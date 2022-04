RUSI IZVELI MISTERIOZNU VOJNU VJEŽBU: ‘Ne poduzimajte ništa, to bi bilo igranje s vatrom’. Zelenski: Spremni smo na borbu i pregovore

Autor: Dnevno.hr

Ruska invazija na Ukrajinu traje 45. dan. Ukrajinski predsjednik Zelenskij opisao je raketni napad na željezničku stanicu Kramatorsk kao još jedan ratni zločin Rusije. Ukrajina kaže da je najmanje 50 ljudi poginulo, a deseci su ranjeni u tom napadu. Premijer Boris Johnson najavio je da će Ujedinjeno Kraljevstvo poslati dodatnih 100 milijuna funti vojne opreme visoke kvalitete Ukrajini. Europska unija usvojila je novi niz sankcija protiv Rusije i subjekata povezanih s Kremljom. Dmitrij Medvedev, bliski Putinov saveznik, rekao je da su sankcije Zapada uvedene Rusiji objava ekonomskog rata.

18:30 Von der Leyen: Za Ukrajinu prikupljeno više od 10 milijardi eura

U sklopu međunarodne akcije prikupljanja sredstava za potporu Ukrajini prikupljena je 10,1 milijarda eura, objavila je u subotu u Varšavi predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Kampanju pod nazivom ‘Stand Up for Ukraine’ pokrenula je međunarodna organizacija Global Citizen uz potporu Europske unije i kanadskog premijera Justina Trudeaua. Uz svjetske čelnike koji su se u ime svojih zemalja obvezali da će prikupiti više milijarda dolara za pomoć ukrajinskim izbjeglicama, kampanji su se pridružili i umjetnici poput Eltona Johna, Alanis Morrissette, Billie Eilish, Annie Lennox i Chrisa Rocka.

18:00 Ratni zločini u Ukrajini: Razgovori EU-a i ICC-a u nedjelju i ponedjeljak

Europska unija razgovarat će o potpori koju će pružiti istragama o mogućim ratnim zločinima u Ukrajini na sastanku u nedjelju i ponedjeljak s tužiteljem Međunarodnog kaznenog suda (ICC) Karimom Khanom, objavila je u subotu Europska komisija.

Karim Khan trebao bi se u nedjelju u Luxembourgu sastati sa šefom europske diplomacije Josepom Borrellom te potom u ponedjeljak sudjelovati na sastanku ministara vanjskih poslova država članica EU-a u tom gradu. Ukrajinska vlada i članice EU-a optužuju ruske postrojbe da su počinile ratne zločine u Ukrajini, poput ubojstva civila u Buči, 30 kilometara od Kijeva. Moskva to niječe.

Visoki europski dužnosnici naglašavaju da treba poštivati pravnu proceduru i pričekati rezultate istrage koje provodi ukrajinsko pravosuđe uz potporu Međunarodnog kaznenog suda, EU-a, UN-ova Vijeća za ljudska prava i OESS-a.

17:35 Zelenski: Ukrajina je “uvijek spremna” na razgovore s Rusijom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Ukrajina “uvijek spremna” na razgovore s Rusijom, koji su na mrtvoj točki otkad su u gradu Buči kod Kijeva iz kojega su se Rusi povukli otkrivene stotine civilnih žrtava.

“Spremni smo boriti se i paralelno tražiti diplomatske puteve kako bi se zaustavio rat. Uvijek paralelno razmišljamo o dijalogu”, rekao je ukrajinski predsjednik na kratkoj konferenciji za novinare nakon susreta s austrijskim kancelarom Karlom Nehammerom koji je u posjetu Kijevu i Buči. Zadnji krug izravnih rusko-ukrajinskih pregovora održan je 29. ožujka u Istanbulu, kada je Ukrajina detaljno iznijela glavne prijedloge za dogovor s Moskvom, među kojima je mogućnost neutralnosti u zamjenu za međunarodni sporazum koji bi jamčio njezinu sigurnost.

