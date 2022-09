PUTINU NIJE SVEJEDNO, RUSIMA JE DOSTA! Ukrajina im ponudila ‘ruku spasa’, Lavrov pobjegao sa sjednice UN-a: ‘Kada nuklearna sila prijeti manjoj zemlji, to znači da njezina vojska ne vrijedi ništa’

Autor: Lucija Brailo

Posljednja dva dana obilježio je ruski egzodus iz vlastite domovine, budući je njihov predsjednik Vladimir Putin započeo s mobilizacijom za rat u Ukrajini.

Rusima se, kako se čini, i ne ratuje za Putinove ciljeve, pa su tako svijet obišli prizori tisuća ruskih državljana u pokušaju da pobjegnu iz zemlje te tako izbjegnu rat. Iako se govori o oko 300 tisuća rezervista koji bi trebali biti mobilizirani, prema nekim izvještajima, Rusija navodno namjerava mobilizirati najmanje milijun ljudi.

Odmah po toj najavi, na graničnim prijelazima stvorili su se kilometarski redovi, a avionske karte za bijeg iz zemlje planule su poput papira u vatri i dosegnule ogromne cijene. U moskovskoj zračnoj luci Vnukovo snimljene su kolone muškaraca koji pokušavaju pobjeći iz zemlje. Gotovo sve u dobi od 25 do 35 godina kontrolirali su na punktu na kojemu se pregledavaju putovnice.





‘Rusi nisu spremni srušiti režim u Rusiji, čekaju da to učine Ukrajinci’

Budući su mnogi Rusi počeli tražiti načine kako da se samoozlijede te tako izbjegnu bojište, u međuvremenu su vlasti izdale posebno upozorenje u kojem potencijalnim novacima prijete zakonskim sankcijama ako se samoozlijede kako bi izbjegli poziv u vojsku.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Anton Gerašenko objavio je dvije fotografije koje su snimljene na aerodromu Vnukovo.

“Je li ovo gomila ljudi koji se žele prijaviti?” pita se Gerašenko misleći očito na prijavu za vojsku.

“Ne, ovo su Rusi koji žele pobjeći, ovo su redovi u zračnoj luci Vnukovo u Rusiji. Rusi nisu spremni srušiti režim u Rusiji, čekaju da to učine Ukrajinci”, napisao je.

Ukrajina ponudila ‘ruku spasa’ regrutiranim Rusima

Međutim, Ukrajina je poslala poruku Rusima koji će biti prisilno mobilizirani i poslani na front, pa je savjetnik Volodomira Zelenskog Mihajlo Podoljak poručio:

“Prisilno regrutirani Rusi koji ne želite sramotno umrijeti u stranoj zemlji, predajte se kad se ukaže prva prilika. Ukrajina vam jamči život i dostojanstven tretman. Prema Ženevskoj konvenciji, nećete biti izručeni Rusiji osim ako to ne želite”, napisao je.









Finske vlasti pak, kažu da je na rusko-finskoj granici promet intenziviran, ali da je situacija pod kontrolom.

Udruga za ljudska prava OVD-Info objavila je da su nekim Rusima koji su uhićeni zbog prosvjedovanja protiv mobilizacije, pozivi za vojnu službu uručeni dok su bili u pritvoru. OVD-Info je objavio da je najmanje 1310 prosvjednika privedeno, a nekima su uručeni pozivi za vojsku.

Rusija progoni i novinare koji izvještavaju o prosvjedima

Navodi se i da je jednom prosvjedniku u Moskvi rečeno da mu prijeti 10-godišnja zatvorska kazna jer je odbio primiti poziv za mobilizaciju. Prema ruskom zakonu, policija ima ovlasti zaustaviti ljude za koje se smatra da izbjegavaju mobilizaciju.









Zakon također predviđa višegodišnje zatvorske kazne i velike novčane kazne za one koji izbjegnu vojni rok bez zakonske osnove za izuzeće.

“Od 15 policijskih uprava zaprimljena je informacija da su privedenim muškarcima uručeni pozivi za vojsku”, navodi u priopćenju OVD-Info, a glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov nije zanijekao spomenute navode. Samo je kazao da to “nije protivno zakonu”.

