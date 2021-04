REAKCIJE NA POVIJESNU PRESUDU ZA UBOJSTVO GEORGEA FLOYDA: ‘Porota je postupila ispravno, ali istinska pravda zahtijeva mnogo više’

Porota je Dereka Chauvina, bivšeg policajca iz Minneapolisa, osudila za ubojstvo Georgea Floyda prilikom uhićenja.

Iako mu kaznu tek trebaju izreći za nekoliko tjedana, sama presuda je izazvala brojne reakcije.

Obitelj Floyd nazvao je američki predsjednik Joe Biden, na Twitteru se oglasila i potpredsjednica Kamala Harris, a izjavu su objavili i bivši predsjednici Bill Clinton i Barack Obama.

Biden: Ova presuda je korak naprijed

Američki predsjednik Joe Biden je nakon presude izjavio da osjeća “olakšanje”.

“Porota u Minnesoti je bivšeg policajce Dereka Chauvina proglasila krivim za ubojstvo Gerogea Floyda. Ova je presuda korak naprijed. Ništa ne može vratiti Floyda, no ovo može biti golem korak naprijed prema pravdi u Americi”, napisao je Biden na Twitteru.

And while nothing can ever bring George Floyd back, this can be a giant step forward on the march towards justice in America.

Bivši američki predsjednik Bill Clinton objavio je službenu izjavu.

“Porota je donijela pravu odluku osudivši Dereka Chauvina. Tragična smrt Georgea Floyda na bolan je način obznanila da moramo napraviti bolji posao u regrutiranju, treniranju i odgovornosti policajaca. Boja nečije kože još uvijek prečesto određuje kako će biti tretirani u svakom segmentu američkog života”, napisao je Clinton na Twitteru.

Potpredsjednica Kamala Harris također se oglasila na Twitteru.

“Senat bi trebao donijeti zakon kojim će se policajce držati odgovornima po najvišim standardima i pomoći sagraditi povjerenje između snaga zakona i reda i naših zajednica”.

Oglasio se i Obama

Bivši predsjednik Barack Obama napisao je kako je porota postupila ispravno.

“Ali istinska pravda zahtijeva mnogo više. Michelle i ja svoje molitve upućujemo obitelji Floyd i stojimo sa svima onima koji su predani jamčiti svakom Amerikancu punu mjeru pravde koja je Georgeu i mnogim drugima uskraćena”, napisao je Obama na Twitteru.

Today, a jury did the right thing. But true justice requires much more. Michelle and I send our prayers to the Floyd family, and we stand with all those who are committed to guaranteeing every American the full measure of justice that George and so many others have been denied. pic.twitter.com/mihZQHqACV

— Barack Obama (@BarackObama) April 20, 2021