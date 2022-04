RASTE BROJ ŽRTAVA U NAPADU NA KOLODVOR, LJUDI SU U ŠOKU: ‘Ovo je poremećeno’. Rusija tvrdi da nemaju veze s tim, Putin otišao na sprovod radikalu

44. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Australija je Ukrajini poslala prvu pošiljku svojih oklopnih vozila Bushmaster. Države članice EU-a odlučile su o novim sankcijama protiv Rusije, koje uključuju i zabranu uvoza ugljena, drva i votke. Dat će i novih 500 milijuna eura za nabavu oružja Ukrajini. Opća skupština Ujedinjenih naroda izglasala je suspenziju Rusije iz Vijeća za ljudska prava.

18:15 Šefica EK u Buči: U nevjerici gledala vreće s tijelima civila

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, stigla je u Buču, gradić kraj Kijeva gdje se dogodio najveći masakr u ratu koji bijesni Ukrajinom. Uznemirena šefica EK djelovala u nevjerici je gledala plastične vreće u kojima su bila tijela civila koje su Rusi pobili prije nego što su napustili područje. Naravno, Rusija opovrgava zločin i tvrdi da je sve izrežirano.

“Ovdje se dogodilo nešto nezamislivo, Putinova vojska pokazala je svoje okrutno lice”, rekla je uznemirena Von der Leyen prije nego što je zapalila svijeću kako bi odala počast ubijenim civilima.

18:00 Putinu raste potpora od invazije na Ukrajinu

Ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu porasla je potpora na 81,6 posto sa 67,2 posto koju je imao prije nego što je naredio invaziju na Ukrajinu 24. veljače, pokazuju u petak rezultati ankete državne agencije VTsIOM. Rat je protjerao više od 10 milijuna Ukrajinaca iz njihovih domova, ubio i ranio tisuće, pretvorio gradove u ruševine i doveo do opsežnih zapadnih sankcija koje će srozati ruski životni standard.

VTsIOM je objavio da je 78,9 posto ispitanika u njihovom posljednjem istraživanju reklo da odobrava Putinove postupke, u usporedbi sa 64,3 posto u posljednjoj anketi prije početka invazije na Ukrajinu koju Rusija naziva svojom “specijalnom vojnom operacijom”. Udio Rusa koji ne odobravaju njegove postupke pao je s 24,4 posto na 12,9 posto.

17:40 Rusija protjeruje 45 poljskih diplomata, kao protumjeru

Rusija je u petak objavila da će protjerati 45 poljskih diplomata kao odgovor na sličnu odluku koju je Varšava donijela krajem ožujka. “Po načelu reciprociteta, 45 suradnika poljskog veleposlanstva i generalnih konzulata u Irkutsku, Kalinjingradu i Sankt Peterburgu proglašeni su ‘personom non grata’ “, navodi se u priopćenju ruskog ministarstva vanjskih poslova. Ti diplomati moraju napustiti Rusiju do 13. travnja, navodi isti izvor.

Poljska je krajem ožujka izvijestila da protjeruje “45 ruskih špijuna koji su se predstavljali kao diplomati”, dok traje ruska ofenziva u Ukrajini koja je počela 24. veljače. Ova mjera je dokaz “svjesne odluke Varšave da konačno uništi bilateralne veze”, kritizirala je u petak ruska diplomacija. Ovih dana su deseci ruskih diplomata protjerani iz europskih zemalja, napose iz Njemačke, Italije, Francuske i Španjolske. Očekuje se da će Moskva uzvratiti na isti način. Rusija je u petak objavila da protjeruje dva bugarska diplomata, kao odgovor na sličnu mjeru koju je Bugarska donijela u ožujku.

17:20 Zastrašujuća svjedočanstva preživjelih: Tijela su bila posvuda

Preživjeli nakon ruskog raketnog udara na željezničku stanicu u Kramatorsku rekli su da su vidjeli tijela posvuda” dok su očajnički tražili svoje voljene među ruševinama nakon današnjeg napada, prenosi AFP. Stotine ljudi okupilo se na postaji kada se napad dogodio, čekajući evakuaciju iz istočne Ukrajine, kao što su to činili u isto vrijeme posljednjih nekoliko dana. Jedna preživjela, Natalia, tražila je svoju putovnicu među napuštenim stvarima kako je rekla za AFP:

“Bila sam na stanici. Čula sam dvostruku eksploziju. Pojurila sam do zida da bih se zaštitila. Vidjela sam ljude prekrivene krvlju kako ulaze u stanicu i tijela posvuda po zemlji. Ne znam jesu li samo ozlijeđeni ili mrtvi”.