17:00 EU daje milijardu eura za Ukrajinu i zemlje koje primaju izbjeglice

Europska komisija dat će milijardu eura za potporu Ukrajini i zemljama koje primaju izbjeglice, rekla je njezina predsjednica Ursula von der Leyen. “Šest stotina milijuna… ići će Ukrajini, ukrajinskim vlastima i djelomično Ujedinjenim narodima”, rekla je von der Leyen na skupu prikupljanja sredstava za Ukrajinu u glavnom gradu Poljske Varšavi. “A 400 milijuna eura ići će državama na prvoj crti koje rade tako izvanredan posao i pomažu izbjeglicama koje dolaze”, rekla je.









16:40 Johnson se sastao sa Zelenskim

Britanski premijer Boris Johnson naglo se i iznenada pojavio u Kijevu, javlja BBC. O njegovom dolasku nije se unaprijed ništa znalo u javnosti. “Iznenađenje”, napisali su iz ukrajinske ambasade u Londonu pored slike Johnsona i Zelenskog na sastanku.

Surprise 😉 pic.twitter.com/AWa5RjYosD





— Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 9, 2022

16:30 Rusija provela vojne vježbe u Kalinjingradu

Rusija je u subotu organizirala vojne vježbe u Kalinjingradu, ruskoj enklavi na Baltičkom moru između Poljske i Litve, prenio je Interfax pozivajući se na zapovjedništvo Baltičke flote, nekoliko dana nakon što je visoki ruski dužnosnik upozorio europske zemlje da ništa ne poduzimaju protiv Kalinjingrada.

“U kontroli je sudjelovalo do 1000 pripadnika vojske …. i više od 60 komada vojne opreme”, objavilo je zapovjedništvo. Osim toga, 20 bombardera Su-27 i Su-24 provelo je u noći borbenu obuku, simulirajući napade na spore zračne i kopnene mete, zapovjedne položaje i vojnu opremu u Kalinjingradu, prenio je Interfax

Razlog za vježbe se ne navodi kao niti jesu li bile planirane. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Aleksandar Gruško upozorio je u srijedu europske zemlje da ništa ne poduzimaju protiv Kalinjingrada kazavši da bi to bilo “igranje s vatrom”.

16:00 Rusija: Ukrajinci će nam podmetnuti novi masakr, donijet će tijela iz mrtvačnice

Rusija je negirala sve ratne zločine. Za sve za što ih se optužuje, Rusija kaže da je riječ o lažima i manipulacijama. Rusko veleposlanstvo u Londonu jutros je objavilo kako će im Ukrajinci podmetnuti zločine u Irpinu. “Nacionalistički režim u Kijevu priprema novu provokaciju kako bi optužili Ruse za navodni masakr civila u Irpinu kod Kijeva. Ruske jedinice grad su napustile prije tjedan dana.

Ukrajinske službe planiraju tijela lokalnih stanovnika koje je ubilo ukrajinsko bombardiranje iz mrtvačnice u gradskoj bolnici u Ulici Polevaja donijeti u prizemlje zgrade na istočnom rubu Irpina”, piše rusko veleposlanstvo u Londonu. Dalje, rusko veleposlanstvo kaže kako će potom Ukrajinci iskoristiti tijela ubijenih Rusa. Riječ je o, kaže veleposlanstvo, ljudima koji su ubijeni mučenjem. To će Ukrajinci, tvrde Rusi, predstaviti kao akcij uuništenja navodne izvidničke skupine. To će, tvrde Rusi, Ukrajinci predstaviti kao dokaz. Sve će, tvrde, potom distribuirati zapadnim medijima.

15:55 YouTube blokirao kanal ruskog parlamenta, Moskva bijesna

YouTube je u subotu objavio poruku da je Dumin kanal “ugašen zbog kršenja YouTubeovih pravila poslovanja”. YouTube, u vlasništvu Alphabeta, pod pritiskom je ruskog regulatora za medije Roskomnadzor i ruski dužnosnici brzo su odgovorili.

“Kako se čini, YouTube je potpisao vlastiti nalog za uhićenje. Snimite sadržaj, prebacite ga na ruske platforme. I požurite”, poručila je glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova na Telegramu.

