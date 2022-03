REFERENDUM PROTIV STOŽERA: ‘Što god da naprave, loše je po njih. Siguran sam da će dvaput razmisliti!’ Nakon velike pljuske Plenkoviću, na potezu je Ustavni sud

Autor: E.P.

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav danas u 13 sati će odlučivati hoće li Hrvatskom saboru predložiti raspisivanje referenduma o ukidanju takozvanih covid potvrda i „stožerokracije“ ili će od Ustavnog suda zatražiti provjeru referendumskih pitanja.

Trakavica je to koja traje od kraja prošle godine kad je Most prikupljao, a ove godine je potvrđeno, i skupio potpise za spomenute referendume.

U međuvremenu je djelomično ukinuta obavezna upotreba covid potvrda, izbio je rat u Ukrajini i oči javnosti su skrenute s potencijalnog referenduma i činjenice da je krajem godine održan možda i najveći prosvjed u hrvatskoj povijesti zbog pitanja koje su danas na dnevnom redu Odbora u Saboru.

Moguće je djelomično rješenje

Ono što je u pravnoj teoriji moguće, jest da Odbor predloži raspisivanje jednog referenduma, a da drugo pitanje pošalje na ocjenu ustavnosti.

Tome u prilog išla bi i izjava Nine Raspudića (Most) koji je za naš portal rekao da bi eventualno moglo doći do toga da jedno pitanje prođe, a drugo ne, iako on ne sumnja u uspjeh njihovih inicijativa. Inače, inicijative za prikupljanje potpisa pokrenulo je više udruga, ali je glavni inicijator iz političke arene bio Most.

“Jednostavno mi je logički teško pojmiti da ovo ustavno pitanje mogu osporiti na Ustavnom sudu. Ovo drugo pitanje je također pravno gledano potpuno ustavno, ali tu mogu zamisliti da nekom pravnom akrobacijom mogu izmajmunirati Ustavni sud pa to eventualno oboriti”, rekao je Raspudić koji smatra da je ovo u svakom slučaju poraz njihovog velikog konkurenta HDZ-a i Andreja Plenkovića.

“Što god da naprave, loše po njih”, rekao je Raspudić i podsjetio na izjave koje nam je dao i uoči prethodnog zasjedanja Odbora i rasprave oko referendumskih inicijativa.

‘Most-ov trijumf’

“Što god da naprave oko covid potvrda, to je naš trijumf i njihovo podvijanje repa. Podsjećam da su za 4.1.2022. najavljivali prelazak na 2G odnosno samo cijepljenje i preboljene pa ništa od toga. Vidimo totalno ludilo unutar EU po tom pitanju. Danska ukida sve mjere, a Austrija je prešla na obavezno cijepljenje”, rekao je Raspudić za Dnevno u veljači ove godine.

Danas je Odbor na potezu nakon što je Vlada izvijestila Hrvatski sabor da je za dvije Mostove referendumske inicijative prikupljen dovoljan broj potpisa, više od 368.867 potrebnih.

Za inicijativu “Dosta je stožerokracije” pravovaljanih je bilo 372.635 potpisa, a inicijativu “Odlučujmo zajedno!” njih 370.310.