Policija nije bila dostupna za komentar, kao ni ured za mobilizaciju, navodi Reuters, a navodno su pozivi za mobilizaciju uručeni i novinarima. Ruska televizija Dožd (Kiša) objavila je kako je Artem Kriger, novinar portala SOTA, dobio poziv nakon što je uhićen dok je izvještavao o prosvjedima protiv mobilizacije u Moskvi.

Lavrov ‘pobjegao’ sa sjednice Vijeća UN-a

Za to vrijeme, u New Yorku se na Vijeću UN-a, gdje su se ovih dana sjatili svjetski lideri koji većinom raspravljaju o Rusiji i njihovim prijetnjama, kao i svjetskoj sigurnosti koja je posljednjih mjeseci pod velikim upitnikom, govor je održao i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov koji je odmah u startu rekao da je bilo pokušaja nametanja ideje o “ruskoj agresiji” u Ukrajini.

Dalje je govorio o povijesnom odnosu između Ukrajine i Rusije i opisao je Ukrajinu kao “totalitarnu”. Dodao je da je “zabrinut za sudbinu ruskih vojnika koje je Ukrajina zarobila”, a nakon govora je odmah napustio sjednicu UN-a. Tada je riječ uzeo britanski ministar vanjskih poslova James Cleverly, koji je prokomentirao:

“Lavrov ne želi čuti kolektivnu osudu ovoga Vijeća.”

‘Popis okrutnosti’

Šef UN-a Antonio Guterres započeo je današnju sjednicu UN-a rekavši da “ruski rat protiv Ukrajine ne pokazuje znakove popuštanja”.

Rekao je da su rasprave oko mogućeg nuklearnog sukoba “potpuno neprihvatljive”, dodavši da je zabrinut zbog planiranih referenduma u okupiranim dijelovima Ukrajine. Dodao je kako je situacija u nuklearnoj elektrani Zaporižji i dalje razlog za veliku zabrinutost. Ipak, pozdravio je oslobađanje 300 zatvorenika u razmjeni između Rusije i Ukrajine tijekom noći.

Međutim, UN-ov glavni tajnik pozvao je i na istragu o “popisu okrutnosti” koje su se dogodile u Ukrajini, u prigodi sjednice Vijeća sigurnosti posvećene “nekažnjavanju” zločina počinjenih od početka ruske invazije na tu zemlju.

Izvješća UN-ovih humanitarnih služba “jesu popis okrutnosti: smaknuća bez suđenja, silovanja, mučenja i drugog neljudskog i sramotnog postupanja s civilima i s ratnim zarobljenicima”, rekao je Antonio Guterres na početku sjednice.

‘Krivci moraju odgovarati za zločine’

“Sve se optužbe moraju istražiti kako bi se utvrdila odgovornost. Počinitelji moraju odgovarati u nepristranim i neovisnim sudskim postupcima. Žrtve i njihove obitelji imaju pravo na pravdu i na odštetu”. “Zadnjih sedam mjeseci obilježila je neopisiva patnja i razaranje”, komentirao je Guterres te naglasio kako je “posljednji razvoj događaja opasan i uznemirujući”,

“Ideja nuklearnog sukoba, nekada nezamisliva, postala je predmet rasprave. Također sam duboko zabrinut zbog izvješća o planovima za organiziranje takozvanih ‘referenduma’ u područjima Ukrajine koja trenutno nisu pod vladinom kontrolom.

“Mira nema bez pravde”, poručila je pak francuska ministrica vanjskih poslova Catherine Colonna koja predsjeda sjednicom, istaknuvši da krivci “moraju odgovarati” za zločine.

‘Međunarodni poredak raspada se pred našim očima’

Američki državni tajnik Antony Blinken pozvao je u četvrtak međunarodnu zajednicu da natjera ruskog predsjednika Vladimira Putina da položi račun za invaziju na Ukrajinu. “Ne možemo dopustiti da predsjednik Putin prođe nekažnjeno”, rekao je čelnik američke diplomacije na sjednici Vijeća sigurnosti posvećenoj Ukrajini, na kojoj je sudjelovala Rusija.