Roskomnadzor je rekao da je od Googlea, čiji je dio YouTube, zatražio da odmah omogući emitiranje Duminom kanalu. “Američka IT kompanija pridržava se izrazitog proturuskog stajališta u informacijskom ratu koji je pokrenuo Zapad protiv naše zemlje”, ocijenio je Roskomnadzor. Google je u odgovoru Reutersu poslanom e-mailom poručio da je predan poštovanju svih sankcija i zakona o trgovini. “Ako utvrdimo da neki profil krši naše uvjete poslovanja, poduzimamo odgovarajuće mjere. Naši timovi pozorno prate situaciju za bilo kakva ažuriranja i promjene”.

15:15 Guverner regije: Potrebno je više evakuacija iz Luganska

Guverner istočne ukrajinske regije Lugansk, Serhiy Gaidai, pozvao je ljude da odmah bježe. Gaidai je rekao kako Rusija pojačava granatiranje na tom području, ugrožavajući živote oko trećine stanovnika koji još uvijek ostaju. Obraćajući se javnoj televizijskoj kući, rekao je kako Rusija “skuplja snage za ofenzivu i vidimo da se broj granatiranja povećao”. Gaidai je rekao da je oko 30 posto ljudi još uvijek u naseljima u cijeloj regiji i od njih je zatraženo da se evakuiraju. Čini se da ruski predsjednik Putin prebacuje fokus svoje invazije na istok.

14:50 Poljska: Ne možemo nastaviti surađivati ​​s Orbanom

“Sve je to jako tužno. Kada premijer Orbán kaže da ne vidi točno što se dogodilo u Buchi gdje su otkriveni dokazi o ruskim masovnim ubojstvima civila, mora ga se savjetovati da ode kod oftalmologa”, rekao je potpredsjednik poljske vlade i šef poljske vladajuće stranke Jaroslav Kaczyński. “Ne možemo nastaviti surađivati ​​s Orbanom kao do sada ako ovako nastavi”, dodao je. Rekao je da daljnja suradnja s Budimpeštom nije moguća ako se ne promijeni Orbánov pristup agresiji Rusije na Ukrajinu. “Vjerujem da je ono što Viktor Orbán čini povezano s nadom da će odigrati neku ulogu u zaustavljanju ovog sukoba u Ukrajini, ali mislim da je ovo potpuno slijepa ulica”, rekao je Kaczyński.

14:25 Ukrajinci tvrde: Kijev sljedeća meta napada

“Ne možemo isključiti mogućnost da Kijev bude sljedeća meta napada ruskih vojnika, rekao je savjetnik ministra unutarnjih poslova Ukrajine Vadim Denisenko. Dodao je da se napadi na Odesu također ne mogu isključiti. “Ako govorimo o glavnom gradu i grupiranju ruskih vojnika u Bjelorusiji, nažalost ne možemo isključiti da će Kijev biti sljedeća meta napada”, rekao je Denisenko. Kako je navedeno, kada je riječ o Odesi, vjerojatno će se raditi o napadu s mora.

14:00 Njemačka: Počinitelji ubojstava civila u Buči moraju odgovarati

Počinitelji ubojstava civila u ukrajinskom gradu Buči su krivi za ratne zločine i moraju odgovarati, rekao je njemački kancelar Olaf Scholz. “To je nešto što ne možemo zaboraviti. Ne možemo prijeći preko toga da je ovo zločin. To su ratni zločini koje nećemo prihvatiti… oni koji su ovo učinili moraju odgovarati”, rekao je Scholz, govoreći o smrtima civila u gradu sjeverozapadno od Kijeva.

