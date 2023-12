Rušenje rekorda: Nitko nije ovo očekivao, a Zemlji će trebati tisućljeća za oporavak

Autor: Dnevno.hr

Na kraju smo najtoplije godine otkako je meteoroloških mjerenja, a prva su zabilježena prije 174 godine. Moguće je da smo i na kraju najtoplije od posljednjih 125.000 godina, upozoravaju znanstvenici.

Poplave u Libiji i središnjoj Europi, pa tako i u Hrvatskoj, suša na jugu Sjedinjenih Država i u Argentini, šumski požari u Kanadi te rekordno takav ledeni pokrivač u moru oko Antarktika samo su pokazatelj onoga što su bilježile meteorološke postaje diljem svijeta, a to su temperaturni rekordi. Stručnjaci još uvijek pokušavaju utvrditi imaju li tako visoke temperature veze s globalnim zatopljenjem.

Temperaturni rekordi

Temperaturni rekordi su, naime, zabilježeni u šest ovogodišnjih mjeseci. Posebno zabrinjava što je niz rekorda postavljen od lipnja do studenog, a slično se očekuje i u prosincu. Domaći su meteorolozi već objavili kako su od 1. do 15. prosinca u Hrvatskoj oborena čak 52 rekorda, od kojih je 50 temperaturnih.

“Najmračnija hipoteza jest da se zagrijavanje planeta ubrzava, da efekti klimatskih promjena stižu brže nego što se očekivalo. No to je još nepotvrđena hipoteza. Sama po sebi, jedna iznimna godina nije dovoljna za zaključak da je nešto pogrešno u računalnim modelima znanstvenika”, rekao je za New York Times Andrew Dessler sa američkog Sveučilišta A&M.

Dodao je kako bi za pretpostavku da su ova predviđanja pogrešna ipak trebalo više dokaza. No, njih nema. Iako su oceani također bili najtopliji ikada, njihove su temperature ostale u granicama očekivanja. Ova je godina bila šesta najtoplija na Arktiku, a ako se gleda samo ljeto, ono je bilo rekordno, prema podacima Američke nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA).









Zemlja će se teško oporaviti

Uzrok tomu su emisije stakleničkih plinova. Iako je čovječanstvo u većem dijelu od 174 godine, u kojima se provode meteorološka mjerenja, uspuštalo stakleničke plinove, ispuštanje, primjerice, ugljičnog dioksida iz fosilnih goriva porast će za 1,1 posto u odnosu na lani. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) zabilježila je porast broja bolesnih u pet zemalja, od čega su u tri kao izravni uzrok naveli klimatske promjene.

Iako su se lideri 60 država na nedavno održanom klimatskom summitu UN-a u Dubaiju obvezali povući drastične mjere u borbi protiv klimatskih promjena, klimatolog James E. Hansen upozorio je da su čak i znanstvenici podcijenili razinu do koje će se planet zagrijavati ako države, primjerice umanje ispuštanje aerosola, ali ne smanje emisije ugljika. Upravo je ograničavanje ispuštanja aerosola u atmosferu, prema Hansenu, glavni uzrok porasta temperatura od 2000. godine naovamo.

“Zemlja je već jednom preživjela veliki skok stakleničkih plinova. Prije 56 milijuna godina uslijed geoloških previranja u atmosferu je ispušten ugljični dioksid u količinama usporedivim s današnjim. Temperature su skočile, oceani su postali kiseli, došlo je do masovnog izumiranja vrsta. No razlika je u tome što je tada trebalo oko tri do pet tisuća godina da se stigne do te točke”, rekla je Bärbel Hönisch, znanstvenica na opservatoriju Lamont-Doherty Earth na Sveučilištu Columbia i upozorila da je Zemlji za neutraliziranje tih štetnih plinova trebalo oko 150.000 godina.