RAZORNI TAJFUN: 81 stradala osoba, nestalo njih 70

Stotine spasilaca u četvrtak nastavljaju potragu za desecima nestalih u masovnom odronu tla koji je prouzročio tajfun Mangkut, odgovoran za smrt 81 osobe na Filipinima.

Većina mrtvih i nestalih je iz sjeverne regije Cordillera, uključujući najpogođeniju provinciju Benguet gdje je zbog odrona tla zatrpano staro rudarsko mjesto u Itogonu.

Spasioci su lopatama i motikama kopali po blatu u selu Ucab u općini Itogon, gdje se dogodio najveći od pet odrona tla.

Super typhoon Mangkhut has killed over 60 people in the Philippines so far, and displaced 2.4 million in China. pic.twitter.com/FxaPKHrPSM

— AJ+ (@ajplus) September 18, 2018