju bojišnice.

“Okolnosti su nejasne. Neki su možda umrli od smrzavanja jer su ostavljeni da provedu noć na polju koje je 600 kilometara od njihovog doma”, napisao je.

No, Putinova mobilizacija, čini se, uzrokuje mu još veće probleme nego što se nadao. Naime, ruski državni dužnosnik, koji je s nekolicinom općinskih vijećnika prošlog mjeseca pozvao Dumu da ukloni Vladimira Putina s pozicije predsjednika zbog ‘izdaje naroda’, dobio je poziv vojske da se javi u centar za mobilizaciju u St. Peterburgu, piše Newsweek.

Dimitri Baltrukov (43), koji radi u općini Smolninskoe u St. Peterburgu, prvo je kažnjen s 44.000 rubalja (oko 750 dolara) zbog svojih kritika predsjedniku, a sad mu je stigao i poziv za mobilizaciju, iako ne spada u obećani kriterij ‘mlađih od 35 godina’. Nema ni vojnog iskustva, pa je isključena opcija da je pozvan zbog toga. Očekivano, u svemu vidi osvetu vlasti zbog svojih komentara.

“Dva policajca i dva naoružana muškarca u uniformama došla su u moj stan. Unutra je bila moja majka, rekli su joj da su mi došli uručiti poziv. Po načinu na koji je sve obavljeno i broju ljudi, mislim da su me htjeli odmah odvesti”, rekao je Baltrukov, koji nije bio na adresi zbog poslovnog puta. U ured za mobilizaciju se ne namjerava javiti te isto preporučuje i ostalima ‘pozvanima’.

“Nemam nikakvog vojnog iskustva i cilj je očito maknuti me s moje pozicije. Žele ukloniti sve političke protivnike. Već dulje vrijeme postoji ogromna razlika između stvarnosti i onoga što Putin govori. Djelomična mobilizacija nova je velika greška režima, baš poput početka rata u Ukrajini. Ne mislim da novo-mobilizirani civili mogu promijeniti tijek sukoba”, zaključio je Baltrukov.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je u srijedu s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom.

U razgovoru je rekao da je “koordinirao daljnje korake na putu euroatlantskih integracija Ukrajine”, pa je na Twitteru poručio: “U stalnom sam kontaktu s našim strateškim partnerima. Imao sam telefonski razgovor s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom.”

Stoltenberg je, pak, u srijedu navečer poručio da će NATO “održati i pojačati podršku Ukrajini koliko god bude potrebno”.

“Razgovarao sam s predsjednikom Zelenskim i pohvalio hrabri ukrajinski narod i ukrajinske snage za impresivan napredak u povratu svog teritorija od ruskih agresora. Rusija mora zaustaviti rat koji je započela”, poručio je šef NATO-a Stoltenberg na Twitteru.

Jučer je tijekom dana u Moskvi policija privela Alekseja Slobodenjuka, zaposlenika medijske grupe Patriot koji vodi mrežu telegram kanala poznatu po napadima na Šojgua, Peskova, Volodina i ostale. Patriot je u vlasništvu Jevgenija Prigožina, utemeljitelja zloglasne plaćeničke grupe Wagner.

🧵#Prigozhin‘s propagandist Alexey Slobodenyuk who’s been attacking Shoigu online arrested in #Moscow by SOBR Rosgvardia spetsnaz unit. SOBR are highly loyal to Putin. That this arrest was not made by the FSB, as you’d expect, is indicative of internal power struggle & distrust. pic.twitter.com/8yQLu2M1Mz

— Igor Sushko (@igorsushko) October 5, 2022