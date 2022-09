STIGLO UPOZORENJE IZ MAĐARSKE ZA EUROPU! ‘Ovaj plan je protivan našim interesima’: ‘Rusi će zavrnuti pipu, ne treba biti nobelovac da to shvatiš’

Autor: Dnevno.hr

Prijedlog o zamrzavanju cijene ruskog plina protivan je europskim i mađarskim interesima, rekao je u petak mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto uoči hitnog sastanka ministara energetike Europske unije.

Szijjarto, koji se sastao s ruskim kolegom Sergejem Lavrovom u Moskvi u srpnju i tražio 700 milijuna kubičnih metara plina povrh postojećeg dugoročnog ugovora o opskrbi, rekao je da bi predloženo zamrzavanje cijene ruskog plina izazvalo trenutni prekid isporuke plina Europi.

Gazprom je u kolovozu počeo povećavati isporuku Mađarskoj, uz već ranije dogovorenu isporuku plinovodom Turkstream. Mađarska uvozom iz Rusije pokriva većinu svojih potreba za naftom i plinom.





‘Ovaj plan je protivan mađarskim i EU interesima’

Ministri energetike EU-a trebali bi u petak raspravljati o načinima da se obuzdaju cijene energije koje su porasle pošto je Rusija zaustavila većinu dotoka plina u Europu kao odgovor na europske sankcije zbog ruske invazije na Ukrajinu.

“Plan kojim bi se ograničila cijena isključivo za ruski plin koji dolazi plinovodima u potpunosti je protiv europskih i mađarskih interesa”, rekao je Szijjarto u videu objavljenom na Facebooku.

‘Prekinut će isporuku ruskog plina, ne treba vam Nobelova nagarda da to shvatite’

“Ako bi se cijene ograničile isključivo za ruski plin, to bi očito dovelo do trenutnog prekida opskrbe ruskim plinom. Nije potrebna Nobelova nagrada da bi se to shvatilo”, rekao je mađarski ministar.

Češka, koja pomaže usmjeravati rasprave kao zemlja predsjedateljica EU-om, rekla je da želi ukloniti zamrzavanje cijena ruskog plina s dnevnog reda sastanka.

“Ujutro ćemo dati sve od sebe da Bruxelles konačno shvati da opskrba plinom nije ideološko ili političko pitanje, već tvrdokorna fizička stvarnost”, rekao je Szijjarto.

Mađarska je oštro kritizirala sankcije EU-a Rusiji zbog njezine invazije na susjednu Ukrajinu. Budimpešta smatra da potezi EU-a nisu uspjeli značajnije oslabiti Moskvu, dok su riskirali razaranje europskog gospodarstva.