13:30 Antonov: Ovo može dovesti do direktnog sukoba SAD-a i Rusije

Anatolij Antonov, veleposlanik Moskve u Washingtonu u intervjuu za Newsweek iznio je zašto je Rusija pokrenula ono što smatra specijalnom vojnom operacijom. Antonov je iznio zahtjeve koji bimogli okončati sukob. Antonov upozorio je da pomoć u oružju koju zapadne zemlje pružaju Ukrajini samo pogoršava sukob. Naglasio je i da to potencijalno može dovesti do direktnog sukoba SAD-a i Rusije. “Specijalna operacija u Ukrajini rezultat je nespremnosti kijevskog režima da zaustavi genocid nad Rusima ispunjavanjem svojih obveza prema međunarodnim partnerima. Ocijenio je da su zapadne zemlje izravno uključene u događaje u Ukrajini jer i dalje opskrbljuju Kijev oružjem i na taj način ga potiču na daljnje sukobe. Ruski veleposlanik istaknuo je da su takvi postupci opasni i provokativni jer su usmjereni protiv Rusije.

12:45 Ekshumacija masovnih grobnica u Buči

Prva zamjenica ministra vanjskih poslova Ukrajine objavila je na Twitteru slike ekshumacije masovnih grobnica u Buči. Glavni tužitelj je rekao da je 67 ljudi pokopano na mjestu u blizini crkve Svetog Andrije.

#Bucha.

Exhumation of bodies from a mass grave near St. Andrew Church on its way.

Prosecutor General of #Ukraine says that 67 people were buried in it, most of them have gunshot wounds and shrapnel wounds from explosions by #Russian invaders.#BuchaMassacre #StandWithUkraine pic.twitter.com/0d3FU4jVsA — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) April 9, 2022

12:15 Ukrajina će dobiti status zemlje kandidata za članstvo u EU u lipnju

Ukrajinska ministrica Olga Stefanišina rekla je kako očekuje da će Ukrajina dobiti status zemlje kandidata za članstvo u EU u lipnju. Zamjenica ukrajinskog premijera zadužena za europske i euroatlantske integracije rekla je da je njezina zemlja spremna brzo krenuti sa svojom kandidaturom za članstvom u Europskoj uniji.

12:00 Nastavlja se snažno granatiranje Harkiva

Snažno granatiranje Harkiva se nastavlja, kaže regionalni vojni guverner Oleg Siniehubov. “Tijekom proteklog dana okupatori su oko 50 puta napali grad. Pogođena je infrastruktura Saltivke, Holodne Gore, dio u je kojem tvornica traktora…”, dodao je.

11:30 Zelenski: Potez vodećeg političara iz EU me je šokirao

Samo nekoliko sati nakon što je svijet obišla vijest o raketiranju željezničkog kolodvora u Kramatorsku, u kojem je poginulo više od 50 ljudi, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dao je veliki intervju njemačkom dnevnom listu Bild. “Više nisam u stanju ni plakati, rekao je Zelenski. “Da, osjećam mržnju prema Rusiji, prema ruskim vojnicima. Kada vidim te prizore… Ubijena djeca, njihovi leševi bez nogu i ruku. Osjećam ljutnju, to je grozno”, rekao je. Kaže da ne zna jesu li Rusi doista radili popise ljudi koje su namjeravali ubiti u Buči, o čemu je izvijestio Bild pozivajući se na neke svjedoke iz tog kijevskog predgrađa.Na upit što je najgore što je doživio u proteklih nekoliko dana rekao je: ” Vodeći političar iz Europske unije htio je da mu dam dokaz kako ratni zločini u Buči nisu inscenirani! To je retorika kakva obično dolazi iz Kremlja”. Nije ga žeio imenovati, ali na na pitanje je li riječ o čelniku vlade neke države članice, odgovorio je da je. Na pitanje je li Njemačka glavni krivac za otezanje s uvođenjem oštrijih sankcija protiv Rusije, Zelenski kaže da je službeni Berlin samo jedan od odgovornih. “Da, neke države, a Njemačka je jedna od njih, protive se embargu na naftu i plin. Ali, drago mi je da peti paket sankcija EU uključuje embargo na ugljen i drva, rekao je i nastavio s kritikama na račun Berlina”.

11:15 Razoreno 70 posto grada

Gradonačelnik Černjiva Vladislav Atrošenko procjenjuje da će biti potrebne najmanje četiri godine za obnovu grada nakon ruskog granatiranja. Ranije je kazao kako je razoreno 70 posto grada.

