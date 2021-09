RAZBUKTAVA SE SUKOB FRANCUZA S (DOJUČERAŠNJIM) SAVEZNICIMA: Povlače veleposlanike iz SAD-a i Australije!

Autor: Daniel Radman

Velika diplomatska bitka između Francuske s jedne strane te Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a i Australije s druge poprima sve veće razmjere.

Francuzima se ni malo nije svidjelo što su ove tri zemlje, pored “živog” NATO-saveza, oformile trostrani vojni pakt, a prema izjavi njihovog ministra vanjskih poslova Jean-Yvesa Le Driana večeras (petak) povlače svoje veleposlanike iz SAD-a i Australije radi konzultacija.

Odluka je donesena na zahtjev predsjednika Emmanuela Macrona.

Le Drian: To je nož u leđa

No, osim saveza, Francuze je kod Australaca zasmetalo i što su otkazali kupnju njihovih podmornica na nuklearni pogon i to zbog – britanskih i američkih. Nazvali su to “neprihvatljivim ponašanjem”.

Le Drian je od početka napetosti koristio oštar rječnik, usporedio je poteze novih saveznik s onim što je Trump radio, a jednako je bio oštar i prilikom otkaza nabavke podmornica. “To je nož u leđa. Uspostavili smo odnos povjerenja s Australijom i to povjerenje je iznevjereno”, poručio je.