RODITELJI, OPREZ! OPASAN IZAZOV NA TIK TOKU: Od posljedica preminulo troje djece! Italija zabranila tu mrežu za mlađe od 13 godina

Autor: Lucija Brailo

Opasan trend koji se po prvi puta pojavio prije nekoliko godina ponovno je postao popularan među nekim mlađim korisnicima TikTok-a – i već je odnio najmanje tri dječja života u SAD-u samo ove godine, piše Vice.

Naime, u pitanju je Blackout Challenge, viralni izazov koji od korisnika traži da sami sebe guše sve dok se ne onesvijeste.

Prošlog je mjeseca lokalna policija u Oklahomi pronašla dvanaestogodišnjeg dječaka u stanu u kojem je živio, bez svijesti s modricama oko vrata. Prevezen je odmah u dječju bolnicu u Oklahomi, ali je bilo prekasno, preminuo je sljedećeg jutra.

Italija blokirala Tik Tok za mlađe od 13 godina

Policija vjeruje da je razlog ovoj tragediji to što je sudjelovao u ovom izazovu.

“Radi se o tome da djeca pokušavaju gušiti same sebe do nesvijesti, a onda kada ponovo počnu dolaziti svijesti osjećaju nešto nalik euforiji”, rekli su iz policije.

Međutim, ovaj dječak iz Oklahome nije jedini koji je izgubio život zbog ovog izazova. U lipnju je obitelj devetogodišnjaka iz Memphisa pronašla svog sina bez svijesti u njegovom ormaru s remenom oko vrata, a kažu da je sudjelovao u ovom izazovu. U ožujku je, pak, dvanaestogodišnjak iz Aurore u Coloradu pronašao svog brata blizanca onesviještenog na podu kupaonice, nakon što je pokušao napraviti ovaj izazov. Nakon 19 dana na aparatima za održavanje života, i ovaj dječak je preminuo od posljedica.

U siječnju je u Italiji, nakon što je pokušala sudjelovati u ovom izazovu, preminula djevojčica, što je dovelo do toga da ova država blokira TikTok aplikaciju za korisnike mlađe od 13 godina.

“Djeci je sada dosadnije nego ikada i ona pokušavaju naći način da okupiraju svoje vrijeme. Društvene mreže jako utječu na dio dječjeg života i roditelji bi ih trebali pomno nadzirati”, rekli su iz policije u Oklahomi.









Smrtonosna igra mijenja ime

Međutim, ovaj izazov nije ništa novo. Smrtonosna igra mijenjala je više imena tijekom posljednjih nekoliko godina, tvrde iz GASP-a, organizacije osnovane 2005. godine i posvećene širenju svijesti o tome. Iz ove organizacije su 2015. godine za Washington Post rekli da izazov postoji još od 30-ih godina 20. stoljeća. Između 1995. i 2007. godine čak je 82 djece i tinejdžera u dobi od 6 do 19 godina preminulo od posljedica ove igre, prema jednom izvještaju Centra za kontrolu i prevenciju bolesti iz 2010. godine.

#BlackoutChallenge nije jedini opasan način da se postane popularan na društvenim mrežama tijekom prethodnih godina. Izazov koji je bio popularan 2018. godine, Fire challenge, uključivao je to da osoba sebe polije zapaljivom tekućinom i da se onda zapali, doveo je do toga da su se desetine mladih korisnika društvenih mreža ozlijedile, a neki su to činili i ovog ljeta.

2018. godine, zbog #TidePodChallenge-a djeca, tinejdžeri, pa čak i odrasli jeli su ovo popularno sredstvo za pranje rublja, što je postao popularan trend, usprkos opasnosti od trovanja.