11:00 23 tisuće Ukrajinaca izbjeglo je u Poljsku

U posljednja 24 sata 23 tisuće Ukrajinaca izbjeglo je u Poljsku, kazao je načelnik vojne uprave u Lavovu Maksim Kozicki.

10:40 SAD: Rusija namjerava regrutirati više od 60.000 rezervista

Američki dužnosnik izjavio je da Rusija namjerava regrutirati više od 60.000 rezervista. Rusija je počela mobilizirati rezerviste, ali nije jasno koliko će taj napor biti uspješan, rekao je dužnosnik Reutersu 8. travnja, prenosi Kijev Independent.

9:20 Ruski vojnici koji su kopali utvrde u blizini Černobila nemaju više od godinu dana života

Ruski vojnici koji su kopali utvrde u blizini nuklearne elektrane Černobil nemaju više od godinu dana života, kazao je ukrajinski ministar energetike German Haluščenko. “To je teška sudbina i okrutan kraj za ruske vojnike koje ubijaju vlastiti zapovjednici”, objavilo je ukrajinska obrana na Twitteru, prenoseći ministrovu izjavu.

russian soldiers who were digging fortifications near the Chornobyl nuclear power plant have no more than a year to live, says the head of @minenergo_ua German Galushchenko. That’s the hard fate and ruthless end of russian military who are being killed by their own command. — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 8, 2022



8:58 Novi krug EU sankcija

Europska unija (EU) dogovorila je zamrzavanje imovine u EU čelnika Sberbanke, dviju kćeri Vladimira Putina i više oligarha, navodi se u dokumentu objavljenom u Službenom listu u petak. Od početka rata u Ukrajini, EU je stavila na ‘crnu listu’ oko 700 ljudi povezanih s Kremljom ili optuženih da podržavaju invaziju, koju Moskva naziva “specijalnom operacijom”. Nove mjere pogodit će više od 200 dodatnih pojedinaca, većinom iz separatističkih regija Luganska i Donjecka, kao i najviše poslovne čelnike, političare i vojno osoblje blisko Kremlju. Još 18 subjekata također je pogođeno zamrzavanjem imovine, uključujući četiri banke, kao što je VTB, i vojne tvrtke, što je gotovo udvostručilo broj tvrtki zahvaćenih sankcijama od početka rata. Na ‘crnu listu’ EU-a dodan je i Herman Gref, čelnik Sberbanke, a među sankcioniranima su i Putinove kćeri Ekaterina Tikhonova i Maria Vorontsova. Putin je već sankcioniran na početku uvođenja restriktivnih mjera, iako je nejasno koliko imovine, ako uopće, on i njegova obitelj imaju u EU. Na listi sankcioniranih su i izvršni direktor naftne tvrtke Surgutneftegas Vladimir Bogdanov, osnivač aluminijskog giganta Rusal Oleg Deripaska, milijarder Boris Rotenberg, glavni dioničar najveće ruske kompanije za vađenje zlata Polyus Said Kerimov i šef ruske platforme za e-trgovinu Ozon Aleksander Šulgin. Najnoviji popis sankcioniranih dio je petog paketa sankcija EU-a protiv Rusije koji uključuje zabranu uvoza ugljena, zabranu svih transakcija za četiri ključne ruske banke, zabranu pristajanja ruskih brodova u europske luke i niz mjera kako bi se pojačao pritisak na Moskvu da zaustavi agresiju.

8:50 Evakuacija civila iz Ukrajine kroz deset humanitarnih koridora

Za subotu je dogovorena evakuacija civila iz Ukrajine kroz deset humanitarnih koridora, objavila je zamjenica premijera Irina Vereščuk.

