Photo by Sean Gallup/Getty Images

‘RAT U UKRAJINI NIJE NAŠ RAT’ Orban ne popušta: ‘Moramo se toga kloniti da ne postanemo vojni cilj!’

Autor: Dnevno.hr

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da predstojeći parlamentarni izbori, zakazani za nedjelju, predstavljaju egzistencijalnu prekretnicu i izbor između rata i mira.

Orban je u utrci za četvrti uzastopni premijerski mandat, a u kampanji je isticao da će, ako bude opet izabran, štititi mir i sigurnost zemlje i da će održavati uvoz ruskih energenata dok traje rat u susjednoj Ukrajini.

“To nije naš rat, moramo se toga kloniti. Možemo ostati po strani ako ne šaljemo vojnike ili oružje i ne dozvoljavamo pošiljke oružja preko našeg teritorija jer ćemo onda postati vojni cilj”, rekao je Orban na jednom predizbornom skupu u centralnoj Mađarskoj.

Mađarska ne želi isporučivati oružje Ukrajini te zabranjuju prelazak oružja preko mađarsko-ukrajinske granice, ocijenivši da bi je to uvuklo u sukob. Orban je osudio rusku invaziju na Ukrajinu, no nije izravno spominjao da je za to odgovoran ruski predsjednik Vladimir Putin.

Orbana na izborima izaziva ujedinjena oporba

Orbanu će se na izborima suprotstaviti ujedinjena oporba koju čini šest stranaka, a zajednički kandidat za premijera im je Peter Marki-Zai, koji ne pripada nijednoj stranci.

Oporbene stranke zatražile su sada od birača da kazne Orbana zbog njegovih bliskih odnosa s Putinom. Prema anketama Orbanova stranka Fides vodi, ali je ta prednost u odnosu na oporbu tijesna. Premijer se do sada nije nikada suočio s takvom neizvjesnošću, ocijenili su analitičari.