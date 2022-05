Foto: U.S. Navy

PUTINU SE OVO NEĆE SVIDJETI! NATO POKAZAO MIŠIĆE RUSIJI: Izveli manevre po Europi, demonstrirali vojnu silu i borbenu moć te pokazali jedinstvo

Autor: L.B.

U regiji je održana velika NATO vježba, točnije u Sjevernoj Makedoniji.

Na vojnom poligonu Krivolak, u Sjevernoj Makedoniji održana je vježba “Brzi odgovor 22”, u kojoj je sudjelovalo 4.600 pripadnika iz osam država članica NATO.

U multinacionalnoj vježbi, najvećoj ove vrste do sada u Sjevernoj Makedoniji, u posljednjih 10 dana izvedene su aktivnosti u zračnom prostoru“ izvođenjem padobranskih desantnih akcija, kao i kopnenih aktivnosti na terenu.





‘Demonstracija našeg jedinstva, solidarnosti i našeg savezništva’

Vježba „Brzi odgovor 22“ je dio manevara „Obrana Europe 22“, na kojoj sudjeluje veliki broj pripadnika oružanih snaga NATO saveza, kao i zemalja članica inicijative Partnerstvo za mir koji će biti izvedeni istovremeno na pet lokacija u Europi.

U obuci čiji je cilj pokazati sposobnost i brzo raspoređivanje kopnenih snaga NATO-a, u Europi i Africi, zajedno s multinacionalnim zračnim desantnim snagama iz Europe, sudjeluje 4.600 vojnika iz SAD-a, Velike Britanije, Francuske, Italije, Grčke, Crne Gore, Albanije, kao i domaćina Sjeverne Makedonije.

Ministrica obrane Sjeverne Makedonije Slavjanka Petrovska je u obraćanju prisutnima na vježbi, rekla da su pripadnici vojski osam zemalja pokazali kolektivnu spremnost.

“Ono što smo danas vidjeli nije bio prkos i demonstracija vojne sile, već demonstracija našeg jedinstva, solidarnosti i našeg savezništva”, kaže Slavjanka Petrovska, ministrica obrane Sjeverne Makedonije.

Od Norveške do Sjeverne Makedonije

Vježba se odvija u vrijeme napada Rusije na Ukrajinu, a zamjenik zapovjednika Vojske SAD za Europu i Afriku, general bojnik Peter Andrusjak kaže da je ovo demonstracija onoga što se može napraviti ukoliko se ukaže potreba za tim.

“Mislim da je to fantastična demonstracija onoga što možemo napraviti kao savez i naše sposobnosti da projektiramo borbenu moć ako se to od nas zatraži i koliko brzo to možemo učiniti”, kaže Peter Andrusjak, zamjenik zapovjednika vojske SAD-a.









U cjelokupnoj vježbi od Norveške do Sjeverne Makedonije sudjeluje oko 10.000 vojnika.