8:30 Zaposlenici Černobila: Krali smo gorivo Rusima da bi radili generatori

Bivšu nuklearnu elektranu u Černobilu na sjeveru Ukrajine zauzele su ruske snage u prvim danima invazije, a sada je ponovo pod kontrolom Ukrajine. “Morali smo stalno pregovarati s njima i truditi se da ih ne uvrijedimo kako bismo dopustili našem osoblju da upravlja objektom”, rekao je ukrajinski inženjer Valerij Semonov opisujući to vrijeme ruske opasade. Kad nije bilo struje na tri dana, Semonov se trudio pronaći gorivo kako bi generator radio, čak je krao od Rusa struju. “Uspjeli smo Černobil držati sigurnim, ali vrlo je uznemirujuće što su oteli 169 pripadnika naše vojske”, dodao je Semonov.

7:50 Policijski sat u Odesi

Policijski sat bit će na snazi ​​u gradu Odesi na jugu Ukrajine od večeras do ponedjeljka navečer. To je odgovor na granatiranje željezničke stanice u Kramatorsku i prijetnju raketnim udarom, javlja AFP.

7:45 176 djece ubijeno tijekom ruske invazije

Oko 176 djece ubijeno je tijekom ruske invazije na Ukrajinu, prema uredu glavnog državnog tužitelja Ukrajine. Još 324 djece je ozlijeđeno, navodi se.

7:20 U gradu Makarivu pronađena 132 tijela ubijena civila

Ukupno 132 tijela pronađena su u ukrajinskom gradu Makarivu, objavila je stranica Ukrajinska pravda, citirajući gradonačelnika grada. Govoreći u televizijskom obraćanju, Vadim Tokar je rekao: ‘Do jučer smo iskopali 132 tijela civila koje su pogubili ruski okupatori.’

7:14 Ruski vojnici silovali maloljetnike u Buči

Ruski vojnici silovali su maloljetnike, kazala je u petak povjerenica za ljudska prava u ukrajinskom parlamentu Ljudmila Denisova. Četrnaestogodišnja djevojčica iz Buče blizu Kijeva zatrudnila je pošto su je silovala petorica muškaraca, objavila je Denisova na Facebooku. Silovan je i jedanaestogodišnji dječak iz Buče, njegova majka to je morala promatrati vezana za stolicu. Informacije nije moguće provjeriti iz neovisnog izvora. Denisova je pozvala Ujedinjene narode da istraže te navode kao i druge navode o ratnim zločinima.

7:06 Ruski napadi se nastavljaju oko Mariupolja

Ruski napadi se nastavljaju oko Mariupolja, ali Ukrajina još uvijek kontrolira većinu strateškog južnog lučkog grada. Ukrajinske trupe napredovale su u preuzimanju teritorija u zapadnom Hersonu, okupiranom gradu u blizini Krima, i sada prijete ruskoj kontroli nad gradom. Ruske trupe koje se povlače iz sjevernog grada Harkova postavljaju minska polja dok idu, u iščekivanju ukrajinskih protunapada

7:05 Zapovijedanje ruskim snagama preuzeo generaluAleksander Dvornikov

Ruska vojska reorganizirala je zapovjedništvo svojih operacija u Ukrajini, pa je tako zapovijedanje ruskim snagama preuzeo iskusni general koji je puno vremena proveo na bojišnici u Siriji, rekao je zapadni dužnosnik, a prenosi BBC. Ruske snage koje su napale Ukrajinu 24. veljače bile su organizirane odvojeno, a zapovijedi su primale iz regija iz kojih su došle, naveo je dužnosnik. “Zbog toga smo vidjeli jako lošu koordinaciju ruskih snaga”, rekao je dužnosnik, dodavši da ruske snage nisu uvježbane za funkcioniranje na taj način. Zapovjedništvo svih ruskih snaga u Ukrajini sad će preuzeti zapovjednik ruskog južnog vojnog distrikta, rekao je dužnosnik, dodavši da se radi o generalu Aleksanderu Dvornikovu.

7:00 Evakuirano oko 6665 ljudi

Humanitarnim koridorima jučer je evakuirano oko 6665 ljudi, navodi Kyiv Independent. Dodaju da je potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk rekla da je 5158 ljudi spašeno iz Mariupolja i Berdjanska.