“Međunarodni poredak koji nas je danas ovdje okupio i koji pokušavamo sačuvati raspada se pred našim očima”, upozorio je u društvu svojih kolega u Vijeću, osudivši nedavnu eskalaciju, napose održavanje referenduma o pripojenju teritorija pod ruskom kontrolom.

“To što je predsjednik Putin odlučio da će baš ovog tjedna, dok se većina svjetskih čelnika okupila u UN-u, dometnuti ulje na vatru koju je sam zapalio, pokazuje njegov posvemašnji prijezir prema Povelji Ujedinjenih naroda”, rekao je.

‘Da Putin baci nuklearnu bombu na Ukrajinu, Hrvatskoj se ne bi ništa dogodilo’

Što se tiče Putinovih prijetnji nuklearnim arsenalom, nuklearni fizičar Tonči Tadić u središnjem je Dnevniku HRT-a rekao da se radi o još jednom u nizu blefova ruskog predsjednika.

“Prema mojoj evidenciji ovo je jedanaesti puta da Putin ili netko oko njega najavljuje nuklearni rat. Svaki put je to bio blef, tako je i sada. Samo vođenje ovakve rasprave je upadanje u klopku Putinove propagande, radi straha od nuklearne bombe, straha od nestanka plina, trebali bi kao prestati pomagati Ukrajinu i prestati misliti o ruskim ratnim zločinima”, istaknuo je.

Tadić je naglasio i kako i da Putin baci nuklearnu bombu na Ukrajinu, Hrvatskoj se ne bi dogodilo ništa.

“Da raščistimo. Hrvatska ne bi imala nikakvih posljedica ako bi nuklearna bomba bila bačena na Ukrajinu. Tu se ničega ne moramo bojati, a to se također neće niti dogoditi”, dodaje i naglašava da se sve temelji na dvije pretpostavke.

Dvije pretpostavke

“Prvo, da će ta bomba okončati rat. I drugo da druga strana, bilo Ukrajina, bilo NATO, neće reagirati. Ako ta jedna nuklearna bomba može dovesti do kapitulacije Ukrajine, zašto je nije upotrijebio prije četiri ili pet mjeseci?” pita se Tonči Tadić.

Nadalje dodaje da nisu nuklearne bombe bačene na Japan dovele do kapitulacije, već ulazak SSSR-a u rat protiv njih.

“To sam vidio u dokumentima koje sam proučavao”, kaže.

Ukrajina bi se i nakon što bi eventualno bila bačena bomba, nastavila boriti, no onda bi Rusija postala potpuno izolirana, a Ukrajina bi dobila svu međunarodnu pomoć, smatra Tadić, ističući da upravo zbog tih razloga SAD nisu koristile bombu u Koreji i Vijetnamu.

‘Ruska vojska ne vrijedi ništa’

“Moguć je svakakav odgovor NATO-a, ali i same Ukrajine. Nuklearni rat nije samo bacanje bombi, već čitav niz drugih oružja koji su u arsenalu. Otvara se stravična Pandorina kutija užasa za obje strane i Putin može mirno računati s nekih 50 tisuća ozračenih ruskih vojnika koji će umrijeti unutar par tjedana”, kaže.

Prema ruskoj nuklearnoj strategiji i prema zakonu, Putin može baciti bombu samo ako je ugrožena opstojnost Ruske Federacije, a ne ako mu ide loše u Ukrajini, ističe, dodajući da nema zakonskih niti ustavnih ovlasti za korištenje nuklearnog oružja u ratu u Ukrajini.

“Međutim, on čini sve da okupirane dijelove Ukrajine pripojio Rusiji, tako da bi s time opravdao korištenje nuklearnog oružja i opću mobilizaciju. To je onda obrana Ruske Federacije”, dodaje i zaključuje da kada god neka nuklearna sila prijeti manjoj zemlji koja nema nuklearno naoružanje, to zapravo znači da njezina vojska ne vrijedi ništa.