This was how Kramatorsk train station looked before the Russian rocket attacked. Crowds of civilians, including children, scrambling to flee the Donbas as Putin’s forces bear down on the eastern region. https://t.co/nSYXRZF65W

17:00 Putin viđen na sprovodu Žirinovskog

Vladimir Putin javno se pojavio na pogrebu ultranacionalističkog ruskog političara Vladimira Žirinovskog. Snimka s komemoracije u Moskvi pokazuje kako je Putin položio svijeće kraj lijesa Žirinovskog prije nego što je napravio znak križa i pognuo glavu. Žirinovski je preminuo u srijedu u dobi od 75 godina, navodno nakon komplikacija od Covida. On je tobože bio Putinov politički protivnik, ali je zapravo bio dio upravljane oporbe koja Kremlju omogućuje da zadrži privid demokracije u Rusiji. Ruski predsjednik se posljednjih mjeseci tek povremeno pojavljivao u javnosti. Veliki proratni skup organiziran na stadionu u Moskvi 18. ožujka bio je njegov prvi javni nastup od početka invazije na Ukrajinu 24. veljače.

16:50 Ukrajinski forenzičari počeli ekshumirati tijela iz masovne grobnice u Buči

Forenzički istražitelji počeli su u petak ekshumirati tijela iz masovne grobnice u ukrajinskom gradu Buča, omotavši u crnu plastiku i izloživši tijela civila za koje dužnosnici kažu da su poginuli tijekom ruske invazije. Ruslan Kravčenko iz tužiteljevog ureda u Buči rekao je da su ekshumirali 20 tijela, od kojih je 18 imalo rane od vatrenog oružja i gelera. Rekao je da su dvije žene identificirane, a jedna od njih je radila u supermarketu u centru grada.

“Postoje svjedoci koji mogu potvrditi da su ove ljude ubile ruske snage. Bez ikakvog razloga, samo su hodali ulicom ili su bili evakuirani”, rekao je Reutersu. “Neki od njih su samo pričali ukrajinski.” Rekao je da će forenzički istražitelji raditi na tome da slože sliku što se dogodilo onima koji su zakopani u masovnu grobnicu.

Otkad se ruska vojska povukla iz Buče prošli tjedan, ukrajinski dužnosnici kažu da su pronađene stotine mrtvih civila. Zamjenik gradonačelnika Buče rekao je da je ubijeno više od 360 civila, a između 260-280 su drugi stanovnici zakopali u masovnu grobnicu. Reuters nije uspio nezavisno potvrditi ove brojke. Zapad je smrti civila u Buči osudio kao ratne zločine. Kremlj je u četvrtak rekao da su optužbe da su ruske snage smaknule civile u Buči “monstruozna krivotvorina” usmjerena prema tome da se ocrni ruska vojska.

16:00 Guverner Donjecka: Broj poginulih u napadu na željezničku stanicu u Kramatorsku popeo se na 50

Ukrajinski guverner Donjecka Pavlo Kyrilenko rekao da je broj poginulih na željezničkoj stanici u Kramatorsku porastao na 50. Taj broj uključuje petero djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je rekao da ukrajinski vojnici nisu bili na željezničkoj stanici kada je napadnuta. Gradonačelnik Kramatorska rekao je da je u postaji u trenutku napada bilo 4.000 ljudi, većinom staraca, žena i djece. Rusija poriče da je odgovorna.

15:30 Pljušte osude zbog napada na željezničku postaju

Niz visokih dužnosnika zapadnih zemalja najoštrije je osudio napad na željezničku postaju u Kramatorsku u Ukrajini, u kojem je prema zasad dostupnim podacima ubijeno 39 civila, od kojih dvoje djece.

Britanski ministar obrane Ben Wallace napad je nazvao “raznim zločinom”, dodavši da su precizni projektili bili usmjereni protiv ljudi koji su tražili humanitarnu pomoć. Britanska šefica diplomacije Liz Truss rekla je da je “zgrožena” napadom, dodavši kako je “napad na civile ratni zločin”. “Putin i Rusija će odgovarati za ovo”, dodala je. Napad je osudio i Charles Michel, predsjednik Europskog Vijeća, kazavši da je “užasno” vidjeti da je projektil pogodio jednu od glavnih postaja za evakuaciju civila iz regije.

Horrifying to see Russia strike one of the main stations used by civilians evacuating the region where Russia is stepping up its attack.

Action is needed: more sanctions on Russia and more weapons to #Ukraine are under way from the EU. 5th package of EU sanctions just approved.

— Charles Michel (@eucopresident) April 8, 2022